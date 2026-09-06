ב נפאל וב טיבט ניכרת היום (א') תקווה מחודשת למצוא ניצולים מ אסון השיטפון הקטלני שפקד אותן לפני 11 יום, אחרי שאתמול חולצו בחיים עוד שני בני אדם ששרדו לכודים במשך עשרה ימים: אישה בת 64 שחולצה מהריסות ביתה, ופועל בן 49 שהחזיק מעמד בקור ובבוץ בתוך מנהרה מוצפת של תחנת כוח הידרואלקטרית שבה עבד. בסוף השבוע סיפר כיצד בימי ההמתנה הבחין בפנסים של צוותי החילוץ וניסה לזעוק להם – אך ללא הועיל.

ראה את הפנסים וסבל מהיפותרמיה: חילוץ הפועל הסיני ממנהרה בנפאל אחרי 10 ימים





גלריה הפועל הסיני לו האיטאו מחולץ מהמנהרה. בלי פציעות נראות לעין, עם מדדים יציבים ( צילום: Nepal Army/Handout via REUTERS )

לו האיטאו שותה מים, עדיין מכוסה בבוץ. אחותו: זה מזל צרוף בתוך האסון" ( צילום: Nepal Army/Handout via REUTERS )

אסון השיטפון בגבול בין נפאל לטיבט, נזכיר, אירע בשעת בוקר ב-26 באוגוסט: חלק גדול של קרחון התרסק לתוך נהר וגרם לזרם מים אדיר, דמוי צונאמי, לדהור במורדות תוך שהוא סוחף ומרסק את כל הניצב בדרכו – אנשים, בתים וכלי רכב. שבוע וחצי אחרי האסון, שרבים קושרים אותו להתחממות הגלובלית שגורם הזיהום מעשה ידי-אדם, עומד מניין ההרוגים הרשמי על מעט יותר מ-1,300, אך יותר מ-4,000 עדיין נעדרים, בהם יותר מ-580 אזרחים זרים, כולל שני אזרחים ישראלים .

הבשורות האופטימיות של סוף השבוע בנפאל החלו כבר ביום שישי, אז חולצו בחיים שני פועלים ממנהרה בתחנת הכוח ההידרואלקטרית טרישולי A3, והן נמשכו אתמול, כשפועל נוסף, אזרח סיני בשם לו האיטאו, חולץ ממנהרה בתחנת הכוח טרישולי A1. לו נמצא במנהרה שאורכה 225 מטרים, ובתמונות שפרסמו הרשויות בנפאל הוא נראה מפונה במסוק, תוך שחובש צבאי בודק אותו במהלך הטיסה.

צוותי החילוץ פועלים בכניסה לאחת ממנהרות תחנות הכוח בנפאל ( צילום: Ambassador of India in Nepal/Handout via REUTERS )

( צילום: Naveen Srivastava, Ambassador of India in Nepal/Handout via REUTERS )

רשת הטלוויזיה הממלכתית הסינית CCTV פרסמה הקלטת שמע שבה נשמע לו משוחח עם קצין ומספר לו על הימים שבהם חיכה לכוד במנהרה. הניצול הסיני סיפר שבכל פעם שראה את פנסיהם של צוותי החילוץ צעק לעברם, אך הם לא יכלו לשמוע אותו. בשלב מסוים טיפס לנקודה הגבוהה ביותר בתוך המנהרה וחשב שהשריקות ששמע מצוותי החילוץ הן פרי דמיונו. "כשהם חילצו אותי היום, כשהם האירו בפנס מול העיניים שלי, לא יכולתי להאמין לזה", אמר. כשחולץ מהמנהרה נראה לו האיטאו מותש ומבולבל, כשבוץ יבש ואבק על עורו ועל בגדיו. הוא פונה לבית החולים במצב יציב, בלי פציעות נראות לעין ועם מדדים יציבים, אך כשניכרים עליו סימנים של היפותרמיה קלה.

אחותו של הניצול, לו האירונג, סיפרה לתקשורת בסין כי אחיה בן ה-49, נשוי ואב לבן, היה בעבר חקלאי ממחוז חנאן שבמרכז סין, אך נהג לבצע עבודות נוספות, בעיקר נגרות, ולעבודה בנפאל יצא בפברואר. היא אמרה שמאז אסון השיטפון הייתה משפחתו שרויה בדאגה עמוקה, וכי היא עצמה התבשרה על חילוצו בשיחת טלפון זמן מה לפני שההודעה על כך יצאה לתקשורת. למרות זאת, היא האמינה רק כשראתה אותו בתמונה בחדשות: "התרגשתי עד דמעות. זה מזל צרוף בתוך האסון".

לפי הערכת הרשויות, כ-900 בני אדם עשויים להיות לכודים עדיין במנהרות של תחנות כוח הידרואלקטריות כמו זו שממנה חולץ לו, וייתכן שרבים מהם עדיין בחיים.

רחפנים שווייצריים יסרקו את המעברים הצרים

פרויקטים הידרואלקטריים זכו לפריחה בנפאל מאז תחילת המאה, אז ביקשה המדינה ההררית לנצל את מקורות המים שלה בהימלאיה כדי להתמודד עם מחסור כרוני בחשמל מבית, ולמנף את האפשרות למכור חשמל לשכנתה מדרום, הודו. פרויקטים כאלה בהרי נפאל זקוקים למנהרות שיובילו מים דרך פני השטח התלולים, מה שמאפשר ליזמים לנצל את הפרשי הגבהים החדים בין נהרות ההימלאיה לבין תחנות הכוח כדי לייצר חשמל. בכמה מהמנהרות הללו לפי הערכות נמצאים כעת חלק מהלכודים, ומשרד האנרגיה של נפאל מסר בסוף השבוע כי המחלצים מתכננים להתחיל להשתמש בהן ברחפנים ייעודיים שסיפקה שווייץ כדי לסייע בפעולות החיפוש. הרחפנים האלה מתוכננים במיוחד לבצע פעולות חיפוש וסריקה בתוך מנהרות חשוכות, צרות ומסוכנות.

המים הנסוגים חושפים את ההרס. אזור האסון בנפאל ( צילום: PRABIN RANABHAT / AFP )

תושבים שחזרו לבית כדי לבדוק את היקף הנזק, אחרי שכוסה במים ובוץ ( צילום: Pedro Pardo / AFP )

בני משפחותיהם של לכודי המנהרות מחכים בינתיים בדריכות לעדכונים על מצבם. חלקם תלו בסוף השבוע כרזות עם תמונות של יקיריהם בבסיס הצבאי מאיטילי שבמחוז נוואקוט. אחת התמונות הייתה זו של אישוור פאודל, שעבד בשלוש השנים האחרונות במנהרה של פרויקט תחנת הכוח הקובסי. אחיו קרישנה סיפר ששמע ממנו לאחרונה ב-26 באוגוסט זמן קצר אחרי שהיכה השיטפון, וכי אישוור עדכן אותו שהוא לכוד בתוך המנהרה. מאז לא הצליחה המשפחה ליצור איתו קשר, אך היא שומרת על תקווה. ניצולים שנמלטו מאותה מנהרה סיפרו להם שאישוור עדיין בחיים: "פגשתי כל כך הרבה אנשים שהצליחו להימלט והכירו את אחי", העיד קרישנה. "הם אמרו לי: 'אחיך נמצא בתוך המנהרה, הוא נהג ברכב בפנים'. הם אמרו שיכלו לשמוע קולות של כ-200 עד 300 איש שצועקים מבפנים.

מותשת אבל בחיים: חילוץ צ'נדיקה קומארי שרסטה בת ה-64 מהריסות ביתה, 10 ימים אחרי האסון





צ'נדיקה קומארי שרסטה בת ה-64 מושקית במים בהריסות ביתה, ברגע הגעת המחלצים בסוף השבוע ( צילום: PMO Nepal/Handout via REUTERS )

מלבד שלושת הפועלים במנהרות חולצה כאמור בסוף השבוע גם אישה בת 64, צ'נדיקה קומארי שרסטה, ששרדה בחורבות ביתה בעיירה נוואקוט. בתמונות שפרסם צבא נפאל נראו המחלצים מגישים לה בקבוק עם מים כשהיא מכוסה בבוץ בתוך הבית ההרוס, לפני שפינו אותה בטיסה לקטמנדו. ראש ממשלת נפאל בלנדרה שאה אמר כי חילוצה של שרסטה "הפיח תקווה באומה כולה".

בטיבט ממשיכים בינתיים צוותי חילוץ סיניים לחפש נעדרים במקום שבו ניצב עד לחודש שעבר מעבר הגבול ג'ירונג, מעבר הגבול הראשי בין סין לנפאל, שהשיטפון האדיר תועד מחריב אותו לחלוטין בסרטון שהפך ויראלי בשעות שאחרי האסון. לפי הערכות מאות בני אדם, בהם מטיילים רבים ועולי רגל שהיו בדרכם אל אתרים הקדושים להינדים או בחזרה מהם, היו במעבר בעת שהמים הציפו אותו. בסרטון ממצלמת האבטחה במקום נראו בשעתו עשרות אנשים מבחינים במים המתקרבים ומנסים לברוח, אבל אז מכה הנהר במעבר הגבול בעוצמה, תוך שהוא מרסק מבנים ואוטובוסים וכנראה לא מותיר סיכוי לאיש.

התיעוד המטורף מרגע האסון במעבר הגבול בין נפאל לטיבט: שטף מים אדיר סוחף אנשים וכלי רכב ( צילום: רויטרס )





רגע הגעת המים למעבר ג'ירונג, כפי שתועד במצלמת האבטחה

בתחתית התמונה: אנשים מזהים נחשול המים מתקרב במהירות אדירה - ומנסים לברוח

המים פוגעים במעבר ולא מותירים סיכוי גם לאוטובוסים ומכוניות

דגל סין מתנוסס במקום שבו שכן המעבר, שהוחרב על-ידי המים ( צילום: Tingshu Wang/Pool Photo via AP )

צוותי החילוץ הסיניים באזור שבו שכן מעבר ג'ירונג ( צילום: cnsphoto via REUTERS )

( צילום: CNS / AFP )

( צילום: Tingshu Wang/Pool Photo via AP )

היום ערך משרד החוץ הסיני סיור בזירת האסון במעבר הגבול לנציגיהם של שורת כלי תקשורת בינלאומיים. סוכנות הידיעות רויטרס ורשת CNN, שגם כתביהן השתתפו בסיור, דיווחו כי אלה העידו שבניין המכס בן חמש הקומות שניצב במקום ונראה סופג את הפגיעה בזמן האסון נמחה לחלוטין מעל לפני האדמה, וכי למעשה כל שנותר במקום הוא נקיק זרוע סלעים ושרידיו של מגדל מים סמוך.