לפי גורמים בגוש איזנקוט, הצעת הליכוד כוללת חמישה תנאים מרכזיים שמשמרים הלכה למעשה את שלטונו של רה"מ לארבע שנים נוספות. בליכוד דרשו בין השאר שנתניהו יישאר ראש הממשלה לכל תקופת הממשלה; אי הקמת ועדת חקירה ממלכתית; חוק גיוס במתווה ביסמוט; כלילת בן גביר בממשלה; והשארתם של חוקי המהפכה המשפטית שעברו בכנסת הקודמת על כנם.

גורם בליכוד המעורה במו"מ עם איזנקוט הכחיש חלק מרשימת התנאים וטען כי בפגישה הראשונה בין הצדדים לא ירדו לפרטים בעניין הגיוס או ועדת חקירה. הוא לא הכחיש כי נתניהו רוצה להיות ראש הממשלה לאורך כל כהונת הממשלה.