בפוסט שפרסם אתמול (שישי) יו"ר ישר! גדי איזנקוט הוא אישר כי אין בכוונתו לוותר על האפשרות להרכיב ממשלה, והבהיר שיעלה להצבעה במליאה הרכב ממשלה כלשהו לפני תום המנדט שלו. איזנקוט פירט שלושה צירים אפשריים לממשלה, אבל ניתוח של המצב הנוכחי בכל אחד מהצירים מעלה שדרכו של הגוש להרכבת ממשלה עדיין רחוקה.
ציר האחדות
גם היום שב וחזר בנימין נתניהו על קריאתו לגדי איזנקוט להקים ממשלת אחדות. אבל התנאים שהציבו בליכוד, כפי שנחשף השבוע ב-ynet מפי גורם בגוש השינוי, נראים כ"נון סטרטר". צוותי המו"מ של ישר! והליכוד אמורים, כך או כך, להיפגש ביום ראשון הקרוב.
לפי גורמים בגוש איזנקוט, הצעת הליכוד כוללת חמישה תנאים מרכזיים שמשמרים הלכה למעשה את שלטונו של רה"מ לארבע שנים נוספות. בליכוד דרשו בין השאר שנתניהו יישאר ראש הממשלה לכל תקופת הממשלה; אי הקמת ועדת חקירה ממלכתית; חוק גיוס במתווה ביסמוט; כלילת בן גביר בממשלה; והשארתם של חוקי המהפכה המשפטית שעברו בכנסת הקודמת על כנם. גורם בליכוד המעורה במו"מ עם איזנקוט הכחיש חלק מרשימת התנאים וטען כי בפגישה הראשונה בין הצדדים לא ירדו לפרטים בעניין הגיוס או ועדת חקירה. הוא לא הכחיש כי נתניהו רוצה להיות ראש הממשלה לאורך כל כהונת הממשלה.
איזנקוט עצמו האשים את נתניהו היום בהאשמות קשות, בהן התנהלות בדרכים שלא היו מוכרות בעבר: "אנו מצויים באזור מסוכן מאוד. זו אינה הפחדה, אלא תיאור של המציאות. נדרשת מאיתנו מידה רבה של זהירות ואחריות", הוא כתב. "כל אחד מראשי מפלגות התיקון והשינוי נחשף בעבר לחלקים מהתנהלותו, כל אחד בתפקידים ובשלבים שונים. אבל מלוא העוצמה של ההתנהלות הזו, כפי שהיא מתבצעת הלכה למעשה בימים אלו, נגלית במלואה רק בימים אלה ממש".
נתניהו, מצידו, אמר היום כי "אנחנו ניצבים בצומת הכרעה היסטורי. אין כאן שום ספין ואין כאן שום הגזמה". הוא הוסיף כי עדכן את איזנקוט, בנט וליברמן ב"מצב הביטחוני המאתגר שאנחנו עומדים בפניו", והוסיף כי "החומר פרוס בפניהם, ולכן מה שנדרש עכשיו הוא אחריות. ואחריות זו אחדות".
רעיון שעלה השבוע כדי לנסות לפתור את הפלונטר הפוליטי הוא רוטציה שבמסגרתה ייכנס נתניהו בתום שנתיים לבית הנשיא. גורמים פוליטים הציעו לתקן את החוק כך שיאפשר לקיים בחירות לנשיא המדינה הבא טרם השבעת הממשלה - כך שלנתניהו יובטח תפקידו של הרצוג ב-2028.
ציר החרדים
השבוע נחשף ב-ynet גם המתווה של איזנקוט לגיוס חרדים. הוא כולל אפשרות לחנינה רטרואקטיבית לכ-90 אלף חרדים - ואפשרות של כמה חודשים להסדרת מעמדם החדש מול הצבא באמצעות שלושה מסלולים, לפי חלוקה לגילים. מי שלא יסדיר את מעמדו, לפי המתווה, עשוי להיחשף לסנקציות.
במפלגת יהדות התורה התעוררה סערה גדולה אחרי הפרסום. יו"ר ישראל ביתנו, שנחשב לדוחף הראשי להקמת ממשלה עם החרדים, הבהיר ביום שני האחרון בישיבת הסיעה שלו כי הוא לא מוביל שום מו"מ עם החרדים. איזנקוט, לדבריו, הוא זה שמנהל את המגעים מטעם גוש השינוי, וליברמן אמר שאם איזנקוט יבקש - הוא יסייע.
אבל גורם ביהדות התורה אמר השבוע בשיחה עם ynet לאחר החשיפה כי "אנחנו מרגישים שיותר פשוט להגיע להבנות עם ליברמן בחוק הגיוס מאשר עם איזנקוט".
איזנקוט עצמו כתב היום כי מול החרדים "מתנהל שיח רציני שמטרתו מציאת פתרונות ונוסחאות שיחזקו את צה"ל, יענו על צרכי הביטחון וישמרו על מעמד לומדי התורה, כפי שהבטחנו במערכת הבחירות. לא מדובר ב'ריבוע המעגל' או ב'קיפול דגל' בסוגיית השירות, אלא בגיבוש מתווה על בסיס עקרונות מתווה השירות לכל של ישר!".
גם אם יגיעו איזנקוט והגוש שלו להסכמות עם יהדות התורה, אין הבטחה שש"ס תצטרף לממשלה כזו. בלי האצבעות של ש"ס - אין 61 מנדטים שעליהם בונה ליברמן. יו"ר ישראל ביתנו גם הציב בעצמו רף גבוה: אישורים של הייעוץ המשפטי, של הרבנים ושל הרמטכ"ל לחוק. כלל לא בטוח שלכולם אותן המטרות.
ציר "ממשלת החירום"
בפוסט שפרסם היום איזנקוט הוא הבהיר: "אין בכוונתי למרוח זמן. בעיתוי הנכון אביא ממשלה חדשה וטובה בראשותי לאישור הכנסת. אם לא יבשילו הנסיונות הכנים אותם אני מוביל להקמת ממשלה רחבה, בכוונתי להקים ממשלת חירום לאומית - אותה אפעל להרחיב לפני השבעתה או לאחריה".
הממשלה הזו, כפי שפורסם אתמול ב-ynet, אמורה להיות ממשלת מיעוט שתתבסס על גוש השינוי, מתוך הנחה שרע"מ תתמוך בממשלה מבחוץ ללא הסכם קואליציוני. הרשימה המשותפת כבר הודיעה שלא תתנגד למהלך להחלפת ממשלת נתניהו.
המכשול הברור בדרך לממשלה כזו הוא יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וחברים במפלגתו. ליברמן כבר הודיע שיצביע נגד ממשלה כזו - ואפילו לא יימנע. לא ברור מה מתכנן יו"ר ביחד נפתלי בנט לעשות במקרה כזה. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כבר התבטא בעד האפשרות הזו וקרא לממש אותה בהקדם האפשרי.
כדי לאותת לליברמן ולחברי הכנסת ששוקלים להתנגד לממשלת מיעוט, כתב היום איזנקוט: "כל חברי הכנסת יהיו חייבים לציית לצו מצפונם ולקבל את ההחלטה האם תקום ממשלה חדשה, או האם הם נכונים לגרור את מדינת ישראל ואזרחיה לבחירות נוספות כשנתניהו עודנו ראש ממשלת מעבר. מה שמונח על הכף הוא עתידה של ישראל, שלנו, של ילדינו ונכדינו. מה שמונח על הכף זה הציווי 'להיות ראויים'".