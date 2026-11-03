זו גם בדיוק הסיבה לכך שמלחמה נוספת מול איראן, אם תפרוץ, תופסת את ישראל וארה"ב כשהיחסים ביניהן בנקודה הרגישה ביותר אי פעם: טראמפ, כנראה בניסיון אחרון להרוויח נקודות בבחירות,

הצהיר היום במפתיע כי הסיוע הביטחוני בסך 4 מיליארד דולר בשנה לישראל ייעצר בתום השנה הנוכחית

. כך נחשף שוב כי אם בעבר סיוע לישראל היה קלף מנצח, הרי שהיום בדיוק ההיפך: בריאיון ב"פוקס ניוז",

טראמפ התייחס במרומז