גלריה מכתב ההתרעה שהעביר תא"ל עמית סער ב-23 ביולי 2023, חודשיים וחצי לפני הטבח

נתניהו טוען כי מכתבי ההתרעה שקיבל התייחסו אך ורק לחיזבאללה או איראן – אך זהו שקר. בפרסום אתמול בבוקר התירה הצנזורה לחשוף את אחד ממכתבי ההתרעה של תא"ל עמית סער, ראש חטיבת המחקר באמ"ן, שבהם הזהיר באותה תקופה את ראש הממשלה והממשלה כולה כי המזרח התיכון על סף פיצוץ – וכי אויבי ישראל רואים אותה בחולשתה בגלל ההפיכה המשטרית. המכתבים דיברו על סכנה בכל אחד מהגבולות שציר ההתנגדות השיעי והקיצוני ספונים עליו – כולל רצועת עזה – והביאו ציטוטים רבים, גם של גורמים בחיזבאללה ובאיראן אבל של האופן בו הנהגת החמאס רואה את המצב מול ישראל.

ב-23 ביולי 2023, אחרי שכשלו מאמצי ראשי מערכת הביטחון לשכנע את הממשלה וחברי הכנסת שההצבעה על ביטול עילת הסבירות היא כשמן על מדורה שכבר דולקת, הוציא תא"ל סער את מכתב ההתרעה החמור ביותר – שבו ציטט מערוץ חשאי שנוהל מול חמאס, ערוץ שכינויו "סרוגים" ושבו הועברו מידע ומסרים דרך אחיו של בכיר בארגון הטרור, ולאח וממנו לסינוואר ובחזרה. "יש פתילי פיצוץ (מערערים) מרובים, והקיצוניים בממשלתכם מובילים אתכם לקראת הצתתם והצתת האזור כולו, ואתם לבדכם תישאו באחריות לתוצאות", צוטט במכתב ההתרעה שהעביר סער – תוך הדגשה של המילים "פתילי פיצוץ", "הקיצוניים בממשלתכם" ו"אתם לבדכם תישאו באחריות".

נתניהו. ערוצי קשר חשאיים ל"ניהול הסכסוך" ( צילום: רויטרס )

ערוצי הקשר בין גורמים בחמאס לבין ישראל, שנתפסו כערוצים של back channel, כלומר חשאיים וישירים, אבל כאלה שאפשר להכחיש אותם ואין להם נוכחות בתוך ערוצי קשר ואמצעי קשר רשמיים, הניבו גם בחודש שלפני הטבח, בספטמבר, מידע מסווג ביותר ולפיו סינוואר אומר ש"עד סוף חודש ספטמבר חמאס יציג משהו שיגרום לרעידת אדמה ולשחרור כל האסירים". ארבעה גורמים הבקיאים בהפעלת הערוצים הללו אומרים כי הערוצים החשאיים מול חמאס היו חלק ממדיניות ניהול הסכסוך של בנימין נתניהו, שרצה כמה שיותר שקט לכמה שיותר זמן. נתניהו ראה בחמאס נכס וביקש להותיר אותו, על חשבון הרשות הפלסטינית שבה נלחם בכל כוחו, כשולט ברצועה, כקונטרה לרשות, כמי שאם הוא שולט נתניהו לא צריך לנהל דיאלוג.

נתניהו ביקש להשיג תקופות של שקט, לקדם הבנות כלכליות ולנהל משא ומתן על שבויים, בשעה שחמאס מוסיף לשלוט ברצועה. עצם קיומו של ערוץ, כך אומר אחד מהגורמים שעבד צמוד לנתניהו בעבר, "מבחינת ראש הממשלה אומר שבעצם זה שאתה מדבר עם האויב הסיכוי להיות מדורדרים למלחמה שאף צד לא רוצה בה, בטח לא נתניהו, הסיכוי למיס-קלקולציה הדדית, הוא יותר קטן". מן העדויות עולה שנתניהו לא הסתפק בערוצי התיווך הרשמיים. הוא טיפח מסלולים נוספים, שהופעלו באמצעות שליחים ואנשי אמון, ולעיתים העניקו ללשכתו תמונה שלא הייתה משותפת לכל המערכת. עם זאת, מידת החשאיות והמידור השתנתה מערוץ לערוץ.

דוגמה אחת תוארה ב פרסום של בן כספית מהחודש שעבר ולפיו בזמן מבצע צוק איתן ב-2014, כאשר המשלחת הביטחונית הישראלית ניהלה בקהיר משא ומתן על הפסקת אש, פעל במקביל ערוץ של בכיר חמאס ראזי חמד באמצעות איש העסקים שלומי פוגל. נתניהו, לפי הפרסום, התווה את המסרים, וגורמים במערכת הביטחון לא ידעו על המגעים בזמן אמת. לשכת נתניהו הכחישה שאישר מגעים כאלה, ופוגל הכחיש שנשלח בידי ראש הממשלה או ראש המל״ל לדבר עם חמד או עם גורמים אחרים בחמאס.

ערוצי הקשר האלה קרסו או חדלו בהמשך ונתניהו, שהחליט ללכת על ההבנות עם חמאס וההסדרה עם הכסף הקטארי, הורה להקים ערוצים אחרים, העיקר לשמור על דיאלוג עם חמאס. בשנתיים הראשונות של העשור הנוכחי התייצבו הדברים על שני ערוצים שבהם עבר מידע מאותם בכירים בחמאס שהביאו את הדברים שנוכסו לסינוואר – ערוץ אחד שכינויו, כאמור, "סרוגים" ושבו הועברו מידע ומסרים דרך אחיו של בכיר בחמאס, ולאח וממנו לסינוואר ובחזרה; וציר "עאקל" שדרכו עבר המידע מישראל לחמאס ובדרך ההפוכה באמצעות פלסטיני בכיר מאוד שהיה מקובל על כל הצדדים.

מדובר על מידע שאינו מגיע מסוכנים שנמצאים בקצה הצינור ומקבלים כסף או טובות הנאה, אלא אמור להיות "מפי הסוס" ולשקף במדויק בפי השליח את תפיסות ההנהלה כדי למנוע מיס-קלקולציה, לשחרר חטופים ואסירים, ולאפשר סוג של דיאלוג למרות השנאה היוקדת. אבל יש לזכור, מדובר על מידע שעובר מפה לאוזן, בנתיב שליחים קצר וסודי שאמור לשקף את מה שאמרו לו מילה במילה. כבר היו מקרים בעבר שבהם הערוצים הביאו מידע שהיה מודיעין ממש. לא תמיד ברור מי נתן אותו לגורמים המפעילים את ערוץ המודיעין.

הצירים המדוברים התנהלו ללא מעורבות של מדינה זרה, ולכן לו היה מידע מגיע מנשיא האמירויות מוחמד בן זאיד (MBZ) כפי שפורסם ב"הארץ" – הוא היה עשוי להיתפס כהצלבה למידע קיים ולא כחזרה עליו. התרעה מ-MBZ היא בערך הדבר האחרון שנתניהו שמח לקבל, במיוחד כשהיא עומדת לפחות בהצלבה מסוימת עם התרעה שקיבלה קהילת המודיעין המקומית. כלומר, אם אכן התקיימה אותה שיחה שתוארה ב"הארץ", הרי או שנתניהו בטוח שגם MBZ וגם בכיר חמאס שעמד מאחורי ההתרעה הם דיפ-סטייט, או שהוא לוקח את הסיפור ברצינות ומודיע לכולם ופועלים בנושא. נתניהו בחר, לפי הפרסום בהארץ, באפשרות השלישית – להחריש את ההתרעה.

יחיא סינוואר. מסרים בערוצים חשאיים ( צילום: Mohammed Salem, Reuters )

ב-2023 פעל ערוץ הקשר גם לשחרור ארבעת הישראלים שהוחזקו בעזה – אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, וגופות הדר גולדין ואורון שאול. גורם בכיר הבקיא בפרטים מספר שהמשא ומתן הצליח לצמצם מאוד את הפער במספר האסירים, תמורת הקלות כלכליות, עד שנותרה מחלוקת על מספר דו-ספרתי קטן של אסירי עולם. לדבריו, נתניהו סירב לכנס את ועדת השרים שנדרשה להמשך המהלך, מחשש להדלפות. באמצע ספטמבר הגיע לישראל דרך ציר "עאקל" מידע מסווג ביותר לפיו סינוואר אומר ש"עד סוף חודש ספטמבר חמאס יציג משהו שיגרום לרעידת אדמה ולשחרור כל האסירים". זהו מידע דרמטי שהביא לכינוס סדרת דיונים דחופים בקהילת המודיעין. הייתה מחלוקת. היו שראו במידע כמידע מדאיג וחלק ראו אותו כמידע שהצטלב עם ידיעות אחרות שהגיעו במקביל ולפיהן האירוע המדובר הוא "הענקת" מתנה מיוחדת מאיראן לחמאס – העברה לידיו של החטופה הישראלית, הדוקטורנטית שבאה לחקור מיליציות ומיעוטים בעיראק, אליזבט צורקוב.

עד היום לא לגמרי ברור האם ההנחה צדקה או שדובר על התרעה אמיתית לקראת דבר אחר, הרבה הרבה יותר גדול ודרמטי מפרשת צורקוב, שהייתה בהחלט דרמטית מאוד, וכי המידע שהגיע התייחס לתקיפה ב-7 באוקטובר. אבל ככל הנראה המידע הזה הגיע גם לידיעת המודיעין של איחוד האמירויות. איך הגיע? אפשרות אחת, בוודאי הסבירה ביותר, היא שאיש הקשר או המפעיל או הקצ"א היה אבו-פאדי, כינויו של מוחמד דחלאן, לשעבר מושל רצועת עזה מטעם הרשות הפלסטינית, עד שהרשות גורשה משם בבושת פנים. אבל דחלאן שהסתכסך עם אבו מאזן עזב גם את הרשות וגם את הגדה, והפך לאחד מהאנשים הכי קרובים ל-MBZ, שיש הטוענים שהוא ממש רואה אותו כבנו או כאחיו. לדחלאן נותרו קשרים הדוקים מאוד בכל רחבי הרצועה והגדה. אם יש מישהו שיודע להפעיל בכיר כזה – דחלאן בהחלט מתאים לפרופיל.

האזהרה שלפי "הארץ" נשיא האמירויות MBZ העביר ישירות לנתניהו עשויה הייתה להיות ההצלבה הקריטית ( צילום: שלו שלום, AP )

ואז המקור שמשרת גם את ישראל מעביר את המידע לדחלאן, הוא מעביר אותו ל-MBZ ולא ברור אם הוא יודע שישראל כבר קיבלה את המידע או לא. לפי הסיפור ב"הארץ" הוא ידע והזדעזע שישראל לא פועלת מיד להגן על עצמה מפני האפשרות שהמידע מדויק. ולכן, לפי הסיפור שפורסם MBZ מחליט להתקשר בעצמו לנתניהו. אפשרות אחרת, שמעלה גורם בכיר בקיא, היא שבאיחוד ראו במידע דבר שעומד בפני עצמו, וגם כשלא ידעו שישראל קיבלה אותו הביאו אותו לידיעתה בפורום הגבוה ביותר.