שבוע עבר מאז יום הבחירות שהסתיים בתיקו פוליטי, וראש הממשלה בנימין נתניהו לא נראה עד כה בציבור - ולא פרסם הצהרות מצולמות מאז הנאום שנשא בשלוש לפנות בוקר במטה הליכוד בבנייני האומה בירושלים, עם פרסום תוצאות הביניים. היעדרותו מצטרפת לזו של שותפו הוותיק יו"ר ש"ס אריה דרעי, שלא דיבר עם אף גורם פוליטי מחוץ למפלגתו לאחר התרסקות ל-6 מנדטים - וגם לא עם נתניהו.
תחילה הסתגר נתניהו עם רעייתו שרה וילדיהם יאיר ואבנר במלון קרלטון בתל אביב, ששם שהו עד סוף השבוע. לאחר מכן הגיע נתניהו ללשכת ראש הממשלה בירושלים וקיים פגישות ביטחוניות ופוליטיות, אבל לא הוציא אף סרטון שלו - לעומת התקופה שקדמה לבחירות, שאופיינה בפעילות ערה ברשתות החברתיות ודילוג מאולפן לאולפן בריאיונות לערוץ 14 ובעיקר למגישים שמזוהים עם קו אוהד כלפיו.
אחרי הבחירות נתניהו נדם, למעט פוסטים רבים שפרסם ובהם תקף את המפלגות הערביות ואת האפשרות שישולבו בקונסטלציה פוליטית עתידית. נתניהו גם נמנע מלכנס את ישיבת הממשלה וגם לא את הקבינט המדיני-ביטחוני - שהתכנס לאחרונה לפני כחודש - למרות המתיחות הביטחונית והאפשרות לחידוש המלחמה עם איראן. בסביבתו הסתפקו בהסבר קצר לכך שהוא לא נראה עד כה בציבור: "הוא עסוק מאוד".
ביממה האחרונה פרסם ראש הממשלה שלוש הודעות לעיתונות: הודעת חיזוק לאריה דרעי בעקבות המפלה שנחלה ש"ס בבחירות; השנייה נגד ממשלה שתלויה ברע"מ וברשימה המשותפת; והודעת תמיכה בחרדים בצל החשש שאלו יחברו לגוש איזנקוט - שאנשיו בוחנים אפשרות להקמת ממשלה בהימנעות יהדות התורה ורע"מ.
מלבד זאת, נתניהו מקפיד גם להדהד מסרים שמטילים ספק בלגיטימיות תוצאות הבחירות, לצד דיס-אינפורמציה וניפוח של ממדי החשדות וחקירות שב"כ והמשטרה בעניינם. אתמול, מסרו בהצהרה משותפת יו"ר ועדת הבחירות סולברג, ראש השב"כ דוד זיני והיועמ"שית גלי בהרב-מיארה כי הבחירות התנהלו בתקינות וכי תוצאותיהן משקפות את רצון הבוחר.
ש"ס אמנם הודיעה שתמליץ על נתניהו להרכיב ממשלה, אך דרעי ונתניהו כאמור לא שוחחו עד כה ורה"מ לא הסתיר החשש מחבירה אפשרית של המפלגות החרדיות לגוש איזנקוט - שפומבית מקפיד לשדר את אותם מסרים מימי הבחירות. דרעי, ששחרר את פעילי המפלגה "לנוח" עם פרסום תוצאות הביניים בליל הבחירות ומאז לא נראה בציבור, שוקל את המשך דרכו הפוליטית ואת עתיד הנהגת ש"ס. עד כה הוא לא הגיע גם למפגשים של מועצת חכמי התורה.
בין האפשרויות שעל הפרק עבור דרעי, שגם לא יכול לכהן כשר מאחר שהורשע בפלילים והוטל עליו קלון: פרישה מהחיים הפוליטיים והעברת המקל למנהיגות חדשה, או לחילופין התפטרות מהכנסת תוך שמירה על תפקיד יו"ר המפלגה מחוץ למשכן. אפשרות נוספת שנבחנת היא שדרעי יכהן בתפקיד של מעין נשיא המפלגה, במעמד על, כאשר גורם אחר בתנועה הספרדית ינהל בפועל את ענייניה של ש"ס וייחשב ליושב הראש.