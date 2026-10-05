בישראל מעריכים כי הטייס-מחבל העומאני המאם אל-המאמי פעל כמפגע בודד, אבל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך להתעקש ולומר שלהערכותו יש קשר לאיראן. כשנשאל אם לדעתו איראן אחראית, ענה טראמפ: "כן, לדעתי כן". הוא אמר את דברים שעות לאחר שהותר לומר כי אנשי שב"כ הגיעו לאיחוד האמירויות ומשתתפים בחקירת טייס המשנה שניסה לרסק את מטוס פליי דובאי.

לאחר הפרסום על כך שראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, אברי כהן, עבד במשך שמונה שנים בעבודה נוספת, ללא אישור . מסתבר כי גם דביר רובינשטיין, ממקימי מרכז המבצעים לאבטחת תעופה (ממל"ת) ומי שמנהל אותו כיום, אינו עובד מדינה, אלא מספק שירותים למשרד התחבורה במסגרת מיקור חוץ - ואף קיבל תשלום מפליי דובאי.

גלריה מטוס פליי דובאי ( צילום: REUTERS/Ammar Awad/File Photo )

רובינשטיין, במקביל לרגישות תפקידו במשרד התחבורה, הוא מפעיל חברה פרטית ומספק שירותי ייעוץ והדרכה לחברות תעופה, ובהן פליי דובאי ואמירייטס. הממל"ת הוא גוף שנמצא בנקודה מרכזית במנגנון שבאמצעותו ישראל מאשרת ומפעילה את מערך אבטחת התעופה הזרה. הוא המרכז המבצעי של משרד התחבורה בתחום, ופועל באופן שוטף מול חברות התעופה והגורמים הרלוונטיים בישראל ובחו"ל.

במסגרת תפקידו רובינשטיין מופקד, בין היתר, על האישורים וההיתרים הביטחוניים הנדרשים לחברות תעופה ולטיסות המבקשות להיכנס לישראל, הן מראש והן בזמן אמת, ולכן הוא מהגורמים המרכזיים המקיימים קשר ישיר עם החברות הזרות ומטפלים בהיבטי הביטחון הנוגעים לפעילותן בישראל.

כך נוצר מצב שבו מי שמופקד במסגרת הממל"ת על הטיפול בהיבטי הביטחון של חברות תעופה זרות, מקיים במקביל קשר עסקי פרטי עם חברות הנמצאות בתחום אחריותו המקצועית. משרד התחבורה הסביר כי עיסוקיו הנוספים של רובינשטיין אושרו כדין ומתבצעים מחוץ לשעות עבודתו במסגרת ההתקשרות עם המשרד, אולם ביחס למתן השירותים הפרטיים לחברות התעופה שעליהן הוא מופקד, ולמשמעות של הקשר הזה במסגרת תפקידו בממל"ת, טרם נמסרה תגובתם.

מאבק סמכויות מתמשך

ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי , שהציף את הפרצה באבטחת הטיסות הזרות הנכנסות לישראל, אינו מחדל נקודתי אלא תולדה של מאבק סמכויות מתמשך. במרכז המחלוקת עומדת עמדה חד משמעית, שהלכה והתגבשה בדרג המקצועי במשרד התחבורה, ולפיה לאגף הבכיר לביטחון, חירום וסייבר אין את הכלים, המשאבים והאמצעים המודיעיניים הנדרשים כדי לשאת באחריות על ביטחון הטיסות הזרות.

מחדל הטיסות הזרות - כתבות נוספות:

כבר בתקופת השרה לשעבר מרב מיכאלי והמנכ"לית לשעבר מיכל פרנק, הועברה הדרישה הזו באופן רשמי. פרנק קיימה לפחות שלוש ישיבות עבודה ייעודיות עם המטה לביטחון לאומי, שבהן התריעה כי משרד התחבורה אינו מסוגל להחזיק באחריות הזו.

אלא שבמל"ל הוסיפו להתנגד, הוויכוח הבין משרדי נמשך, והחלטות הממשלה שנועדו להסדיר את חלוקת הסמכויות ואת הקמת הגוף המתכלל, לא יושמו במשך שנתיים. בעוד המערכות הממשלתיות מתגוששות, תחום הסייבר והתעופה סומנו כתחומים הפרוצים ביותר במערך האבטחה.

לא קיימה דיונים על הפרצות הקיימות. מירי רגב ( צילום: אלכס קולומויסקי )

הפער הניהולי הגיע עד למבנה הפנימי של האגף. כחלק מהכאוס הארגוני, אפילו ה"אוקיי" שניתן לראש האגף אברהם (אברי) כהן לעבוד במקביל באבטחה פרטית - שהערב התברר כי לא היה אישור סופי - לא עבר בקלות אצל השרה מיכאלי, והציף תהיות לגבי ניגודי עניינים וסדרי עדיפויות באגף האמון על הגנת התשתיות הלאומיות.

עם כניסתם של השרה מירי רגב והמנכ"ל משה בן זקן לתפקיד, הוצגו להם האזהרות הללו מחדש. דרג המקצוע הבהיר לבן זקן כי האגף אינו מסוגל להתמודד עם המשימה וכי מדובר בסכנה ממשית, אך הטיפול בסוגיה הוקפא. גורם המעורה בפרטים טען כי בן זקן הוזהר שוב ושוב בנושא אך לא נקט כל פעולה, והגדיר את התנהלות המשרד בתחום זה וברחבי המערכת ככשל ניהולי עמוק.

סדרי העדיפויות בלשכת השרה משתקפים ביומניה של רגב בשנים 2023 עד 2025, שנותחו במסגרת פרויקט "מיניסטר מטר" של אתר "שקוף". היומנים הצביעו על עיסוק נרחב בתחומי התעופה, ובהם החזרת חברות זרות לישראל, התמודדות עם ביטולי טיסות, חתימה על הסכמי תעופה ופגישות עבודה עם רשות התעופה האזרחית. עם זאת, ביומנים לא נמצא אף דיון ייעודי שעסק בבדיקת צוותי אוויר זרים או בהסדרת הפרצה באבטחת הטיסות הזרות.

היעדר הדיונים בנושא בולט בייחוד על רקע אזהרות חיצוניות. במאי 2024 פרסם מבקר המדינה דוח חריף שהתריע על פערים באבטחת התעופה הבינלאומית , וקרא לממשלה ולמל"ל להסדיר את התחום. מנתוני היומן עולה כי גם במהלך שנת 2025 נפגשה רגב ישירות עם רשות התעופה האזרחית (רת"א).

הצדדים נפגשו ב-30 בינואר, יומיים רצופים של פגישות ב-11 וב-12 ביוני בהשתתפות המנכ"ל בן זקן, ושיחת ועידה ב-27 ביוני עם ראש שב"כ וראש רת"א. למרות פגישות אלה, ולאחר שראש אגף הביטחון אברי כהן הגיש מספר בקשות מפורשות לפגישות דחופות עם השרה והמנכ"ל כדי לדון בפערים, לא התקיים כל דיון ייעודי בנושא.

בזמן שאבטחת הטיסות נדחקה לשוליים, היומן פירט את פיזור זמנה של השרה. בין השנים 2023 ל-2025 קיימה רגב 160 פגישות עם ראשי רשויות מ-40 ערים ומועצות, מרביתם פעילי ותומכי ליכוד. מנגד, עם ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי, ממתנגדיה הבולטים של הממשלה, לא נקבעה פגישה עם השרה כלל לאורך כל התקופה.