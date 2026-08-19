מלבד "הכריש" אורן דוברונסקי , שאותו שריין ראש הממשלה בנימין נתניהו, אין נכון לעכשיו אף שם חדש בין 26 הראשונים ברשימת הליכוד של הכנסת. המשוריינים הנוספים של נתניהו עשויים לשנות את התמונה, אבל דרך הפריימריז לפחות לא צפויים להיכנס אף פנים חדשות מהליכוד - אלא אם הליכוד יזנק במספר המנדטים בחודשיים שנותרו עד הבחירות או שהמפלגה תנצח שוב ותפעיל פעם נוספת את "החוק הנורבגי".

הפריימריז בליכוד, כותרות נוספות

בכל מקרה, אם כן יהיו פנים חדשות הם יהיו מהמחוזות. אם אלו כן ייכנסו לכנסת, הם יקוו שההתמודדות הבאה שלהם לא תסתיים כמו של קודמיהם. כל מנצחי המחוזות בפריימריז הקודמים ב-2022 - אביחי בוארון, עמית הלוי, ניסים ואטורי, שלום דנינו, אושר שקלים וששון גואטה - נאלצו להתמודד ברשימה הארצית, ונדחקו אל מחוץ למקום ריאלי.

ביחס ל-2022, הקפיצה הגדולה שייכת ליו"ר הקואליציה אופיר כץ , שטיפס למקום החמישי בפריימריז - עם 4,527 יותר קולות ביחס לסך שקיבל לפני ארבע שנים. נתניהו אמנם בלם את הטיפוס של טלי גוטליב והיא סיימה במקום ה-12 בפריימריז וה-20 בסך הכול ברשימה - אבל הזינוק שלה במספר הקולות היה הגדול ביותר - 15,035 קולות יותר ביחס להתמודדות הראשונה שלה. מירי רגב ואמיר אוחנה קיבלו יותר מ-5,000 קולות ביחס לפעם הקודמת.

מנגד, הצניחה הגדולה ביותר שייכת לשר החקלאות אבי דיכטר - שקיבל כחצי מהקולות ב-2022. מ-31,195 קולות לפני ארבע שנים לפני 15,603 שלשום. גם ניר ברקת , שתפס את המקום האחרון שנחשב ריאלי ברשימה הארצית, ודודי אמסלם ירדו ביותר מ-10,000 קולות. אלי כהן , שהיה שני בפריימריז הקודמים וטיפס לפסגת אלו שנערכו השבוע, קיבל כמעט את אותו מספר קולות - 47 יותר, ליתר דיוק.

המנצחים במחוזות שובצו במקום ה-27 ומתחת לכך. ארז תדמור , שניצח במחוז המאוחד ירושלים-יש"ע-שפלה לאחר שזכה לתמיכתו של נתניהו ושובץ כראשון שבהם, הוא פובליציסט ושדרן רדיו ב"גלי ישראל", והיה אחד המייסדים של תנועת "אם תרצו".

תדמור, שגדל בקריית ארבע, הורשע בעת שירותו הצבאי בגניבת פריטי אמל"ח שירות צבאי ונידון ל-45 ימי מאסר בפועל. הוא שימש כעבר ככותב הנאומים של נתניהו וכדובר מטה ההסברה בליכוד, התמודד גם בעבר בפריימריז של הליכוד - אבל עד כה לא נבחר לכנסת.

במקום אחריו, ה-28, משובץ המנצח במחוז דן ותל אביב שלמה לרנר , שגם הוא זכה לתמיכת נתניהו. לרנר, מילואימניק שמשרת כמפקד בחפ"ק מח"ט גבעתי, הוא איש עסקים ועורך דין. בשבוע שעבר הציג בעמוד הפייסבוק שלו את אחת מתוכניותיו לפיה משרתי מילואים לא צריכים לשלם מיסים: "לא מבקשים הטבות ולא צריכים טובות. עשית מעל 40 ימי מילואים, שילמת כבר את המיסים. אין שום סיבה שגם נשרת במילואים וגם נשלם מיסים. זו התוכנית שלי ושל הליכוד כבר בשנת המס הבאה".

במקום ה-30 ברשימה נמצא עוד אחד שנתמך על ידי נתניהו - מנצח מחוז גליל ועמקים, שוקי אוחנה . ב-2018 נבחר אוחנה, סא"ל במיל', לראש העיר צפת. הוא קידם בקדנציה שלו בניית אצטדיון כדורגל עירוני, פארק חדש ושוק מקורה - אבל הפסיד בבחירות 2024 ליוסי קקון, שאיחד סביבו את הסיעות החרדיות בעיר. "הניצחון הזה הוא לא סוף הדרך הוא רק תחילתה של שליחות גדולה", אמר אתמול אוחנה.

סגן ראש העיר נתיבות ומחזיק תיק החינוך בעיר, משה בנימין פרץ , ניצח במחוז נגב ונמצא במקום ה-31. הוא אמר ל"רדיו דרום" כי בכוונתו לפעול בתחום החינוך. "זו לא נישה, זה מה שבעצם משפיע בסוף על כל תכלית חיינו ועל כל הצמיחה של המערכת כולה, של הנגב כולו", אמר. הוא גם מתכוון לפעול להקמת גוף שירכז את ראשי הרשויות בנגב, במטרה לגבש תוכנית עבודה משותפת לאזור.

הפנים החדשות היחידות ב-40 הראשונים בליכוד של מי שלא התמודד במחוזות ולא קיבל שריון הן של קרן אטיאס בובליל , שניצחה במשבצת "האישה החדשה". נתניהו תמך תחילה בד"ר רות קבסה אברמזון ואחרי פוסט של בנו יאיר הודיע מפורשות כי המועמדת שלו היא אסנת זהר זני - אבל מי שניצחה היא דווקא אטיאס בובליל, שנתמכה על ידי דוד ביטן. אטיאס בובליל היא סגנית ראש העיר נהריה, ושימשה בעבר כיועצת ראש העיר. בקמפיין שלה היא הדגישה את פעילותה הציבורית: "מה אתם מעדיפים - סיסמאות ודיבורים או מעשים ותוצאות?".

המוכר ביותר מבין מנצחי המחוזות - וגם השנוי במחלוקת מביניהם - הוא ראש לשכת עורכי הדין בעבר אפי נוה , שניצח במחוז מישור החוף ושובץ במקום ה-36. שמו של נוה נקשר במינוי שופטים תמורת שוחד - למרות שלא הוגשו נגדו כתבי אישום בנושא. בינואר 2019 נעצר נוה בחשד שפעל למינוי וקידום שופטים בתמורה לשוחד מיני, בפרשה שזכתה לכינוי "מין תמורת מינוי", שבעקבותיה גם פרש מתפקידו כיו"ר לשכת עורכי הדין.

גלריה שוקי אוחנה. ראש העיר צפת ניצח במחוז גליל ועמקים ( צילום: אפי שריר )

ארז תדמור. שימש ככותב הנאומים של נתניהו

אפי נוה. במקום ה-36 ( צילום: מוטי קמחי )

המשטרה הודיעה לאחר חקירה, כי התגבשה תשתית ראייתית נגד נוה והשופטת אתי כרייף לביצוע עבירות מתחום טוהר המידות. בדצמבר 2019 הודיעה הפרקליטות על החלטתה להעמיד את נוה וכרייף לדין באשמת שוחד, אך לאחר שימוע שנערך לשניים התיק נסגר.