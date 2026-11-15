בימים האחרונים המשיכה איראן לדווח על מכליות שעלו לכאורה על מוקשים, וכפי שקרה היום היא גם נוהגת לפרסם לעיתים תיעודים של מכליות עולות באש. בהודעותיה טוענת איראן שהמכליות חצו את המצר ללא אישורה ובנתיבים "מסוכנים" לכאורה, כמו למשל הנתיב הדרומי של המצר, כלומר רחוק יותר מחופי איראן, תוך שהן גם מכבות את מכשירי הזיהוי שלהן כדי להסתיר את מיקומן. אולם יש ספק רב באשר לטענות שהמכליות אכן עלו על מוקשים, ו

ההערכה היא שההודעות הללו הן שקריות