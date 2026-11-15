חיל הים של משמרות המהפכה שוב טען אחרי הצהריים (ראשון) כי מכליות שהובילו נפט "פגעו במוקשים ימיים" במהלך שיט בנתיב הדרומי של מצר הורמוז. לטענת האיראנים, הפגיעה במוקשים הובילה לפיצוצים, ומשמרות המהפכה הפיצו סרטון שלכאורה מוכיח זאת, שבו ניתן לראות אש ועשן בים - אם כי לא רואים את המכלית עצמה ולא ברור מתי והיכן צולם התיעוד.
לפי הודעת משמרות המהפכה, "המכליות, בתמיכה מצד הצבא האמריקני, השביתו את כל מערכות הזיהוי והמיקום שלהן בניסיון לעבור בחשאי, ופגעו במוקשים ימיים. הן עולות כעת באש". עוד נטען שאחד מכלי השיט הוא "מכלית ענק שנשאה יותר מ-2 מיליון חביות נפט גולמי והיא טבעה במימי דרום המפרץ הפרסי בעקבות הפיצוץ".
באותה הודעה נטען: "דייגים הפועלים באזורים אלה מתבקשים לנקוט משנה זהירות ולהקפיד על נהלי הבטיחות, כדי להימנע מהתנגשות בשרידי המכליות שטבעו. חיל הים של משמרות המהפכה מזהיר את בעלי מכליות הנפט, מנהלי חברות הספנות וצוותי האוניות להתרחק מהאזור האסור במצר הורמוז. אל תלכו שולל אחר הצבא האמריקני. לכל כלי שיט שיפר את התקנות שקבעה איראן לגבי מצר הורמוז, צפוי גורל דומה".
בשבועות האחרונים איראן הגבירה את המתקפות שלה על מכליות נפט שעוברות במצר הורמוז, בניסיון להותיר את מחירי הנפט הגבוהים, שימשיכו להפעיל לחץ על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במסגרת המשא ומתן בין הצדדים. למרות שבחודשים האחרונים אכן יותר נפט יוצא מהמפרץ, בזכות מבצע שמוביל הצי האמריקני להגנה על המכליות, שלשום דיווח הארגון הימי הבינלאומי של האו"ם כי באוקטובר נרשם שיא במספר המתקפות בהורמוז מאז פרוץ המלחמה. בסך הכול, לפי הדיווח, מאז סוף פברואר ועד 11 בנובמבר נרשמו במצר ובאזור הרחב יותר במזרח התיכון 134 תקריות שונות – שבהן נהרגו 25 אנשי צוות ימי ורבים נוספים נפצעו או עדיין מוגדרים נעדרים.
בימים האחרונים המשיכה איראן לדווח על מכליות שעלו לכאורה על מוקשים, וכפי שקרה היום היא גם נוהגת לפרסם לעיתים תיעודים של מכליות עולות באש. בהודעותיה טוענת איראן שהמכליות חצו את המצר ללא אישורה ובנתיבים "מסוכנים" לכאורה, כמו למשל הנתיב הדרומי של המצר, כלומר רחוק יותר מחופי איראן, תוך שהן גם מכבות את מכשירי הזיהוי שלהן כדי להסתיר את מיקומן. אולם יש ספק רב באשר לטענות שהמכליות אכן עלו על מוקשים, וההערכה היא שההודעות הללו הן שקריות – ושבפועל איראן תוקפת במכוון את המכליות, בין אם באמצעות טילים וכטב"מים ובין אם בשיטות אחרות.
הדיווח על מלאי הטילים האיראני: "טהרן מתחמשת"
בטהרן טענו הלילה, בפעם השנייה תוך 48 שעות, שתקפו באמצעות כטב"מים מכ"ם של מערך ההגנה האווירית בבסיס המסוקים האמריקני א-רפאע שבבחריין, בתגובה ל"פעולה אמריקנית עוינת". התקיפה לעבר בחריין בלילה שבין חמישי לשישי הייתה הראשונה אחרי כחודשיים, וצבא ארה"ב הכחיש שהיא הצליחה, והודיע על יירוט מוצלח של שני כטב"מים. על התקיפה המדווחת מהלילה האמריקנים טרם הגיבו.
בינתיים, עצם קיום המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן מוטל בספק, אחרי שנשיא ארה"ב טראמפ הורה בשבוע שעבר לסגנו ג'יי די ואנס לנטוש את מאמצי המו"מ והודיע כי "אנחנו לא צריכים הסכם". לטענת טראמפ, המצור הכלכלי על איראן מוצלח ועל כן לשיטתו אין כל דחיפות בהסכם. האיראנים מצידם מסרבים - לפחות פומבית - לדון בתוכנית הגרעין שמהווה דרישת בסיס מבחינת טראמפ, ומפצירים בארה"ב להסכים לתנאי הכניעה שהציבו, ובהם הסרת המצור והפשרת נכסים איראניים מוקפאים בשווי מיליארדים.
על רקע זה נשמרת המתיחות הביטחונית באזור, ובישראל אף נערכים לאפשרות שיידרשו לפעול עצמאית מול איראן, בצל הסתייגותו המסתמנת של טראמפ מחזרה ללחימה והתמקדותו בפסגה בסין שתתקיים בהמשך השבוע. במקביל, נראה כי גם באיראן ממשיכים בהיערכות לחידוש הלחימה, והלילה דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי קהילת המודיעין בארה"ב מעריכה שאיראן מחזיקה בין 1,500 ל-2,500 טילים בארסנל שלה. לפי הדיווח, ישראל שותפה להערכה זו. עם זאת, הגורמים ששוחחו עם ה"ג'ורנל" ציינו כי לקהילה המודיעינית יש ביטחון נמוך בהערכות אלו, בשל המורכבות במעקב אחר המספר המדויק של טילים שאיראן יכולה לשגר, או שנמצאים באחסון. לאחרונה דווח בסוכנות "בלומברג" כי בידי איראן היכולת לייצר 50 טילים מדי חודש.
הערכות המודיעין העדכניות, שלהן שותפות לפי הדיווח ארה"ב וגם ישראל, עומדות בסתירה לטענות של ראש הממשלה בנימין נתניהו - שהכריז כי תוכנית הטילים של איראן "רוסקה" וכי היא "לא יכולה לייצר טילים" - ולטענות של טראמפ עצמו שחוזר שוב ושוב על הטענה שהצבא האיראני "הושמד". גורם ישראלי רשמי טען בפני ה"ג'ורנל" כי למרות שנפגעו בצורה קשה במלחמה, האיראנים "בונים ומתחמשים מחדש", ומתכוננים לסבב רציני נוסף של לחימה. במקביל, בעיתון האמריקני חזרו על הדיווחים מהתקופה האחרונה שלפיהם נתניהו דוחף לחידוש המלחמה.