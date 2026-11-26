בשנת 2016, כש כריס ואן הולן ביקש להיבחר לסנאט האמריקני מטעם מרילנד, חיים סבן , המיליארדר הישראלי-אמריקני שהגדיר את ישראל כנושא הפוליטי היחיד שמעניין אותו – תרם 100 אלף דולר לבחירתו. המועמד ואן הולן הבטיח לו "מחויבות מוחלטת לביטחון ישראל". כעת הוא מבקש לעמוד בראש הדמוקרטים בסנאט, אחרי שהפך דווקא לאחד ממבקריה הבולטים של ישראל. מולו ניצב צ'אק שומר , היהודי הבכיר בתולדות הפוליטיקה האמריקנית, המכנה עצמו "שומר ישראל".

גלריה הסנאטורים צ'אק שומר וכריס ואן הולן. הדמוקרטים גרפו ניצחון סוחף - אבל שקעו במאבק פנימי על הדרך הלאה ( צילום : Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP, Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

המאבק ביניהם החל בעקבות הניצחון הסוחף של הדמוקרטים בבחירות האמצע בתחילת החודש. המפלגה השתלטה על תשעה מושבים רפובליקניים בבית העליון של הקונגרס וצפויה להחזיק החל מינואר ברוב של 56 מול 44 בסנאט, לצד רוב עצום שהושג גם בבית הנבחרים, אבל שקועה כעת בקרב הנהגה ראשון מסוגו זה יותר מ-30 שנה: ביום שלישי הקרוב יבחרו הסנאטורים הדמוקרטים בהצבעה חשאית את מנהיג הרוב בסנאט, האיש שיוביל את המאבק שלהם בשנתיים הקרובות מול הנשיא דונלד טראמפ , ולעיתים יידרש גם לחתור לשיתופי פעולה מולו. 55 חברי סיעה צפויים להצביע, ונדרשים 28 קולות לניצחון. ואן הולן הצהיר שיש לו יותר מ-15 קולות וטוען שהמומנטום לצדו. שומר, שמנהיג את הסיעה הדמוקרטית בסנאט כבר עשור, טוען בביטחון שייבחר פעם נוספת לתפקיד.

הקרב הזה כבר חורג בהרבה ממסדרונות הקונגרס. גם הכוכבים ההוליוודיים רוברט דה נירו, ג'יין פונדה ומריסה טומיי, שלושתם תורמים של המפלגה הדמוקרטית, הביעו השבוע תמיכה בוואן הולן, ולפניהם גם מארק רופאלו, כוכב סרטי "הנוקמים" וממבקריה הקולניים של ישראל בהוליווד, הכריז על תמיכה בסנאטור ממרילנד. רופאלו תקף את שומר בגלל מה שכינה "אמונות דתיות ונאמנויות מושרשות", ומנכ"ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט, דרש ממנו להסביר לאיזו דת ולאילו נאמנויות התכוון, ברמז לדימוי האנטישמי של נאמנות יהודית כפולה. אולם רופאלו לא נסוג. הוא ציטט נאום של שומר בשדולה הפרו-ישראלית איפא"ק מ-2018 על התורה והזכות היהודית על הארץ, וטען שאמונה דתית אינה יכולה לקבוע את זכויות הפלסטינים. אותו רופאלו אגב שיתף עצומה נגד מינוי האקים ג'פריס ליו"ר בית הנבחרים, שצברה יותר ממיליון חתימות‪.‬ גם במקרה זה העילה הייתה עמדותיו הפרו-ישראליות של ג'פריס וקשריו עם איפא"ק (העצומה נכשלה, וג'פריס כבר ניצח ברוב גדול בהצבעה המקבילה על הנהגת בית הנבחרים).

פעם הוא היה חלק מהממסד, והבטיח "ברית בלתי שבירה" עם ישראל. ואן הולן לצד נתניהו ולינדזי גרהאם, ב-2019 ( צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ )

למרות התדמית הפוליטית החדשה שדבקה בו, והעובדה שאת מועמדותו להנהגת הסנאט דוחף המחנה הפרוגרסיבי הדורש הזרמה של "דם חדש" למפלגה, ואן הולן מגיע דווקא מהממסד. הוא בן 67, צעיר משומר בכשמונה שנים בלבד, ופועל בקונגרס כמעט רבע מאה. הוא היה חלק מההנהגה המפלגתית, ניהל את מנגנוני גיוס הכספים למועמדים הדמוקרטים בשני בתי הקונגרס ועבד צמוד עם ננסי פלוסי וממשל אובמה. הוא נחשב במשך שנים לפוליטיקאי ממסדי, יסודי וזהיר. כעת הוא מנסה למרוד בשיטה שעזר לבנות, ובשנה שעברה אף תקף דמוקרטים שסירבו לתמוך בזוהראן ממדאני בניו יורק וכינה אותם "חסרי עמוד שדרה".

עד לאחרונה שקל ואן הולן להתמודד לנשיאות ב-2028, אבל עם הכרזתו על ההתמודדות מול שומר הודיע שוויתר על הרעיון. השבוע הבהיר שגם אם יפסיד במרוץ להנהגת הסנאט, לא יתמודד על הבית הלבן. כמנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט הוא מבטיח לשים סוף ל"סטטוס קוו" בוושינגטון ולהילחם ביוקר המחיה, להרחיב את הגישה לביטוחי בריאות, להגביל את כוחם של מיליארדרים ותאגידי קריפטו ואף לשנות את כללי הפיליבסטר כדי שהרפובליקנים לא יוכלו לסכל בקלות חקיקה (בסנאט רוב סוגי החקיקה דורשים רוב מיוחס של 60 מתוך 100 כדי למנוע פיליבסטר, כלל שמעניק למעשה לסיעת המיעוט זכות וטו, והוא נשמר לאורך עשרות שנים אף שניתן לבטלו ברוב פשוט).

אבא שגריר, אמא ב-CIA

סיפור חייו מתחיל הרחק מהפוליטיקה של מרילנד. כריסטופר ואן הולן הבן נולד ב-1959 בקראצ'י שבפקיסטן, בן למשפחה אמריקנית שחייה התנהלו בין שגרירויות. אביו היה דיפלומט ושגריר ארה"ב בסרי לנקה ובמלדיביים; אמו, אדית, הייתה מומחית לרוסית שעבדה ב-CIA ובהמשך במודיעין של מחלקת המדינה, כולל בתפקיד בכיר שעסק בדרום אסיה. הילד גדל בטורקיה ובסרי לנקה, למד בפנימייה בהודו וסיים תיכון במסצ'וסטס. חבריו מאותם ימים תיארו אותו כנער מרדן וליברלי, שנהג להתגנב למעונות הבנות. ואן הולן עצמו הודה שהציונים לא היו בראש מעייניו.

לדבריו, ילדותו לימדה אותו לבחון את מדיניות ארה"ב דרך עיניהם של תושבי מדינות אחרות. אחרי תואר בפילוסופיה במכללת סווארת'מור למד מדיניות ציבורית בהרווארד, ובהמשך משפטים בג'ורג'טאון. בחופשת הקיץ יצא עם חברים לאלסקה, שם ישנו ביער ונסעו בטרמפים בחיפוש אחר עבודה. ואן הולן מצא את עצמו מנקה דגי סלמון במפעל לעיבוד דגים, ובהמשך נהג במלגזה ופרק את השלל מסירות הדייגים. בכסף שהרוויח קנה אופנוע, ובאותה תקופה גם למד לשחק פוקר.

ואן הולן בחודש שעבר: "ארה"ב שותפה לאחריות לזוועות בעזה"

את רעייתו קתרין ווילקנס פגש בשבוע הראשון ללימודים בהרווארד. השניים נישאו ב-1987 וגידלו שלושה ילדים, אנה, ניקולס ואלכסנדר, בביתם בקנזינגטון, פרבר שקט של וושינגטון. לימים סיפרה קתרין שאביה הזהיר אותה שכריס "אדם טוב מדי בשביל פוליטיקה" ושהתפקיד שלה הוא להגן עליו. היא מחזיקה בקלסר עבה עם גזירי עיתונים מחמיאים לבעלה. בתחילת דרכו, התקשורת האמריקנית תיארה אותו כ"פוליטיקאי מאופק", שמעדיף לצאת לריצה עם בנם בן העשר מאשר לשבת לריאיון קידום. את החופשות המשפחתיות הם מעבירים בקמפינג בטבע וגם כשהיה כבר חבר קונגרס עדיין נהג בטויוטה קורולה חבוטה בת עשור. המיניוואן המשפחתי צבר אז כ-274 אלף קילומטרים. כשנשאל אם ילדיו מתביישים במכוניות שלו, השיב: "ברור".

עוד לפני שנכנס לפוליטיקה, ואן הולן עסק בתיעוד פשעי מלחמה במזרח התיכון. ב-1988, כשעבד כאיש צוות בוועדת החוץ של הסנאט, טס עם עמיתו פיטר גלבריית' לטורקיה כדי לראיין פליטים כורדים על המתקפות הכימיות של סדאם חוסיין. ממצאיהם סייעו לקדם את הסנקציות נגד המשטר. ב-1990 נבחר לבית המחוקקים של מרילנד, נאבק להגבלת נשק ולהגנת הסביבה, וב-2002 הביס בפריימריז את מארק שרייבר ממשפחת קנדי ואחר כך את הרפובליקנית הפופולרית קוני מורלה. אחד הסיפורים האהובים על עמיתיו בבית המחוקקים אז היה על ערב במסעדה באנאפוליס, שבו הזמין ג'ון פיקה, מחוקק לשעבר וכוכב לקרוס, את הנוכחים להתחרות איתו בהורדת ידיים. ואן הולן היה היחיד שנענה לאתגר, והביס אותו בתוך שתי שניות לקול צחקוק עמיתיו.

במאי 2022, במהלך כהונתו בסנאט, לקה באירוע מוחי קל ואושפז לכמה ימים. הוא הודיע אז כי הרופאים מעריכים שיחלים לחלוטין, ללא נזק ארוך טווח, וחזר לעבודתו. בנובמבר אותה שנה נבחר לכהונתו השנייה והנוכחית בסנאט, עם כמעט 66% מהקולות.

מ"ברית בלתי שבירה" להאשמות בטיהור אתני

ב-2002 ואן הולן הציג את עצמו כ"ידיד ותיק ותומך נלהב" של ישראל ואמר שלא יתערב אם תחליט להגן על עצמה מפני מתקפה עיראקית אפשרית. במלחמת לבנון השנייה מתח ביקורת על הפצצות צה"ל ועורר כעס בקרב פרו-ישראלים, אבל במבצע עופרת יצוקה ב-2008 שב ותמך בזכותה של ישראל לפעול נגד ירי הרקטות מעזה. בפריימריז במרוץ הראשון שלו לסנאט, ב-2016, נחשב לנוח יותר לתורמים פרו-ישראלים, כמו סבן, לעומת יריבתו דונה אדוארדס. עם כניסתו לסנאט ב-2017 הגדיר את ישראל "בעלת בריתנו הגדולה ביותר במזרח התיכון", ואת הקשרים עמה "בלתי ניתנים לשבירה".

בין ההצהרות ההן לבין עמדותיו כיום ניצב בעיקר בנימין נתניהו. ואן הולן התנגד לסיפוח שטחים ביהודה ושומרון, דרש לחקור את מות העיתונאית שירין אבו עאקלה ו התעמת עם ממשל ביידן על מדיניותו במלחמת עזה . עוד לפני המלחמה, ביוני 2023, הוא נפגש עם נתניהו בירושלים, יחד עם סנאטורים נוספים, והעלה בפניו טענות על תקיפות מתנחלים נגד פלסטינים בדרום הר חברון. לדבריו, נתניהו טען שאינו מכיר את המקרים והבטיח לבדוק את הנושא. "הוא מעולם לא חזר אלינו", סיפר ואן הולן. אחרי טבח 7 באוקטובר הכיר בזכות ישראל להגן על עצמה ודרש לשחרר את החטופים, אך בהמשך מתח ביקורת קשה על פגיעה באזרחים עזתים ועל הגבלות שהוטלו על הסיוע ההומניטרי.

ואן הולן בביקור במעבר רפיח באוגוסט 2025. חיבר דו"ח שהאשים שארה"ב שותפה לאחריות ל"טיהור אתני" ( צילום: AP Photo/Mohammed Arafat )

ואן הולן (ימין) לצד אנשי הסהר האדום המצרי במעבר רפיח ( צילום: AP Photo/Mohammed Arafat )

כבר בינואר 2024 הגיע למעבר רפיח בצד המצרי ותיאר את מנגנון הכנסת הסיוע ככושל. ביולי אותה שנה אף החרים את נאומו של נתניהו בפני שני בתי הקונגרס. "הוא ממשיך להעמיד את הישרדותו הפוליטית מעל האינטרסים של אזרחי ישראל ושל האזרחים האמריקנים", האשים אז, וטען שנתניהו הקים את הקואליציה הקיצונית ביותר בתולדות ישראל בניסיון להימנע מעונש מאסר אפשרי. בהמשך תמך ביוזמה של הסנאטור ברני סנדרס להתנות סיוע צבאי בזכויות אדם ולחסום מכירות נשק.

אחרי ביקור נוסף באזור גבול עזה ובגדה המערבית עם הסנאטור ג'ף מרקלי, באוגוסט 2025, פרסמו השניים דו"ח שהאשים את ממשלת נתניהו בקידום תוכנית ל"טיהור אתני" של הפלסטינים בעזה וטען שארה"ב שותפה לאחריות. ואן הולן גם אמר כי הוא מסכים עם ארגונים וחוקרים הקובעים שהמעשים בעזה עומדים בהגדרה המשפטית של רצח עם. מאז קידם יוזמות לחסום עסקאות נשק, קרא לחדש את המימון לאונר"א, דרש חקירה של הרג אזרחים אמריקנים בגדה, ולאחרונה הוביל יוזמה למחוק מחוק התקציב הביטחוני סעיפים שמרחיבים את שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני עם ישראל.

זה מה שיעשה "הנשיא הדמוקרטי הבא"

במאמר דעה שפרסם במאי ב"ניו יורק טיימס" הזהיר ואן הולן כי המציאות בשטחים תוביל לגירוש הפלסטינים או להפיכתם לנתינים במדינת אפרטהייד. הוא רמז כי אם הכיבוש יימשך ארה"ב תצטרך לשקול אולי תמיכה בפתרון של מדינה אחת, והאשים שהדמוקרטים נכשלו בקידום פתרון שתי המדינות משום שלא השתמשו בכוחם מול ישראל. הוא הזהיר שב-2028 הבוחרים יבואו חשבון עם מי ש"שלחו פצצות לנתניהו".

הפך ל"כוכב פרוגרסיבי". ואן הולן לצד אליזבת וורן ומחוקקים נוספים ( צילום: רויטרס, Nathan Howard )

"הדמוקרטים צריכים לעשות מאמץ אחרון להצלת פתרון שתי המדינות. אם המאמץ הזה ייכשל, ארה"ב תצטרך לשקול אפשרויות אחרות כדי להבטיח שוויון בזכויות הפוליטיות והמשפטיות לכולם. החלופות – מדינת אפרטהייד קבועה או גירוש הפלסטינים – צריכות להיות מתועבות ובלתי מקובלות על כולם. הן יובילו לדיכוי מתמשך או לעקירתם של הפלסטינים, לחוסר יציבות כרוני ברחבי האזור ולהפיכתה של ישראל למדינה מנודה", כתב ואן הולן באותו מאמר.

הוא שטח בו את חזונו למדיניות האמריקנית הנדרשת בעיניו מול ישראל, אם ב-2028 ייבחר נשיא דמוקרטי: "על הנשיא הדמוקרטי הבא להכיר במדינה פלסטינית, בכפוף לעמידה באמות מידה ברורות, ובהן קיום בחירות חופשיות והוגנות. עד שיושג הסכם אחר, על ארה"ב להתייחס לרצועת עזה ולגדה המערבית, לרבות מזרח ירושלים, כחלק מפלסטין – מדיניות שכמה משותפותינו באירופה ובאסיה כבר החלו ליישם", הוא כתב.

"נוסף על הפסקת התמיכה בישראל במימון משלם המיסים, על הנשיא להחיל על ישראל את אותם התנאים וההגבלות שאנו מחילים על מדינות אחרות הרוכשות נשק מארה"ב. על ישראל גם לעמוד בדרישות המשפט הבינלאומי ובמדיניות האמריקנית. משמעות הדבר היא שאין למכור לישראל שום נשק התקפי, אלא אם תתחייב לתוכנית הכוללת לוח זמנים מוגדר לסיום הכיבוש ולמימוש פתרון שתי המדינות. במקביל, על ארה"ב להשיב על כנן ולהרחיב את הסנקציות שהטיל ממשל ביידן על אנשים וארגונים המאיימים על היציבות והביטחון בגדה המערבית".

במאמרו הודה שהחייאת פתרון שתי המדינות תהיה משימה סבוכה ביותר. "ההתקדמות לעבר מטרה זו לא תהיה קלה. היא תציב את ארה"ב במסלול התנגשות עם כל ממשלה ישראלית שתתנגד להקמת מדינה פלסטינית. היא תיתקל בהתנגדות עזה מצד גורמים רבים בתוך ארה"ב, ובהם שדולת AIPAC, שהתנגדה לכל ניסיון להתנות את התמיכה בישראל. השפעתה של AIPAC בקונגרס נותרה אדירה", הוא כתב. "על הדמוקרטים לעמוד איתן מול הלחצים הללו".

החשבון הפתוח עם שומר על איראן ואיפא"ק

הפערים מול שומר מורגשים גם בסוגיית איראן. ואן הולן תמך בהסכם הגרעין שגיבש ממשל אובמה ב-2015. שומר, מהדמוקרטים הבודדים שהתנגדו לו, הצביע אז נגד בנימוק שההסכם יעניק לטהרן הקלות בסנקציות בלי לחסום לאורך זמן את דרכה לנשק גרעיני. כיום ואן הולן מאשים את נתניהו בגרירת טראמפ למלחמה נגד איראן ומתנגד נחרצות למימון הפעילות הצבאית נגדה. הוא מבטיח כי אם ייבחר להנהגת הסנאט, יפעל לחסום תקציבים לפעולות התקפיות נוספות מול איראן. "נתניהו אמר שהוא חיכה 40 שנה לעשות את זה, ובסוף הוא מצא בדונלד טראמפ נשיא שהיה טיפש מספיק כדי להסכים לכך", הצהיר. בקמפיין הנוכחי שלו הוא מזכיר שוב ושוב את ההצבעה ההיא של שומר, אף ששומר עצמו התנגד בהמשך לפרישת טראמפ מההסכם ב-2018.

עבדול אל-סייד. ואן הולן התייצב מאחוריו כששומר תמך ביריבה הפרו-ישראלית שלו בפריימריז ( צילום: Salwan Georges/Getty Images/AFP (Photo by Salwan Georges / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AF )

ואן הולן גם מאשים את שומר בקשרים הדוקים מדי עם איפא"ק, ובהתערבות השדולה בפריימריז נגד מועמדים מהשמאל. הדוגמה הבולטת היא מישיגן: שומר תמך בחברת הקונגרס היילי סטיבנס, ואילו ואן הולן התייצב מאחורי עבדול אל-סייד, רופא ואפידמיולוג אמריקני ממוצא מצרי, שמסרב להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ומתנגד לסיוע הצבאי. איפא"ק ושלוחותיה הוציאו כ-30 מיליון דולר למען סטיבנס, אך אל-סייד ניצח ובינואר יהיה הסנאטור המוסלמי הראשון בארה"ב. בתמורה, אל-סייד היה מהראשונים שקראו לוואן הולן להתמודד מול שומר.

התמיכה המפתיעה, ו"הקו האדום" של פטרמן

מלבד אל-סייד עומדים מאחוריו בפומבי גם מנהיג המחנה הפרוגרסיבי ברני סנדרס, הסנאטור ג'ף מרקלי, הסנאטורית הנבחרת ממינסוטה פגי פלנגן, הסנאטורית השנייה ממישיגן אליסה סלוטקין וחברת הקונגרס לשעבר דונה אדוארדס, אותה אחת שהפסידה לוואן הולן בפריימריז ב-2016. סלוטקין היא ההפתעה המשמעותית ברשימה: יהודייה, יוצאת ה-CIA ופוליטיקאית מתונה, שזכתה בעבר לתמיכה של איפא"ק והציגה את עצמה במשך שנים כתומכת מובהקת בביטחון ישראל. גם היום היא מדגישה שהיא תומכת במדינה יהודית ודמוקרטית ובמערכות הגנה דוגמת כיפת ברזל. אבל השנה הצביעה לחסום מכירת פצצות וכלים התקפיים לישראל וטענה שתמיכה בישראל אינה מחייבת תמיכה בנתניהו. את הבחירה בוואן הולן הסבירה בצורך ב"דור חדש" של מנהיגות, ולא בהכרח בהסכמה עם כל עמדותיו.

הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן, במפגש עם הנשיא הרצוג בביקור שערך בישראל ביוני. האשים שוואן הולן התפרסם בעיקר בגלל "עוינות לישראל" ( צילום: מעיין טואף, לע״מ )

מהצד השני ניצבים בפומבי כמה דמוקרטים בולטים כדוגמת הסנאטור ג'ון פטרמן . מי שנודע כתומך נלהב בישראל גם בשיא המלחמה בעזה, טען שוואן הולן התפרסם בעיקר בזכות "עוינות לישראל" וכי בכך הפך ל"כוכב הפרוגרסיבים". הוא הזהיר שבחירה בוואן הולן עלולה לחצות מבחינתו "קו אדום" במפלגה, כשברקע החשש שהוא עשוי לערוק ממנה (אם כי בשל הרוב הגדול שהדמוקרטים הבטיחו בסנאט, למהלך שכזה כבר לא תהיה השפעה גדולה). גם אנג'לה אלסוברוקס, הסנאטורית השנייה של מרילנד, המדינה של ואן הולן, הודיעה שתתמוך בשומר משום שכבר התחייבה לכך. הארגון היהודי-דמוקרטי JDCA תומך בשומר, ואילו השדולה הציונית-ליברלית "ג'יי סטריט" נותרה ניטרלית.

הוא הביא ניצחון היסטורי, אבל התמיכה בישראל הפכה לנטל

לשומר, שהשבוע חגג את יום הולדתו ה-76, יש סיבות אמיתיות לחשוש. הוא איש הדור הישן של המפלגה, זה ש נתפס כמי שלא יודע להילחם בעוז מול טראמפ , ובמרץ 2025 עורר למשל זעם רב בקרב פעילים דמוקרטים כשסייע להעביר חוק מימון רפובליקני כדי למנוע השבתת ממשל. בעיני מבקריו הוא ויתר אז על אחד ממנופי הלחץ הבודדים מול הנשיא. משמאל מרחף גם שמה של חברת בית הנבחרים אלכסנדרייה אוקסיו-קורטז , שייתכן שתאתגר אותו בפריימריז בניו יורק על המושב שלו בסנאט ב-2028.

חברים ותיקים במפלגה כבר מציעים שיכריז על פרישה בתום כהונתו הנוכחית, כדי לא לחזור על הטעות המיוחסת לג'ו ביידן: להיאחז בכוח כשהבוחרים דורשים שינוי. השבוע הצטרף למתקפה גם טראמפ עצמו, שנוהג לכנות את שומר "פלסטיני" (בשל ביקורתו כלפי ממשלת נתניהו – ביקורת שיריביו של שומר במחנה השמאל סבורים שאינה מספקת): "יהיה לי קשה מאוד לעבוד עם צ'אק שומר אם יהפוך למנהיג הרוב בסנאט", כתב טראמפ ברשת Truth Social, והכתיר אותו כ"אחד המנהיגים הגרועים בהיסטוריה".

שומר. יש לו סיבות לדאגה ( צילום: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo )

ואולם לשומר יש גם קלף שוואן הולן מתקשה להתמודד איתו: הוא סידר להרבה אנשים ג'ובים. הוא סייע לגייס מועמדים מתונים שהצליחו לנצח במדינות רפובליקניות, והוביל את המפלגה לניצחון הגדול ביותר שלה בסנאט זה עשרות שנים. תומכיו שואלים מדוע לפטר מאמן אחרי אליפות. גם יחסו לישראל מורכב יותר מהתווית שמדביקים לו מבקריו. מי שמכנה עצמו "שומר ישראל" ונאבק למען הסיוע הביטחוני נשא הרי ב-2024 נאום תקיף שבו קבע שנתניהו הוא מכשול לשלום וקרא לבחירות חדשות בישראל . ובכל זאת נאמניו חוששים שהדחתו תסמן סופית שתמיכה בישראל הפכה לנטל פוליטי.

ואן הולן, שבשנה שעברה טס לאל סלבדור כדי להיפגש עם תושב מרילנד קילמר אברגו גרסייה שגורש על ידי ממשל טראמפ בניגוד לצו משפטי, למד מאז שעימותים מצולמים מביאים לו קהל חדש. בספטמבר האחרון, כש נתניהו פרסם סרטון שבו תקף את ממדאני לקראת הגעתו לניו יורק לנאום בעצרת האו"ם, ואן הולן החליט להשיב לו בסרטון משלו. "הדבר הראשון שכולם צריכים לדעת הוא שנתניהו שקרן כרוני. הוא משקר ומשקר ומשקר", אמר הסנאטור. הוא הזכיר את צו המעצר שהוציא נגד נתניהו בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, וכינה אותו "פושע מלחמה מבוקש".