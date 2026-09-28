- לאחרונה אין יום שבו לא מתרחשים אירועים פליליים חמורים וחריגים ברחבי המדינה, מחולון ועד רהט, נתניה ועד הגליל. אלה האירועים המרכזיים מהימים האחרונים.

- לאחרונה אין יום שבו לא מתרחשים אירועים פליליים חמורים וחריגים ברחבי המדינה, מחולון ועד רהט, נתניה ועד הגליל. אלה האירועים המרכזיים מהימים האחרונים.

רציחות, ירי, הנחת מטעני חבלה, זריקת רימונים, דריסות מכוונות - לאחרונה אין יום שבו לא מתרחשים אירועים פליליים חמורים וחריגים ברחבי המדינה, מחולון ועד רהט, נתניה ועד הגליל. אלה האירועים המרכזיים מהימים האחרונים.