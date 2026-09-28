רציחות, ירי, הנחת מטעני חבלה, זריקת רימונים, דריסות מכוונות - לאחרונה אין יום שבו לא מתרחשים אירועים פליליים חמורים וחריגים ברחבי המדינה, מחולון ועד רהט, נתניה ועד הגליל. אלה האירועים המרכזיים מהימים האחרונים.
אתמול: בן 15 נפצע ממטען חבלה
• מטען חבלה התפוצץ אתמול בצהריים בחצר דירה בשכונת ג'סי כהן בחולון. בבניין מתגורר אדם שמוכר למשטרה, וההערכה היא כי הוא היה היעד לפיצוץ. המשטרה מנסה לאתר אותו על מנת לקבל את גרסתו למקרה. כתוצאה מהפיצוץ נפצע באורח בינוני נער בן 15.
• יותר מ-10 בני אדם נעצרו ברהט, בפשיטות על שתי משפחות שנמצאות בסכסוך המלווה באירועי ירי.
• הפלסטינים דיווחו על מתנחלים שהציתו רכב וריססו כתובות "נקמה" ומגן דוד בכפר ראס כרכר ממערב לרמאללה. בנוסף, דווח על הצתת כלי רכב וריסוס כתובות בכפר דיר אבו משעל שבאזור רמאללה.
שלשום: בת 16 נפצעה מרימון
• נערה בת 16 נפצעה באורח בינוני מרימון שהושלך לעבר בית במעלות תרשיחא. הרקע לאירוע פלילי.
• המשטרה עצרה שני נערים, בני 15 ו-13, שתיעדו את עצמם מסמנים אצבע משולשת לעבר שוטרים ובועטים בניידת משטרה בתל אביב והעלו את הסרטונים לטיקטוק. השניים הועברו לחקירה בתחנת חולון ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים.
שבת: נהג פגע בניידת ופצע שוטר
• נתניה, מוצאי שבת: שוטרים הבחינו ברכב שעורר את חשדם, הורו לנהג לעצור לבדיקה, הוא לא נענה להוראותיהם, המשיך בנסיעה והתנגש בניידת משטרה. כתוצאה מההתנגשות נפצע שוטר באורח בינוני ואילו נהג הרכב נפצע קל. הנהג נעצר.
יום שישי: מקרי רצח בכאבול וחיפה
• מוחמד סאמר יאסין, תושב טמרה, נורה למוות במועצה המקומית כאבול שבגליל המערבי. בן דודו, ג'ואד יאסין, נרצח בפברואר אשתקד. על פי המשטרה, מדובר באירוע פלילי. יאסין היה הנרצח ה-177 בחברה הערבית מתחילת השנה.
• אישה בשנות ה-30 לחייה אותרה במצב אנוש ברחוב העצמאות בחיפה, פונתה לבית החולים רמב"ם, ושם נקבע מותה. בן זוגה נעצר, המשטרה מסרה תחילה כי כלל כיווני החקירה נבדקים, אך בהמשך התחזק החשד כי מדובר ברצח.
יום חמישי: ירה לעבר מבנה - ונורה
• גבר בשנות ה-30 לחייו ירה בנשק ארוך לעבר מבנה ביישוב יפיע שליד נצרת - ונורה על ידי המשטרה לאחר מרדף. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים האנגלי בעיר, שם נקבע מותו.
• המשטרה עצרה תושב מודיעין (28) שלפי החשד תכנן להפיץ סם מסוג קנאביס ברחבי ירושלים. החשוד הוא בנה של זמרת מוכרת.
יום רביעי: רימון רסס בכפר שמריהו
• רימון רסס צה"לי התפוצץ בלילה בכפר שמריהו. שכנים דיווחו למשטרה כי שמעו פיצוץ עז. חבלנים הגיעו למקום ואספו ממצאים. בדיקה ראשונית העלתה כי הרקע לאירוע הוא פלילי.
בתגובה לאירועים נמסר מהמשטרה: "נתוני המשטרה מצביעים על ירידה בשורה של עבירות פשיעה מתחילת השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר מתחילת השנה התרחשו 22 אירועי רצח פחות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, נרשמה ירידה של כ-27% בגניבות כלי רכב, כ-12% בהתפרצויות לבתי עסק וכ-8% בהתפרצויות לדירות ולכלי רכב, לצד ירידה במספר אירועי השוד.
"באשר לאירועים המוזכרים בפנייה, כוחות המשטרה פעלו באופן מיידי תוך ביצוע מעצרים ועיכובים, סריקות, איסוף ממצאים ופעולות חקירה לאיתור המעורבים. במסגרת הפעילות נגד אירועי הירי והאלימות ברהט נעצרו בסוף השבוע חמישה חשודים ונתפסו רובה M-16, שני אקדחים, מחסניות ומאות כדורי תחמושת, ובפעילות נוספת נעצרו ועוכבו עשרה מעורבים נוספים. באירוע בחיפה נעצר חשוד ומעצרו הוארך, וביפיע שוטרים שזיהו חמוש מבצע ירי באמצעות נשק ארוך לעבר בית מגורים, חתרו למגע ונטרלו אותו.
"במקביל, נמשכות חקירות ופעולות מבצעיות לאיתור החשודים והמעורבים באירועים הנוספים. משטרת ישראל פועלת בנחישות נגד אירועי אלימות ופשיעה חמורה בכל רחבי הארץ, תוך הפעלת כלל האמצעים המבצעיים, המודיעיניים והחקירתיים העומדים לרשותה. אין מקום להסיק מצבר אירועים שהתרחשו בתוך ימים ספורים על מגמה ארצית, וזו נבחנת לאורך זמן ובהתאם לנתונים.
"משטרת ישראל תמשיך לפעול באופן ממוקד ובלתי מתפשר נגד מחוללי פשיעה, עבריינים ואמצעי לחימה בלתי חוקיים, במטרה לסכל אירועי אלימות, למנוע פגיעה בחיי אדם ולהביא את המעורבים לדין".
פורסם לראשונה: 00:00, 29.09.26