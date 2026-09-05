שלושה ימים לפני הדד-ליין להגשת הרשימות, קיבלו אמש (שבת) חברי מזכירות הליכוד הודעה שלפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לכנס את מזכירות המפלגה כדי לאשר את השריונים שנותרו לו. הפגישה תתקיים ביום שלישי, כשהשעה 22:00 באותו יום היא המועד האחרון להגשת הרשימות לכנסת ה-26.
ברקע: לחץ בליכוד על נתניהו שלא ישתמש בכל השריונים שאושרו לו אם אין בכך תועלת אלקטורלית גדולה. על רקע אכזבת חלק מהמועמדים - בהם גם שרים שלא התברגו במקומות ריאליים ברשימה - גובר הלחץ במפלגה לקראת הצגת השמות החדשים, שבינתיים נתניהו שומר עליהם קרוב לחזה.
בין השמות שנשמעו לאחרונה נמצאת גם ד"ר קרן אסייג, מרצה וחוקרת סרטן השד, שאיתה נפגש לאחרונה ראש הממשלה. אחרי שהסתייגה תחילה מכניסה לחיים הפוליטיים, יש הטוענים כי התרצתה ועשויה להצטרף רשמית לליכוד, אם כי לא ברור אם בשיריון במקום ריאלי או באמצעות תמיכה פומבית בליכוד.
נכון לכתיבת שורות אלו, שריין נתניהו ארבעה מועמדים: שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר החוץ גדעון סער בחמישייה הראשונה. כ"ץ בטענה לעיסוקיו הרבים במשרד הביטחון, וסער במסגרת הסכם מיזוג וכניסה לממשלה באמצע הקדנציה. מלבדם שוריין גם השר חיים כץ, יו״ר מרכז הליכוד, ומועמד חיצוני שהביא נתניהו - איש העסקים אורן דוברונסקי.
המשמעות היא שלנתניהו נותרו חמישה שריונים שאיתם הוא מחכה עד הרגע האחרון לטובת איחודים, אם יצטרך בכך. כך לדוגמא תכנן להקצות מקומות ברשימתו לשני מועמדים מטעם עופר וינטר, כשהמטרה הייתה שיתר המועמדים במפלגתו יתמודדו בחיבור שייעשה ערב הגשת הרשימות.
יו"ר הליכוד היה רוצה לראות איחוד משולש של הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' וזהות של משה פייגלין - שכבר התאחדו - עם יו"ר עמך ישראל, המצטרף הטרי למערכת הפוליטית תת-אלוף במיל' וינטר. עם זאת, וינטר כבר הבהיר שוב שהוא מסרב לכל הצעת איחוד. לפי כמה דיווחים, הוא גם סירב להצעה לשריונים בליכוד בתמורה למהלך שכזה.
ככל שהאיחוד עם וינטר לא יצלח, צפוי נתניהו להודיע על מצטרפים חדשים, מהלך שעשוי להתסיס מחדש את השטח הליכודי, שעוד לא נרגע מהפריימריז הסוערים שעברה המפלגה.
שיטת הבחירה הובילה למצב שגם מי שנבחר בתחילת העשירייה השנייה מצא עצמו בתחילת העשירייה השלישית בעקבות השריונים הרבים שאושרו לראש הממשלה. לכן, פעילים, ראשי סניפים ומועצות מופעלים על ידי חברי כנסת ושרים, שדורשים מנתניהו שלא לנצל את כל השריונים כדי לא לדחוק אותם אחורה.
נתניהו מודע למהומה המתחוללת, אולם ההערכה היא שהוא מכנס את המזכירות בכל זאת כדי להשאיר לעצמו את כל האופציות פתוחות לקראת המועד האחרון להגשת הרשימות ביום שלישי בלילה.
בתוך כך, על רקע הניסיונות שלו לצרף אליו ברגע האחרון את חילי טרופר, יו"ר ביחד נפתלי בנט צפוי להציג הערב את הרשימה שלו לכנסת - כשבינתיים יש בה עם הח"כים מיש עתיד הרבה יותר שמות ממקומות ריאליים, לפי הסקרים. אחרי שלפיד פרסם אמש את רשימת יש עתיד, נחשף ב-ynet כיצד תיראה העשירייה הראשונה של המפלגה המאוחדת: לאחר בנט ולפיד יוצב בה במקום השלישי נציג של בנט, ואז מירב בן ארי - שלפיד העניק לה את המקום הגבוה ביותר אחריו. אחר כך נציג נוסף של בנט, במקום השישי נעם תיבון, אחריו שני נציגים נוספים של בנט, במקום התשיעי מירב כהן ואז שני נציגים של בנט.
*צמרת רשימת "ביחד". יתר המיקומים עדיין לא סופיים
גם יו"ר ישראל ביתנו יחשוף הערב את הרשימה של מפלגתו לכנסת. אביגדור ליברמן מצליח לשמור על כוחה של ישראל ביתנו באופן יציב סביב 10 מנדטים. למרות שהוא מתכוון לשלב את הח"כים המכהנים גם ברשימה הבאה הוא גייס בשבועות האחרונים מועמדים רבים למפלגה, בדגש על אנשי הציונות הדתית הליברלית, כמו ראש העיר גבעת שמואל יוסי ברודני, ואנשי מילואים פעילים.
ליברמן, שניסה בחודשים האחרונים למתג את מפלגתו כ"ליכוד של פעם", קובע את הרשימה באמצעות ועדה מסדרת שבראשה עומד אחד ממייסדי המפלגה, עלס דוברונסקי, שבנו אורן שוריין ברשימת הליכוד לכנסת. בין המצטרפים החדשים של ליברמן גם ח"כ דן אילוז שפרש מהליכוד, לילי בן-עמי, תא"ל (במיל') טליה ששון, לשעבר ראש העיר בית שאן רפי בן שטרית ועוד.
המועמד המוביל מול נתניהו לפי כל הסקרים, יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, יציג את רשימתו ביום שני. "אני מדבר עם כולם. אם אני אפרסם את זה, זה יהיה לא רציני. אנחנו מכינים עוד הפתעות לשלושה-ארבעה ימים הקרובים. אני משוכנע שזה יקרה ומקווה שזה יקרה לטובת מדינת ישראל", אמר איזנקוט בסוף השבוע.
אחת האפשרויות שעלתה גם בשבוע האחרון היא איחוד בינו לבין בנט, והשניים אומנם לא אישרו שהם אכן מתקדמים לכיוון הזה - אך גם לא שללו את האפשרות הזו לחלוטין כשנשאלו עליה בראיונות שהעניקו בוועידת ynet ו"ידיעות אחרונות" - "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה", שנערכה השבוע. אפשרות נוספת היא שילוב של חילי טרופר, יו"ר הבית הציוני-המילואימניקים, בצמרת אחת הרשימות, של איזנקוט או של בנט.
פורסם לראשונה: 23:25, 05.09.26