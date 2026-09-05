יו"ר הליכוד היה רוצה לראות איחוד משולש של הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' וזהות של משה פייגלין - שכבר התאחדו - עם יו"ר עמך ישראל, המצטרף הטרי למערכת הפוליטית תת-אלוף במיל' וינטר. עם זאת, וינטר כבר

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