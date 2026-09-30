"כשראש הממשלה ואני משמיעים אזהרות והתרעות ביטחוניות מבוססות מודיעין, כדאי לכולם - גם לאויבינו מבחוץ וגם ללשעברים הלא מעודכנים מבפנים - להקשיב ולקחת ברצינות". כך אמר בצהריים (רביעי) שר הביטחון ישראל כ"ץ , אחרי מה שהגדיר "ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי" ב מטוס פליי דובאי . דבריו מרמזים כי לישראל כן היה מודיעין על הצעד של הטייס העומאני, ולכן לא ברור האם ישראל נערכה למעשה כזה ומה עשתה כדי למנוע אותו.

נתניהו וכ"ץ ( צילום: מעיין טאוף, לע"מ )

כ"ץ התייחס בדבריו ל הצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מאמש , שבה טען כי "יש סימנים שלקראת הבחירות, אויבינו ינסו לתקוף אותנו". בהצהרתו אמר רה"מ במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר תל נוף כי "מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

חרף דבריו של השר, גורמים בסביבת משרד הביטחון אומרים כי לא היה מידע קונקרטי בעניין. אולם לדבריהם קיימות "התראות כלליות" על פח"ע נגד ישראלים.

לפני שנסיבות ניסיון הפיגוע התבררו, בלשכתו של כ"ץ בחרו להתבדח. בשעות הבוקר נכתב מטעמו בקבוצת העדכונים לכתבים: "חברים, בשל ריבוי פניות חוסך לכם - אין לי מושג אם זה רוסי ואוקראיני בתא הטייס, אני לא מחלקת משאבי אנוש של FlyDubai". בהודעה נוספת נכתב: "מרוקאי וטריפוליטאי זה יותר מסוכן".

הדרמה האווירית - כותרות נוספות:

הצהרת נתניהו על ניסיון הפיגוע בפליי דובאי ( צילום: איתי בית-און/ לע״מ )





מוקדם יותר התייחס ראש האופוזיציה יאיר לפיד ל עדכון הביטחוני שקיים אמש עם ראש הממשלה , שאותו דרש בעקבות אותה הצהרה. לפיד, ששעות לפני הדרמה האווירית אמר כי "אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה", ביקש היום להבהיר: "שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז".

לפיד מסר בסיום הפגישה, שארכה כחצי שעה, כי "איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי, ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. בלי להיכנס לפרטים, צה"ל, שב"כ והמשטרה ערוכים לבחירות ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה".

במענה לשאלות ynet מחוץ לפגישה אמר לפיד כי בכל תרחיש הבחירות יתקיימו במועדן, כפי שהבחירות המוניציפליות יתקיימו בשעת מלחמה. "יש צה"ל, יש שב"כ, יש ועדת בחירות מרכזית - בסוף אי אפשר לרמות ולהפחיד את כולם", אמר. "הצבא ערוך, שב"כ ערוך, והבחירות יתקיימו. כל ניסיון לשבש אותן לא יצליח".

בינתיים, מטוס החילוץ ששיגרה פליי דובאי נחת אחרי הצהריים בסעודיה - וכל הנוסעים הישראלים ששוהים בממלכה שוכנעו לעלות עליו בדרך חזרה לישראל. הטיסה המריאה ארצה, וצפויה לנחות סביב 18:30.