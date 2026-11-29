ערכו של הריאל האיראני ממשיך לצלול בעקבות המצור הכלכלי שמטילה ארצות הברית על הרפובליקה האיסלאמית – וחצה היום (א') רף פסיכולוגי קשה מבחינת טהרן, כשערכו של דולר אמריקני אחד שווה כעת יותר מ-3 מיליון ריאל.
רק ב-24 באוגוסט חצה הריאל את הרף של 2 מיליון לדולר אחד, כך שבתוך שלושה חודשים הוא איבד שליש מערכו. לשם השוואה, אחרי החתימה על הסכם הגרעין עם ממשל אובמה ב-2015 היה שווה דולר אחד 32,000 ריאל איראני, ומאז הפרישה האמריקנית מההסכם תחת הנשיא דונלד טראמפ ב-2018, והסנקציות שחודשו אז, מצבו הלך והידרדר.
כלכלת איראן חווה כבר שנים אינפלציה ומשבר חמור בצל הסנקציות האמריקניות וניהול קלוקל ומושחת של המשטר – שמקצה כספים רבים לשלוחיו במזרח התיכון ולמימון פעילויות טרור וטילים – ומצבה החמיר דרמטית מאז פרוץ המלחמה בסוף פברואר, כשכעת טראמפ דבק בקמפיין של חנק כלכלי עם מצור המונע מאיראן לייצא נפט, וכך שולל ממנה בכל יום מאות מיליוני דולר של הכנסות. המצור הוטל במקור באפריל, הוסר ביוני עם החתימה על "מזכר ההבנות", אבל חודש ביולי בעקבות הפרת ההסכם על ידי איראן, שהמשיכה לתקוף מכליות נפט במצר הורמוז. מאז נאכף המצור בצורה הדוקה, ורק בסוף השבוע דיווח צבא ארה"ב כי תקף ספינה איראנית שניסתה לשבור אותו.
הלחץ האמריקני, שממשל טראמפ מנסה כעת להרחיבו ליבשה עם לחץ על שכנותיה של איראן להגביל את הסחר עמה, נועד להביא להכנעת המשטר או לכל הפחות להתפשרות שלו במגעים לסיום המלחמה – אבל המשטר, שמאז מחאות הענק בתחילת השנה מסתמך יותר ויותר על דיכוי אכזרי של מתנגדיו, לא מגלה לפי שעה נכונות כלשהי לפשרה, וממשיך כל העת לתקוף ספינות בהורמוז. הבוקר טענו משמרות המהפכה כי עוד שתי מכליות נפט ששטו ב"נתיב לא מורשה" במצר האסטרטגי פגעו לכאורה במוקשים ימיים והתפוצצו – טענה שטהרן מפרסמת לגבי כל ספינה שהיא תוקפת, וההערכה היא שמדובר בשקר ושבפועל הספינות הותקפו ישירות ולא עלו על מוקשים.
ההידרדרות הדרמטית בערכו של הריאל משקפת את מצבה העגום של הכלכלה האיראנית, שהאינפלציה בה נמצאת בשיאה ובחודש אוקטובר מחירי הצרכן בה היו גבוהים ב-88.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מחירי המזון והמשקאות זינקו אף יותר, ב-112.6%. לפי הדיווחים מאיראן, עובדים במדינה מוחים על משכורות שלא שולמו להם עקב המשבר הכלכלי, והתסכול הרב של האזרחים נובע גם מקיצוץ במכסות הקמח המסובסד והלחם בשבעה מתוך 31 המחוזות של איראן. מחסור בקמח בעקבות הקיצוצים כבר הוביל למחאות של אופים במחוז זנג'אן שבמערב המדינה ובאזורים נוספים, אבל עד כה, בצל הדיכוי האכזרי, לא דווח על התחדשות של מחאה משמעותית.
במשטר האיראני מודים כי המצב שם עגום, ונשיא איראן מסעוד פזשכיאן הנחשב לגורם מתון יחסית אך בעל השפעה חלשה למדי ביחס למשמרות המהפכה הקיצוניים, מוביל בשבועות האחרונים קריאה לחיסכון בחשמל ואנרגיה, במיוחד לקראת החורף הקרוב. בשבוע שעבר הוא עורר זעם מצד הגורמים הקיצוניים באיראן, בעקבות תיעוד שהופץ מלשכתו ובו הוא נראה יושב בחושך כדי לחסוך בחשמל. "פזשכיאן העמיד את כבודה של איראן למכירת חיסול. התמונה שאתם רואים, של משרד אפלולי בו הוא עובד כשהוא לבוש במעיל, היא מראה שלא תראו אפילו במדינות העניות ביותר באפריקה", כתבו באחד הדיווחים באיראן על התיעוד.
היום בצהריים שב פזשכיאן והתייחס למצב הכלכלי הקשה, ודיווח בציוץ ברשת X כי נפגש עם ראשי איגודי עובדים: "ציינתי כי אנחנו נמצאים במלחמה כלכלית. עם זאת, ראשי שלוש הרשויות מאוחדים ונחושים. סיכמנו להסיר מכשולים מדרככם, תוך עקיפת מנגנונים קודמים והתאמה למציאות של תנאי מלחמה. מתוך הבנה הדדית של המצב בו כל צד נתון, ובאמצעות עבודה משותפת, נצלח גם את השלב הזה".
איראנים רבים המבקשים להגן על חסכונותיהם מפני שחיקת ערך המטבע רוכשים דולר, מטבעות זרים חזקים אחרים או זהב. נגיד הבנק המרכזי של איראן, עבדולנאסר המתי, טען אתמול כי לאיראן יש די יתרות מטבע חוץ כדי לממן רכישת מוצרי יסוד ותרופות בחודשים הקרובים. עם זאת, הוא הוסיף כי שוק המט"ח מושפע לא רק מנתונים כלכליים בסיסיים, אלא גם מגורמים פסיכולוגיים. "שוק המט"ח מושפע מגורמים רבים, כמו הכלכלה, הציפיות והפוליטיקה. אנחנו מנסים לייצב את השוק ככל יכולתנו", אמר המתי לטלוויזיה האיראנית.
בחשבון בפרסית ברשת X של מחלקת המדינה האמריקנית לעגו היום להצהרה הזו של המתי, וטענו שהיא עומדת בסתירה לאזהרות של בכירים אחרים במשטר. "נגיד הבנק המרכזי של איראן טוען כי יתרות מטבע החוץ של המדינה גבוהות, בעוד שר הכלכלה מתגאה בעלייה בייצוא, מבלי להציג ולו נתון או מספר אחד. בינתיים, האיראנים מן השורה צופים במחיריהם של מוצרי יסוד כמו בשר, עוף ודיור, שהולכים ומתרחקים מהישג ידם. אפילו המשטר עצמו כבר אינו מצליח לשמור על עקביות במסרים שלו. בעוד הבנק המרכזי משבח את ביצועיו, יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף מזהיר בגלוי מפני אינפלציה חריפה ומזינוק במחירים. כאשר כלכלה משגשגת באמת, הממשלה מפרסמת נתונים וסטטיסטיקות; כאשר היא קורסת, היא מסתפקת בהצהרות רטוריות".
בשבוע שעבר הביע ביטחון בהצלחת המצור האמריקני גם שר האוצר סקוט בסנט, שבצל איומי פגיעה מאיראן עבר לגור במחנה צבאי בארה"ב: "כלכלת איראן צוללת, ומנהיגיה נתונים בפאניקה", הוא מסר לאחר שהכריז על סנקציות חדשות, שכוונו נגד רשתות בנקאות חשאיות המשמשות את איראן.