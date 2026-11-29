הלחץ האמריקני, שממשל טראמפ

מנסה כעת להרחיבו ליבשה

עם לחץ על שכנותיה של איראן להגביל את הסחר עמה, נועד להביא להכנעת המשטר או לכל הפחות להתפשרות שלו במגעים לסיום המלחמה – אבל המשטר, שמאז

מחאות הענק בתחילת השנה

מסתמך יותר ויותר על

דיכוי אכזרי של מתנגדיו

, לא מגלה לפי שעה נכונות כלשהי לפשרה, ו

ממשיך כל העת לתקוף ספינות בהורמוז

. הבוקר טענו משמרות המהפכה כי עוד שתי מכליות נפט ששטו ב"נתיב לא מורשה" במצר האסטרטגי פגעו לכאורה במוקשים ימיים והתפוצצו – טענה שטהרן מפרסמת לגבי כל ספינה שהיא תוקפת, ו

ההערכה היא שמדובר בשקר ושבפועל הספינות הותקפו ישירות ולא עלו על מוקשים