המתקפות ההדדיות בין רוסיה לאוקראינה נמשכות כל העת, ואתמול (שבת) הודתה רוסיה כי במתקפה שלה על קייב היא פגעה בתחנת משנה של רשת החשמל בבירה האוקראינית וכן בתחנת כוח תרמית – במה שנראה כאישור לטענותיה של אוקראינה שמוסקבה פוגעת במכוון בתשתיות החשמל שלה על מנת להקפיא את אזרחיה בחורף, בניסיון לשבור את רוחם. הודעת משרד ההגנה הרוסי הגיעה שעות אחרי שדיווח כי בלילה שבין שישי לשבת מערכות ההגנה האווירית שלו יירטו כמות עצומה של 1,246 כטב"מים אוקראיניים ששוגרו לשטחי רוסיה או לשטחים אוקראיניים כבושים – כמות שקרובה לשיא הכטב"מים במתקפה אחת שנרשם רק לפני כשבוע וחצי, אז דיווחה רוסיה על יירוט של 1,441 כלי טיס בלתי מאוישים .

גלריה חייל אוקראיני מתאמן בשיגור כטב"ם, ארכיון ( צילום: AP Photo/Efrem Lukatsky )

משרד ההגנה הרוסי נמנע בדיווחיו מלפרט כמה כטב"מים כוללות בסך הכול המתקפות של אוקראינה, וכמה מהם לא יורטו ופגעו במטרותיהם. אבל מהדיווחים של הרשויות האזרחיות ברוסיה פגיעות אכן נרשמו: השלטון הרוסי בשטח הכבוש במחוז זפוריז'יה שבדרום אוקראינה, שרוסיה סיפחה רשמית לשטחה אף שלא כבשה את כל שטחי המחוז, דיווח כי שני בני אדם נהרגו שם וכי עוד שניים נפצעו מכטב"ם אוקראיני. לטענתו הכטב"ם פגע ברכב של בית חולים השוכן באזור החזית, וגרם להרג הנהג ואחות בבית החולים, בעוד בין הפצועים נמנה הרופא הראשי של המוסד.

ברוסיה עצמה דיווחו הרשויות במחוז רוסטוב הסמוך לאוקראינה על יירוט של יותר מ-50 כטב"מים, בכלל זאת בשמי העיר נובושחטינסק, שבה נמצא בית זיקוק גדול לנפט. הרשויות לא אמרו אם המתקן הזה נפגע, אבל צבא אוקראינה דיווח בהמשך כי הוא הצליח לפגוע בו – בפעם השנייה בתוך חמישה ימים – ובעוד שני מתקני נפט נוספים ברוסיה. אחד מהם לפי הודעת הצבא האוקראיני הוא מתקן במחוז סמרה, כ-700 ק"מ מהגבול, המשמש מרכז חשוב להעברה ולאחסנה של נפט גולמי. במחוז בריאנסק, הגובל באוקראינה, פגע לפי הרשויות שם כטב"ם באוטובוס ותשעה בני אדם נפצעו. הן מסרו כי האוטובוס היה שייך לחברה העוסקת במוצרי בשר. ראש העיר מוסקבה סרגיי סוביאנין דיווח ש-123 כטב"מים יורטו, לאורך שמונה שעות, בדרכם לבירה הרוסית, וכי לאזור הרחב יותר שמסביב לה שוגרו 462 כטב"מים, כשלדבריו "רובם" נוטרלו.

בשבועות האחרונים הרחיבה אוקראינה את התכיפות והעצימות של המתקפות שלה נגד שלל יעדים רוסיים, בעומק רוסיה וגם הרחק ממנה. לצד פגיעה במתקני נפט בניסיון לפגוע בכלכלה הרוסית וכך לשלול מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין את ההכנסות המאפשרות לו להמשיך במלחמתו, אוקראינה הצליחה לרשום גם כמה הצלחות משפילות במיוחד מבחינת מוסקבה: מתקפת טילים וכטב"מים משולבת גרמה ל קריסה בגשר קרים שמחבר בין חצי האי שנכבש וסופח מידי אוקראינה כבר ב-2014 לבין רוסיה, ונחשב לאחד ממיזמי הדגל של פוטין ולסמל בולט של הכיבוש הרוסי; קייב הטביעה עם סירות נפץ ספינת מלחמה רוסית מול חופי לוב – כ-2,000 ק"מ מהחזית באוקראינה; ו השביתה ספינה רוסית נוספת בים הבלטי . כל זאת כשבחזית עצמה נמשך הקיפאון, וכשכוחותיו של פוטין – הסופגים אבידות כבדות מאוד שהיקפן נחשף בשבוע שעבר בעקבות הדלפה של נתוני התמותה שהקרמלין ניסה להסתיר – לא מצליחים להשלים את היעד המרכזי שהציב להם הנשיא הרוסי, לכיבוש כל חבל דונבאס שבמזרח אוקראינה, כמעט חמש שנים אחרי הפלישה הגדולה.

תיעוד: סירות הנפץ מתפוצצות על ספינת הקרב הרוסית שהוטבעה בלוב

קייב מציגה את המתקפות שלה בעומק רוסיה, שלעיתים כוונו גם ליעדים אזרחיים ברובם כמו מרכזי סחר מקוון, כתגובה לגיטימית למתקפות היום-יומיות של רוסיה על עריה – מתקפות שבחודשים האחרונים הפכו לקטלניות הרבה יותר, והביאו לשיא את מספר האזרחים הנהרגים במלחמה. גם אתמול דיווחו באוקראינה על מתקפה רוסית קטלנית, שבה נהרגו שבעה בני אדם ועוד שבעה נפצעו במתקן תעשייתי כלשהו שנפגע בעיר ניז'ין, במחוז צ'רניהיב שבצפון המדינה. הדיווח של שירותי החירום האוקראיניים על מספר ההרוגים נמסר בתום מבצע חילוץ הגופות שהתנהל בזירה. עוד שלושה נפצעו במתקפה נוספת בעיר בילה צרקווה, הסמוכה לקייב, שבעקבותיה פרצה שריפה במתחם מוסכים. בסך הכול דיווחה אוקראינה כי היא יירטה או נטרלה 141 מתוך 162 כטב"מים רוסיים לאורך הלילה שבין שישי לשבת.

המתקפות ההדדיות מגיעות בשעה שנראה שהמאמץ האמריקני המחודש שהוביל בחודש האחרון נשיא ארה"ב דונלד טראמפ , לקדם הסכם לסיום המלחמה, נתקל כמו מאמציו הקודמים של הנשיא ואנשיו במבוי סתום. שליחי הנשיא ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, נזכיר, תיווכו באמצע החודש בסבב שיחות ישיר בין נציגי קייב למוסקבה , הראשון מסוגו זה תשעה חודשים, ולאחר מכן נפגשו בנפרד עם פוטין ועם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי . בשבוע שעבר נפגש טראמפ עצמו עם פוטין, כחלק מ הפסגה המשולשת שלהם עם נשיא סין שי ג'ינפינג , שבה דנו גם באוקראינה. טראמפ אמר בפוסט שפרסם ביום חמישי ברשת החברתית שלו Truth Social כי בפסגה הוא ביקש מפוטין "להסיג את כל התוקפנות הצבאית נגד שטחים ברחבי אירופה", וטען שיש "אפשרות אמיתית" להגיע להסכם שלום באוקראינה.

טראמפ ופוטין בפסגה בסין לפני שבוע וחצי ( צילום: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP )

אבל למרות ההצהרה האופטימית הזו, בפועל לא הושגה עד כה פריצת דרך, ו מוסקבה רק התבצרה בעמדותיה המקסימליסטיות , ובהן נסיגה של כוחות קייב מכל חבל דונבאס, ואף נסיגה של כוחות נאט"ו ממדינות במזרח אירופה – כחלק מהסדר רחב יותר שמנסים לקדם בוושינגטון, כזה שיעסוק לא רק באוקראינה אלא גם במערך הביטחוני הנוגע לאירופה כולה. שליחי טראמפ הצהירו שכחלק מהמאמץ המורחב הזה הסכימו בקרמלין שנציגי אירופה יצטרפו למשא ומתן, אבל בהמשך מוסקבה הכחישה שנתנה אישור כזה.

בקייב ובאירופה מתייחסים בחשדנות רבה למאמץ המחודש של ממשל טראמפ, בעקבות הנטייה של הנשיא ואנשיו לאמץ לעיתים את עמדות הקרמלין – ונשיא אוקראינה זלנסקי הביע בסוף השבוע תסכול גדול מכך שטראמפ כינה את פוטין "חבר שלי" במהלך הפגישה שערך עמו בפסגה בסין, הצהרה שמצטרפת לשלל שבחים שהנשיא האמריקני הרעיף לאורך השנים על עמיתו הרוסי, וגם לשבחים שהרעיפו שליחי טראמפ על פוטין: קושנר כינה אותו בשבוע שעבר "רב-אמן בפוליטיקה" וטען שהוא גילה "איפוק" בכך שלא השתמש בנשק גרעיני נגד אוקראינה, בעוד וויטקוף כינה לאחרונה את פוטין "הומניטרי" ואמר שהוא "מצדיע לו".

קושנר וויטקוף במפגש עם פוטין, ב-12 בנובמבר: "הוא רב-אמן פוליטי" ( צילום: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP )

את התסכול ממה שנראה כצידוד אמריקני חוזר ונשנה בצד של מוסקבה הביע הנשיא זלנסקי בחריפות רבה בריאיון לרשת BBC – ושבו אמר כי דבריו של טראמפ על פוטין, שהוא "חבר" שלו, דומים לכך שמישהו יאמר בעיצומה של מלחמת העולם השנייה שהצורר הנאצי אדולף היטלר הוא "חבר" שלו. זלנסקי נשאל בריאיון כיצד הרגיש כשראה את טראמפ מתחבק עם פוטין וקורא לו חברו, ונשמע תחילה כמי שמנסה לברור את מילותיו: "אני לא רואה... כמובן שזה תלוי בנשיא ארה"ב... אבל... הממ... זה מוזר. הוא (פוטין) תוקפן ורוצח. הוא לא יכול להיות חבר. זה פשוט לא יכול להיות. זה כמו שמישהו יאמר על היטלר במהלך מלחמת העולם השנייה שהוא חבר טוב. לא. הוא לא חבר".

זלנסקי הפציר בארה"ב לעמוד בציפיות הנובעות ממעמדה כמדינה חזקה, בעלת "עוצמה וכבוד", ואמר: "כאשר מנסים להיות ניטרליים מאוד כלפי התוקפן... המשמעות היא שתומכים בקורבנות וגם בתוקפן. זה לא נכון". טראמפ, יצוין, התעקש שאמירתו ולפיה פוטין הוא "חבר" הייתה נכונה, ובשיחה עם כתבים אמר ביום חמישי כי מטרתו המרכזית היא "לעצור את הקטל", ורמז שאם ימתח ביקורת קשה על פוטין הוא לא יוכל לתווך במשא ומתן. "אני יכול להיכנס ולומר לו: אני לא מחבב אותך, ואז תהיה לנו אותה בעיה שיש לנו עם זלנסקי ופוטין. אתם יודעים... הבעיה הגדולה ביותר בדרך להסדר היא העובדה שיש שני מנהיגים שפשוט שונאים זה את זה".

זלנסקי וטראמפ. "זה מוזר" ( צילום: REUTERS/Evan Vucci, Kenzo TRIBOUILLARD / AFP )

בריאיון ל-BBC זלנסקי הביע תסכול גם מכך שארה"ב מעכבת לדבריו משלוח של מיירטי פטריוט, שבלעדיהם קייב מתקשה מאוד ליירט את הטילים הבליסטיים של רוסיה – והוא רמז שהסיבה לכך היא השימוש הנרחב בהם במלחמה מול איראן. "חבל שהם שמו את הדגש על המזרח התיכון ומסייעים להם יותר... זה חבל. יש לנו שאלות רבות מאוד בעניין הזה", אמר זלנסקי. "המחסור בטילים האלה פירושו חיי אדם".

הוא הוסיף שקייב עדיין חווה שיבושים בגרסה הצבאית של מערכת התקשורת הלוויינית "סטארלינק" של SpaceX , באזורים הכבושים באוקראינה. מנכ"ל החברה אילון מאסק הצהיר כי לא ניתן לעשות בה שימוש בשטחים רוסיים, אבל מפני שהשיבושים מתרחשים בשטחים כבושים הדבר עשוי להתפרש כהכרה בסיפוח הרוסי שלהם. לפי קייב השיבושים מנתקים את הכטב"מים שלה במהירויות גבוהות של מעל 160 קמ"ש, והמשמעות היא לא רק שיבוש כטב"מים למטרות תקיפה אלא גם פגיעה ביכולת להשתמש ברחפני יירוט קטנים, שמטרתם לפגוע בכטב"מים הרוסיים שמתפוצצים על ערי אוקראינה.

חייל אוקראיני ליד משוריין צבאי שעלה באש אחרי שהותקף על ידי רחפן רוסי בקרמטורסק שבמזרח אוקראינה, ביום שישי ( צילום: AFP PHOTO /93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanised Brigade )

בארה"ב לא מספקים תשובות ברורות באשר לסיבה לשיבושים הללו, וכשזלנסקי נשאל בריאיון מי עומד מאחוריהם הוא השיב: "מבחינה טכנית, זו SpaceX; מבחינה פוליטית – אני לא יודע, אני באמת לא יודע. זה כמו משחק פינג פונג. אנחנו פונים לצד אחד, והם אומרים שזה הצד השני". לפי דיווח שהתפרסם אתמול ב"וול סטריט ג'ורנל", מי שקיבל במקור, באוקטובר, את ההחלטה על ההגבלות היה מאסק עצמו, בצל עימות נוסף שפרץ אז בין זלנסקי לטראמפ, והן הוסרו בעקבות מחאה מצד מחוקקים אמריקנים ואחרי שטראמפ ביקש ממאסק לבטלן. אולם מאז 10 בנובמבר חודשו ההגבלות בשימוש הצבאי בסטארלינק בשטחים הכבושים באוקראינה.

לפי הדיווח ב"ג'ורנל", השיבושים הללו פוגעים ביכולת של קייב לשגר מתקפות כטב"מים לטווחים בינוניים, נגד כוחות המוצבים בקווים האחוריים בחזית או נגד צירי האספקה לכוחות הרוסיים. "בקייב חוששים כי הגבלת המהירות באזורים שבשליטת רוסיה באוקראינה תהפוך למציאות קבועה חדשה, שעלולה לפגוע ביעילות המערכה האוקראינית לתקיפת מטרות בעומק בינוני של שטח האויב. לאורך זמן, הדבר עשוי לסייע למוסקבה להעביר כוחות צבא, תחמושת ואספקה אחרת לקו החזית ביתר קלות, ובכך לאפשר לצבא הרוסי לצאת למתקפות בשנה הבאה", נכתב בדיווח.

תיעוד שפרסם זלנסקי מהמתקפה המשולבת על גשר קרים, ממצלמת טיל פלמינגו

גשר קרים, אחרי שאחת משתי הקשתות הראשיות שלו קרסו במתקפה האוקראינית החודש ( צילום: AFP PHOTO / Ukrainian Security Service )

לפי העיתון, בניסיון למצוא פתרון מחפשים כוחותיה של קייב חלופות לרשת הלוויינים של SpaceX – כמו רשתות תקשורת מסוג Mesh, שבהן כטב"מים מעבירים אותות רדיו לכטב"מים אחרים, או ברשתות סלולריות. שני גורמים המעורים בנושא אמרו כי חלק מצוותי הכטב"מים משתמשים בשירותיה של HiSKY, ספקית תקשורת לוויינית ישראלית. הגורמים אמרו כי השירות הלווייני של החברה, שכן פעיל עבור האוקראינים בתוך רוסיה, שימש גם חלק מהחימושים ששוגרו לגשר קרים בשבוע שעבר, כמו גם כדי "לצוד" משגרי טילים בליסטיים רוסיים. בעיתון ציינו כי בחברה סירבו להגיב לדיווח.