בצל המהומות שפרצו ברחבי צרפת בשבוע שעבר, ונמשכו לתוך השבוע האחרון, משרד החוץ פרסם הערב (שישי) המלצה לאזרחים ישראלים הנמצאים במדינה "לנקוט משנה זהירות בעקבות ולגלות ערנות מוגברת בעקבות הפרות הסדר". האזהרה פורסמה "על רקע החשש להתחדשות ההפגנות והעימותים, בין היתר לקראת 24 באוקטובר ו-5 בנובמבר 2026", כלשון המשרד.

גלריה חנויות בפריז נערכות להפגנות - וממגנות את עצמן עם לוחות עץ. תיעוד מפריז ( צילום: מאריולה כליפה )

( צילום: מאריולה כליפה )

בהודעתו, המליץ משרד החוץ להימנע מהגעה למוקדי הפגנות, מחאות, התקהלויות גדולות ואזורים שבהם מתרחשות הפרות סדר, גם כאשר מדובר בהפגנות הנראות שקטות, מחשש להסלמה פתאומית ולעימותים אלימים; להתרחק באופן מיידי ובטוח ממוקדי עימותים ולהימנע מהתקהלות לצורך צפייה באירועים או תיעודם; להיערך לשיבושים בתחבורה הציבורית, לחסימות כבישים ולשינויים בהסדרי התנועה, ולבדוק מראש את מצב הדרכים ואמצעי התחבורה בטרם יציאה לנסיעות.

כמו כן, הומלץ לשים לב להגבלות תנועה ולעוצר לילי שהוטלו או עשויים להיות מוטלים באזורים מסוימים בצרפת; לבדוק מראש את ההנחיות התקפות באזור השהייה וביעדי הנסיעה המתוכננים; להתעדכן באופן שוטף באמצעי התקשורת המקומיים ובהודעות הרשויות בצרפת, ולפעול בהתאם להנחיות המשטרה וכוחות הביטחון המקומיים; לבדוק מראש את המצב הביטחוני באזורי הביקור ואת האפשרות לשינויים או להגבלות בהתראה קצרה.

ממשרד החוץ נמסר כי במקרה חירום ניתן לפנות למרכז המצב של משרד החוץ, הפועל 24 שעות ביממה, במספר 972-25303155+ או לקו החירום של השגרירות בצרפת במספר 33-659444461+. מספר מוקד החירום הכללי בצרפת הוא 112.

היערכות לחידוש המהומות, מוסדות תרבות ייסגרו למבקרים

הרשויות בצרפת נערכות להפגנות משמעותיות נגד המצב הכלכלי במדינה במהלך סוף השבוע, מחאות שעלולות להצית מחדש את המהומות האלימות ששטפו את המדינה ובייחוד את הבירה פריז. בתוך כך, מוזיאונים, מוסדות תרבות וחנויות יוקרה הודיעו כי יהיו סגורים מחר לחלוטין או יפעלו באופן חלקי כחלק מההיערכות הזו. בין אלה שהודיעו על כך הם: מוזיאון הלובר, מוזיאון ד'אורסה, הגראן פאלה, מוזיאון פיקאסו, מוזיאון האורנז'רי והיריד הבינלאומי לאספני אמנות "ארט באזל פריז", חנויות היוקרה קרטייה ולואי ויטון, הספרייה הלאומית של צרפת ומוסדות המשוייכים לה וכן ארמון ורסאי המפורסם.

סטודנטים חוסמים את הכניסה למוזיאון הלובר, השבוע ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א' לזכויות יוצרים )





פסל מריאן בכיכר הרפובליקה בפריז, שעליו טיפסו בסוף השבוע שעבר המפגינים ותלו עליו אפוד צהוב ( צילום: Carl Court/Getty Images )

אתמול הודיע נשיא צרפת עמנואל מקרון כי השלטונות יאסרו קיום של אירועי מחאה מטעם ארגונים "לא-לגיטימיים", כשכוונתו ל ארגוני שמאל קיצוני שלפי הממשלה היו אלו שעמדו מאחורי המהומות בסוף השבוע שעבר. הערים מארסיי וליון - השנייה והשלישית בגודלה במדינה - הודיעו שתיהן על איסור מוחלט של הפגנות בשטחיהן ביום שבת, אם כי ייתכן שהפעילים עוד יעתרו בהמשך נגד ההחלטה לבית המשפט, בטענה שמדובר בהפרה של זכותם למחאה המעוגנת בחוקה.

מאחורי הקריאות ליום מחאה ארצי בשבת עומדים ארגון הסטודנטים המרכזי של צרפת, UNEF, ואנשי מחאת "האפודים הצהובים", זו שצמחה בגל ההפגנות נגד יוקר המחיה ומדיניותו הכלכלית של מקרון ב-2018. אולם בצל החשש שגם הפעם המחאות ידרדרו למהומות נרחבות, אחרי שגל המחאות הקודם ב-17 באוקטובר הפך ל יום של פורענות שבו המונים תקפו שוטרים ובנייני ממשל ובזזו מאות חנויות ובתי עסק ברחבי צרפת, ממשלתו של מקרון – שהודתה כי לא הייתה ערוכה מספיק ליום המחאה הקודם שבו יצאו לרחובות כמעט מיליון בני אדם, הרבה מעבר להערכותיה – הפעם היא מבטיחה "פריסה מסיבית" של כוחות משטרה.

גם כוחות צבא מסוימים יסייעו בשמירה על הסדר הציבורי בסוף השבוע, והם יכללו חיילים מכוח "סנטינל", כוח המשימה ללוחמה בטרור שנשלח לסייר בערי צרפת מאז תקופת הפיגועים של ארגון דאעש במדינה ובאירופה כולה החל מ-2015. החיילים יהיו אחראים לאבטח אתרים רגישים, כדי לפנות שוטרים נוספים למשימות של פיזור הפגנות ומניעת מעשי ביזה.

המהומות בסוף השבוע שעבר, נזכיר, החלו לאחר הפגנות גדולות נגד יוקר המחיה והתנאים הירודים במוסדות חינוך , הפגנות שאותן הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי ושהייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים. המתפרעים תקפו שוטרים ויידו לעברם אבנים, תקפו עוברי אורח, העלו באש פחים, מכוניות ובניינים – ובזזו או זרעו הרס בכ-3,000 חנויות בפריז, מארסיי, ליון, ניס, נאנט, לימוז' ושלל ערים אחרות. יותר מ-2,700 בני אדם נעצרו במהומות, וקרוב ל-1,000 שוטרים נפצעו, כמה מהם באורח קשה. נשיא צרפת מקרון וראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הודו כי היו כשלים בהיערכות המודיעינית למהומות הללו, וכי המשטרה מצאה עצמה בעמדת נחיתות מול המפגינים.

המהומות בשבת שעברה. הפעם הממשלה מבטיחה "פריסה מסיבית" ( צילום: REUTERS/Jack Taylor )

הבניין ההיסטורי של עיריית לימוז', שנשרף על ידי הפורעים וגגו קרס - יחד עם מגדל הפעמונים ( צילום: SDIS 87 / AFP )

גם אתמול ניסו הרשויות בפריז למנוע קיום של הפגנות מחשש שאלו יהפכו לאלימות, אבל האיסור של המשטרה שם על קיומה של המחאה בוטל על ידי בית המשפט. בעקבות הפסיקה, אלפים הפגינו אתמול בפריז, אך באירוע סטטי ולא בצעדה כפי שתוכנן במקור, ולא דווח על אירועים חריגים. על אחד השלטים שהמפגינים הניפו נכתב: "אנחנו לא צריכים גז מדמיע כדי שהעתיד שלנו ייראה עכור". במקביל, הנשיא מקרון כינס דיון ביטחוני מיוחד בארמון האליזה, ובו שב והאשים כי מאחורי המהומות עמדו ארגוני שמאל קיצוני המבקשים לחולל אנרכיה בצרפת: "בשבת שעברה היו לנו מעשים פוליטיים וחתרניים מצד קבוצות שמאל קיצוני, שמטרתן להפיל את הרפובליקה".

מקרון הוסיף כי האסטרטגיה שהשלטונות אימצו לימים הקרובים היא לדחות בקשות לקיום הפגנות מצד "אישים או קבוצות בלי רשות לגיטימית". לדבריו, "הכללים פשוטים, ולדעתי הם פשוט עניין של היגיון בריא. ההמלצה הכללית היא שלא יתקיימו הפגנות בימים הקרובים. למי שבכל זאת ירצו להפגין, אם מדובר באיגודי עובדים, נציבי המחוזות יציעו מסלולים חלופיים". כוונתו למסלולים שבהם תהיה סכנה פחותה יותר לבעלי העסקים, החוששים מאוד מאירועי ביזה נוספים. שר המשפטים ז'ראלד דרמנן קרא מצדו לנקוט יד קשה באלו שיפרו את איסורי ההפגנות ואף ליטול מהם את זכות ההצבעה, כמו גם להטיל הגבלות על השימוש ברשתות החברתיות על אלו שהיו מעורבים במעשי אלימות, ביזה או מתקפות על שוטרים.

בימים האחרונים נשמר השקט בפריז ובערים נוספות בצרפת, בין היתר על רקע צעדי עוצר חלקי שהוטלו בהם, ואמש הודיעו הרשויות בבירה על הארכתו של העוצר הלילי שהוטל על אזור כיכר הרפובליקה ועל רובע לה אל – בין השעות 23:00 עד 06:00 (שעון מקומי) – עד ליום שני בבוקר. במקביל, הודיע כאמור משרד התרבות הצרפתי כי כמה מהמוזיאונים המרכזיים ביותר בפריז, בהם מוזיאון הלובר ומוזיאון ד'אורסה, יהיו סגורים בשבת.

חנות אחר חנות: תיעוד מהביזה ברחובות מארסיי ( צילום: מתוך X )





גם הגראן פאלה, מוזיאון פיקאסו ומוזיאון האורנז'רי ייסגרו בשבת. משרד התרבות הנחה בנוסף את המוסדות הנתונים לפיקוחו לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את "ביטחון המבקרים", את "הגנת העובדים" ואת "השמירה על יצירות אמנות". גם מארגני היריד הבינלאומי לאספני אמנות, "ארט באזל פריז", הודיעו כי היריד יהיה סגור בסוף השבוע. עיריית פריז קראה מצדה לציבור "לנהוג בערנות מרבית" בשבת, בשל "הסיכון לאלימות נוספת מצד פורעים שאין להם קשר לתנועת המחאה החברתית".