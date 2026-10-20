אבל לאתגרים הללו מצטרפות כעת

הגבלות מלאכותיות שלפי קייב הממשל האמריקני מטיל עליה באופן מכוון

, בצל המשבר העמוק בין הנשיא

דונלד טראמפ

לנשיא זלנסקי, באופן שלפי קייב עולה בחיי אדם. קייב כבר האשימה שבמסגרת "צעדי הנקמה" הללו ארה"ב הגבילה את השימוש שלה ברשת התקשורת הלוויינית "סטארלינק", באופן שמקשה לא רק על שיגור מתקפות כטב"מים בחזית, אלא גם על שיגור

רחפני יירוט קטנים