לפי החוק, יו"ר הכנסת הנוכחי אוחנה יכול להמשיך לשמש בתפקידו בתקופת המעבר, ויש לקיים את הבחירות לתפקיד היו"ר לא יאוחר ממועד הקמת הממשלה החדשה. כלומר, על פניו זה יכול לקחת גם חודשיים. אך פסק דין בבג"ץ אדלשטיין – שניסה למנוע ב-2020 את כינוס מליאת הכנסת לצורך הצבעה על החלפתו כיו"ר הכנסת - קבע כי אם יש דרישה של 61 חברי כנסת לקיים הצבעה על מינוי יו"ר כנסת חדש אז יש לקיים אותה מיד, לפני מועד כינון הממשלה. בגוש השינוי רואים בכך מהלך פרלמנטרי שאינו דומה למהלך של הקמת ממשלה, ולכן הכוונה היא לתאם את המהלך עם שתי המפלגות הערביות – רע"מ והרשימה המשותפת.