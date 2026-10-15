בעוד 12 ימים ייפתחו הקלפיות ברחבי הארץ ומיליוני ישראלים יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית ולבחור את הרשימה המועדפת שלהם לכנסת ה-26. המפלגות השונות כבר מעלות הילוך בקמפיינים לקראת היום המכריע, ומנהיגי המפלגות מרבים להתבטא, להתראיין, להופיע ולעתים אף להשתלח זה בזה כדי לשכנע מצביעים לבחור בהם - כשחלקם גם מסמנים את כס ראשות הממשלה. ואולם, נראה כי במערכות הבחירות האחרונות, ובזו הנוכחית בפרט, הבוחר או הבוחרת מצביעים בעיקר לפי זהות מנהיג המפלגה.

עם זאת, בקלפי בוחרים לא רק פוליטיקאי בודד אלא רשימה שלמה, ולמועמדים בה חשיבות רבה להתנהלות הממשלה והקואליציה הבאות, ככל שיקומו. מבין אלה, באופן טבעי, חשיבות רבה למי שנמצא במקום השני ברשימת המפלגה - הסגן או הסגנית של ראש המפלגה - שבזכות כוחם יכולים לדרוש תיקים חשובים ומשמעותיים. מספרי 2 הללו לפעמים מוכרים ובולטים - ואולי גם מושכים מצביעים כמו יו"ר המפלגה - ולעתים פחות מוכרים לציבור הרחב. ynet עושה סדר: אלה מספרי 2 במפלגות השונות - מהמובילות בסקרים ועד אלה שמתנדנדות סביב אחוז החסימה.

יורם כהן - ישר!

מי שנמצא מיד אחרי גדי איזנקוט ברשימת ישר! , שכרגע נראית לפי מרבית הסקרים כזו שתגרוף הכי הרבה מנדטים, הוא ראש השב"כ לשעבר יורם כהן , שכיהן בתפקיד מ-2011 עד 2016. דווקא כהן, שנמצא בסבירות גבוהה לקבל תיק חשוב ככל שמפלגתו תיכנס לממשלה, טרם נקב בתיק או משרד שהוא מעוניין בו.

גלריה יורם כהן ( צילום: עידו ארז )

ניתן לשער שמתוקף תפקידו וניסיונו ידרוש כהן את תיק הביטחון הלאומי (ביטחון פנים) , ובאתר מפלגת ישר! נכתב עליו: "לאחר פרישתו שימש כיועץ אסטרטגי בתחום ביטחון הפנים, בין היתר לחברה ישראלית המבצעת פרוייקטים בחו״ל. כהן מביא עימו מומחיות וניסיון מוכח בכל הקשור לביטחון לאומי על היבטיו השונים".

אלי כהן - הליכוד

שר האנרגיה אלי כהן , שזכה במקום הראשון ב פריימריז הסוערים לליכוד , מה שהציב אותו למעשה מיד אחרי ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימה לכנסת, כבר הצהיר כי בכוונתו לדרוש את תיק האוצר . ב ריאיון ל-ynet שהתפרסם בסוף אוגוסט הוא אמר: "אני בהחלט מצפה להיות בתפקיד בכיר בממשלה הבאה".

אלי כהן ( צילום: יריב כץ )

"שלושת התיקים הבכירים הם חוץ, אוצר וביטחון", המשיך. "מכיוון שכבר הייתי שר חוץ, משרד האוצר מעניין אותי. אני חושב שבקדנציה הבאה תיק האוצר חייב להישאר בידיים של הליכוד, ולי יש את הכישורים לתפקיד הזה: הניסיון שלי מהעולם העסקי, ההשכלה שלי כרואה חשבון וגם הרקע האישי שלי. ארצה להוביל כלכלה של שוק חופשי עם רגישות חברתית".

יאיר לפיד - ביחד

בהמשך לממשלת השינוי שהובילו, ובצל היחלשותו בסקרים, ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה הנוכחי יאיר לפיד איחד את מפלגתו, יש עתיד , עם זו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט . לפיד, שכבר כיהן כשר חוץ חליפי בממשלת השינוי, הוצב במקום השני ברשימה, והשבוע הוא הצהיר כי בכוונתו לדרוש שוב את תיק החוץ.

יאיר לפיד ( צילום: אלכס קולומויסקי )

במסיבת עיתונאים אמר לפיד: "אני מעוניין בתפקיד שר החוץ. בעקבות המשבר הבינלאומי, 55% מהאמריקנים דורשים להפסיק את סיוע החוץ לישראל. זה לא רק ענייני הסברה, אלא סיכון ביטחוני למדינה. גם ברוב הסחר עם אירופה אנחנו בצרות. חייבים לשקם את יחסי החוץ, הם הפכו לעניין קיומי".

נעמה לזימי - הדמוקרטים

חברת הכנסת נעמה לזימי ניצחה ב פריימריז של מפלגת הדמוקרטים ובכך מיצבה את עצמה במקום השני אחרי היו"ר יאיר גולן . לזימי היא חברת ועדת החינוך בכנסת, וכבר הצהירה כי בכוונתה לדרוש את תיק החינוך בממשלה הבאה.

נעמה לזימי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

עוד לפני ההישג בפריימריז אמרה לזימי: "תיק החינוך יקבע את העתיד של מדינת ישראל, ולמשימה הזאת אני נכנסת בכל הכוח. אני מתייצבת כאן ומצהירה: אני מתכוונת להיות שרת החינוך הבאה של מדינת ישראל. אני מכירה את פעימות הלב של המערכת מהבית - כבת של מנהל, אשתו של מורה וכאמא. החינוך הציבורי ממלכתי זורם לי בדם, ושיקומו היא משימתי האישית".

רפי בן שטרית - ישראל ביתנו

במקום ה-2 אחרי היו"ר אביגדור ליברמן ברשימת ישראל ביתנו נמצא רפי בן שטרית , ראש העיר בית שאן לשעבר ואביו של אלרואי בן שטרית ז"ל שנפל בקרב במוצב נחל עוז ב- 7 באוקטובר . בן שטרית הוא איש ליכוד לשעבר וממקימי "מועצת אוקטובר", שמאגדת שורדי שבי, משפחות שכולות וניצולי הטבח, ולפי שעה הוא לא הצהיר על תיק מסוים שבכוונתו לדרוש.

רפי בן שטרית ( צילום: אלכס קולומויסקי )

עם זאת, בן שטרית הצהיר כי בכוונתו לפעול להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר הטבח, וייתכן שידרוש תיק או תפקיד שיוכל לקדם את הנושא. "אני מצטרף למען ציונות חזקה, עם המבט לפריפריה, שוויון אמיתי בנטל השירות, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7/10, וישראל יהודית-דמוקרטית ללא פשרות", אמר עם הצטרפותו למפלגה.

טלי גוטליב - עוצמה יהודית

חברת הכנסת טלי גוטליב עברה למפלגתו של השר איתמר בן גביר אחרי שהגיעה למקום ה-20 בפריימריז לליכוד - ובצל עימות עם נתניהו - ו שוריינה במקום ה-2 ברשימה . גוטליב הצהירה כי בכוונתה לדרוש את תיק המשפטים בממשלה הבאה, כשבין היעדים שהיא סימנה נמצאים פיטורי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ושינוי אופן מינוי שופטי בית המשפט העליון.

טלי גוטליב ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

"אני אסירת תודה על האמון של עוצמה יהודית בי כמועמדת לשרת המשפטים", אמרה במסיבת עיתונאים לצד בן גביר , שהצהיר כי בכוונתו לדרוש את תיק הביטחון. "אנשי הימין מבינים כי אם הם רוצים אותי כשרת משפטים הם צריכים לבחור עוצמה יהודית, אחרת תקבלו את מה שהכרתם - הייאוש ותפירת תיקים זדונית נגד ראש ממשלה מכהן".

ינון אזולאי - ש"ס

ינון אזולאי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

אזולאי לא הצהיר על תפקיד מסוים שידרוש בממשלה הבאה, אך ייתכן שמדובר יהיה באחד מהתיקים או התפקידים שש"ס דורשת כמו תיקי הרווחה, הפנים או שירותי דת. כך למשל, יעקב מרגי, שהוצב במקום ה-2 ברשימת ש"ס בכנסת הנוכחית, היה לשר הרווחה.

יצחק גולדקנופף - יהדות התורה

שר הבינוי והשיכון לשעבר, יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף , נמצא במקום ה-2 ברשימת יהדות התורה לכנסת אחרי היו"ר יעקב אשר . גולדקנופף כיהן בתפקיד הבכיר עד התפטרותו מהממשלה ביוני שנה שעברה במחאה על חוק ההשתמטות וסביב הניסיון לפזר את הכנסת בעקבותיו.

יצחק גולדקנופף ( צילום: אלכס קולומויסקי )

גולדקנופף לא הצהיר ספציפית על תיק שברצונו לדרוש, אך גם כאן ייתכן כי מדובר יהיה באחד מהתיקים או התפקידים שיהדות התורה קיבלה בממשלות האחרונות, למשל תיק הבינוי והשיכון או ראשות ועדת הכספים בכנסת.

אחמד טיבי - הרשימה המשותפת

חבר הכנסת אחמד טיבי , שמשמש גם כיו"ר תע"ל, נמצא במקום ה-2 ברשימה המשותפת אחרי היו"ר פרופ' יוסף ג'בארין . טיבי חבר בין השאר בוועדת הבריאות ובוועדת הכספים בכנסת הנוכחית. כמקובל במפלגות הערביות, שלא נוהגות להיכנס לממשלות ציוניות, טיבי לא דרש תפקיד שר.

אחמד טיבי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

במפלגות הערביות נוהגים למלא בעיקר תפקידים פרלמנטריים, וכשסימן שאלה מרחף לגבי האפשרות של תמיכה מבחוץ של מפלגות ערביות בהקמת ממשלה, טיבי עצמו טרם הצהיר על תפקיד שהוא מעוניין בו.

משה פייגלין - הציונות הדתית וזהות

יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין הוא דמות מוכרת ובולטת בפני עצמה, ואחרי שאיחד את מפלגתו עם זו של השר בצלאל סמוטריץ' , הוא הפך למספר 2 ברשימה. פייגלין, שמחזיק בתפיסת עולם ליברטריאנית, כלומר כזו שדוגלת בהרחבה משמעותית של מושג החירות ובצמצום סמכויות הממשלה, אמר כי בכוונתו דווקא לסגור משרדים .

משה פייגלין ( צילום: אוראל כהן )

"הכי הייתי רוצה לסגור את משרד החינוך, משרד הפרוגרס", אמר בפודקאסט "הכול פתוח" עם איש התקשורת אבי שושן. הוא הוסיף כי היה רוצה לסגור גם את משרדי התרבות, איכות הסביבה, החקלאות והכלכלה, ובריאיון ל"ישראל היום" הוא הצהיר השבוע כי בכוונתו לדרוש את תיק הביטחון.

יואב סגלוביץ' - רע"מ

ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' , שהיה גם סגן השר לביטחון פנים בממשלת השינוי, עשה היסטוריה כאשר הצטרף בסוף אוגוסט ל רע"מ של מנסור עבאס , ובכך הפך ליהודי הראשון במפלגה.

יואב סגלוביץ' ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

בתרחיש שבו רע"מ תצטרף לממשלה או תתמוך בה מבחוץ, סגלוביץ' צפוי למלא תפקיד בכיר שקשור במגיפת הפשיעה בחברה הערבית. רע"מ אינה דורשת עבורו את תיק הביטחון הלאומי, ומסתמן שהוא ימונה לתפקיד של פרויקטור למאבק בפשיעה ובאלימות .

ירון זליכה - המילואימניקים והכלכלית

פרופ' ירון זליכה , שהיה החשב הכללי במשרד האוצר בשנים 2003 עד 2007 - בין השאר תחת נתניהו כשר אוצר - התאחד עם מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל אחרי שמפלגתו נכשלה במשימתה לעבור את אחוז החסימה בשתי הבחירות האחרונות.

פרופ' ירון זליכה ( צילום: מוטי קמחי )

לפי שעה, הרשימה המאוחדת של השניים הללו מתנדנדת סביב אחוז החסימה, ולא בטוח אם תיכנס לכנסת. במקרה שתיכנס לכנסת, היא עשויה להגיע לעמדה טובה ולדרוש תיקים בכירים, בהם את תיק האוצר שזליכה דורש. "מי שראוי להיות שר אוצר זה רק אדם יחיד - אני", אמר השבוע בריאיון ל-103fm.

יוסף חדאד - עמך ישראל

פעיל ההסברה יוסף חדאד , ערבי-נוצרי מחיפה, הצטרף למפלגתו של עופר וינטר ושוריין במקום השני. ב ריאיון ל-"120 ואחת", הפודקאסט הפוליטי של ynet , הוא הצהיר כי בכוונתו לדרוש את תיק ההסברה - וגם מושב בקבינט.

יוסף חדאד ( צילום: שלו שלום )

"אני נכנס להיות מנהיג במחנה הימין. אני רוצה להיות שר ההסברה ואני גם רוצה לעשות היסטוריה ולהיות חבר ערבי ראשון בקבינט המלחמה", אמר בריאיון שהתפרסם הבוקר.

פנינה תמנו שטה - כחול לבן

חברת הכנסת פנינה תמנו שטה ממוקמת שנייה במפלגת כחול לבן של בני גנץ , שלפי מרבית הסקרים האחרונים נמצאת מתחת לאחוז החסימה.

פנינה תמנו שטה ( צילום: שלו שלום )