שידור ישיר: ועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" (צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ)





יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התארח הבוקר (שני) בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות". הוא התייחס לירידת מפלגתו בסקרים האחרונים ואמר כי "אנו באים לבחירות האלה עם מפלגות שכולן עוברות את אחוז החסימה. בגוש השני הן על סף מעבר והסיכון שם הרבה יותר גדול. המפלגות האלה, שאני מקווה שלא יעברו את אחוז החסימה - הנדל, וינטר - אני חושב שהם מגיעים לבחירות האלה במצב הרבה פחות טוב". לדבריו, "צריך להפסיק עם הרוח הפסימית, אנו הולכים לנצח, נעבוד יותר קשה, נבוא עם אחוזי הצבעה יותר גבוהים - אנו ננצח".

גולן הוסיף כי "צריך לזכור את הדבר המרכזי - ביבי לא יכול להרכיב ממשלה. הסיכוי שזה יהיה בגוש שלנו הרבה יותר גבוה מאשר בגוש שלו. זה יהיה מהגוש שלנו בצורה חד-משמעית". לדבריו, "הדבר החשוב ביותר לקראת הבחירות האלה זה לא לאפשר - לא לביבי, לא למושחתים, לא ללאומנים קיצוניים כמו סמוטריץ' ובן גביר, ולא למשתמטים כמו גולדקנופף ודרעי להרכיב ממשלה. הם אלה שאחראים על האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, הם צריכים לשאת באחריות, הם אלה שעסקו בהשתמטות תוך כדי מלחמה, הם מונעים הקמת ועידת חקירה ממלכתית, הם אלה שכולם צריכים ללכת הביתה".

"האנשים של המדינה": ריאיון עם יאיר גולן ( צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ )





בנוגע לשותפות עם המפלגות הערביות אמר גולן כי "התפקיד שלי במערכת הבחירות הזאת זה לנסות ולהמשיך לשכנע את כל עמיתיי. ישבנו עם מנסור עבאס, זאת הייתה שותפות בריאה וטובה. ההנחה הזאת שאחרי 7/10 אי אפשר לשבת עם הערבים היא לחלוטין לא מקובלת עליי. היא לא מקובלת פוליטית וגם לא מקובלת ערכית. בסופו של דבר, רופאים ערבים מטפלים בפצועי צה"ל שמגיעים לחדרי הניתוח".

על דברי שותפיו לגוש נגד ישיבה עם המפלגות הערביות הוסיף: "אני לא מתכוון לנתח את העמדות של עמיתיי העתידיים. אני אומר מהי עמדתי ועמדתנו. שותפות יהודית-ערבית מבחינה פוליטית-עניינית, הצורך הדוחק למנוע מהקואלציה הנוכחית להיות הקואליציה הבאה והצורך הדוחק לשנות כיוון במדינת ישראל מבחינה ערכית ועקרונית - אני חושב שכל הסיבות האלה לפסול על הסף השתתפות עם מפלגה ערבית זה דבר לא נכון. בעיניי, כל מי שיקבל את העקרון שישראל היא ביתו של העם היהודי ומדינה חופשית ודמוקרטית - הוא פוטנציאל לשותפות".

אבל יגידו לך שח"כים ברע"ם לא מגנים את חמאס ולא מגנים טרור.

"פוליטיקה מחייבת גישה מציאותית", השיב. "כולם מתגעגעים לגישה המפא"יניקית של אנשים פרקטים, אבל עדיין יש להם חזון גדול בראש. החזון שלנו הוא להחזיר את ישראל להיות מדינת מגילת העצמאות. כדי למנוע מהמושחתים, משתמטים ולאומנים קיצונים לחזור ולהוביל את מדינת ישראל, אנו צריכים להיות אנשים מעשיים ולשחק עם המגרש הפוליטי".

ועידת "האנשים של המדינה":

גלריה גולן ועבאס. "שותפות בריאה וטובה" ( צילום: יובל חן )

גולן התייחס גם לדבריו אמש של יו"ר ביחד נפתלי בנט כי נתניהו יכול להיות שר בממשלה , ולאפשרות של הקמת ממשלה עם הליכוד. "הספקולציות האלה לא מעניינות אותי כרגע. צריך להפסיק עם הרוח הפסימית הזאת. אנחנו באים מלאי התלהבות. השטח שלנו הרבה יותר פעיל ונמרץ מכל שטח אחר, האנשים שלנו נחושים לצאת לקלפיות בהמוניהם, אפילו באוטובוסים, ולכן צריך להפסיק עם רוח הנכאים הזאת. אנחנו באים לנצח ואנו ננצח. אני אומר לך שאחוז ההצבעה יהיה פקטור משמעותי בבחירות האלה, וההתלהבות של המחנה שלנו תהיה פקטור מאוד משמעותי. בואו נהיה אופטימיים".

אתה חושב שיהיו ח"כים בגוש השינוי, שאם לא תהיה הכרעה יערקו לצד של נתניהו?

"אני רוצה לומר לך דבר נורא פשוט - אצלי זה לא יהיה. נוכח החששות האלה, אני קורא לכל עמיתיי, ראשי המפלגות האחרים - תחתימו את האנשים שלכם על כך שהם לא ישבו עם נתניהו. לא יהיה שיקום למדינת ישראל אם לא ניתן לאיש הזה המסית, השקרן, המושחת להמשיך ולמשוך. לא יקרה!". לדבריו, "אני לא חושב שיש לזה תוקף משפטי, אני חושב שיש לזה תוקף ציבורי. אנו נכנסים למערכת הבחירות שבה משקל מרכזי זה מה שאומר הציבור. אני מתחייב בפני כל מדינת ישראל - לא נשב עם ביבי, לא נשב עם הלאומנים הקיצונים סמוטריץ' ובן גביר, ולא נישב עם משתמטים מהשירות הצבאי. בואו נתחים את כולם, אתה יודע איזה אפקט יהיה לזה מבחינה ציבורית? אנו כולנו נחושים להחליף אותו".

סגן הרמטכ"ל לשעבר התייחס גם לדבריו בעבר שלפיהם נתניהו מסוגל לשבש את הבחירות לכאורה מסיבות בטחוניות, ואמר כי הוא עדיין עומד על כך: "אנו צריכים להיזהר באופן רציני ומעמיק מהסכנה הזאת. ביבי עשה עד היום הכל כדי להאריך את המלחמה עד הנצח, איפה שהוא יכול, הוא עושה את זה. הוא מעלה את רף המתח ביהודה ושומרון באופן שיטתי ועקבי. זה לא מקרי, זה לא מקרי שהשב"כ נוטרל מהיכולת לממש מעצרים מנהליים. זה לא מקרי שמחוז ש"י למעשה פורק כמחוז מתפקד ולמעשה הוא לא מורגש היום יותר בשטח. זה לא מקרי".

"אין ספק בכלל שביבי ינסה לשבש את ההליך הדמוקרטי לפני הבחירות, ואת יום הבחירות. אני אומר את דעתי, ולהערכתי גם לא יקבל בהחלט את נתוני הבחירות. גם זו סכנה אמיתית, מה שקרה ב-6 בינואר 2021 בארצות הברית בהחלט יכול לקרות גם כאן".

על נתניהו: "ליבו גס בביטחון ישראל" ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

לדבריו, "ביבי הוכיח שליבו גס בביטחון מדינת ישראל, ליבו גס בחיילי צה"ל וטובתם, וליבו גס באזרחי מדינת ישראל. הוא מסוגל למתוח מלחמה לנצח, לנהל מלחמה על בסיס שיקולים פוליטיים, להציב מטרות מלחמה שאין להם שום קשר למציאות ביטחונית אמיתית - והכל כדי לשרת את צרכיו הפוליטיים". הוא הוסיף כי "לא מן הנמנע" ששיקול הבחירות נוגע באשר להחלטה האם לחדש את הלחימה באיראן: "להגיד שהמחשבה לא עברה בראשו של נתניהו זאת תהיה תמימות בלתי מתקבלת על הדעת".

מוקדם יותר אמר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בוועידת "האנשים של המדינה" כי אם גולן יהיה השר לביטחון לאומי זו תהיה סכנה למדינה. "אני מבין את החרדה שלהם, והיא חרדה מוצדקת", השיב. "אנו הולכים לרסק את מכונת הרעל שהשתלטה על חיינו הציבוריים והיא מסוכנת לדמורקטיה. היא משתמשת בשיטות של הונאה, של שקר, היא מכוונת באופן היררכי ושיטתי מלשכת ראש הממשלה, אסור להתעלם מהעיניין הזה".

על דבריו של אוחנה כי "יעצור אנשים על פוסטים" אמר: "אני לא מתייחס לשטויות שלו ברצינות. אני מתייחס לדבר אחד, יש פה בעיה אמיתית בדמוקרטיה הישראלית, מכונת הרעל השתלטה על חיינו הציבוריים הפוליטיים".

אבל בצד השני אומרים שיש גם רעל מצדו של גולן

"סלח לי מאוד, אחרי שירדתי לעוטף ב-7/10, ואני זוכר שגם אתה הגנת עליי בראיונות כי אתה מכיר את האמת - הם אלו שהפיצו את השקרים שאני הייתי שם שעתיים לפני מלובש. זה לא רק שרה נתניהו, זה רץ ברשתות על-ידי מגוון רחב של אנשים. אין פה מקריות, יש פה קמפיין מתוזמר, שיטתי, שקרי, אפל ומסוכן לעתיד הדמוקרטיה הישראלית. צודק אוחנה שאני בדמוקרטיה המתגוננת, לא ניתן לשקר הכוזב ההונאה וההסתה לשלוט בחיינו הציבוריים".

גולן אמר בסוף השבוע כי "באופן חד-משמעי, חיסול חמינאי האבא היה טעות. לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל". אחר כך הסביר כי "חיסול חמינאי האב היה יכול להיות נקודת מפנה היסטורית. אבל נתניהו הוריד לטמיון הזדמנות אסטרטגית יוצאת דופן. ‏במקום להוביל מהלך מדיני אזורי שיבטיח את ביטחון ישראל, הוא מכר לאמריקנים אשליות על מיטוט המשטר האיראני, ללא אסטרטגיה מדינית שתבטיח את היום שאחרי".

חיסול חמינאי: "הצד הטקטי מוצלח - אבל מה נתניהו עשה אחרי זה?" ( צילום: יריב כץ )

הבוקר אמר בריאיון כי "יש לי נוהג נורא משונה, בטח כפוליטיקאי - לומר אמת. חמינאי, תמכתי ביום שהוא חוסל. באיזה תנאי? שאם זה חלק מתוך תוכניות כוללת. צד טקטי יהיה מוצלח ככל שיהיה. בדרך אגב זה לא הישג של ביבי אלא של צה"ל ומוסד. מה עשה ביבי בשלב הזה? כשהאיראנים בהלם מוחלט, צריך לפתוח חלון צוהר למו"מ.

"בסופו של דבר אנו רוצים הסכם גרעין חדש, זה הדבר היחידי שיכול לבטל את תוכנית הגרעין האיראנית. מה הוא עשה? הציב מטרת מלחמה לא מציאותית, הפלת המשטר באיראן וכמובן שזה לא קרה. מה שקיבלנו בסופו של דבר זה משטר קיצוני יותר, חמינאי צעיר ומסוכן יותר ולכן יצא שכרינו בהפסדנו. כשמהלך מוצלח צבאי הוא לא חלק מאסטרטגיה כוללת, ומול איראן היא ביטול תוכנית הגרעין - כשזה מוזנח לטובת הפלת משטר, שכל תכליתה למחוק את חרפת 7/10 ולהציב את ביבי כנגד המנהיגים במזרח התיכון, זו התוצאה: כישלון אטסטרגי. היום מעמדה של איראן טוב יותר מאשר מה שהיה ערב שאגת הארי".

גולן נשאל על אמירתו כי "מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב" , והאם בדיעבד הוא חושב שעליו להתנצל. "שוב, מכונת הרעל. הציטוט הזה מוצא מהקשרו, ההקשר הוא - ממשלת ישראל שאני מתייחס אליה, המשפט לפני זה מתייחס לשרי הממשלה שמוציאים את דיבת הרעה בעולם, שהוגים הזיות מוחלטות על רצח עם וזריקת פצצות אטום על עזה".

"אמרתי אמת, אמשיך לומר אמת ותיארתי מקודם איך עובדת מכונת הרעל. זו עבודה של מכונת הרעל. הדביקו לי כשאני אומר את זה על שר. אל תתנו למכונת הרעל לעצב את התודעה שלכם. אני תוקף בכל הכוח את הממשלה הזאת. צה"ל שרתתי בו 38 שנים, כל חמשת בניי שירתו, יש לנו עשרות שנות שירות במצטבר משפחתית. אף אחד לא יגיד לי מהו יחסי האמיתי לצה"ל היקר לי, שהוא חלק כל כך מרכזי בחיי ובחיי בני".

על דבריו של המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל אמר גולן כי "אני מכיר אותו עשרות שנים, מדובר בקצין מקצוען, רציני ונטול פניות. הדברים שלו צריכים לטלטל כל אזרח במדינת ישראל. המשמעות היא אחת - ראש הממשלה הוזהר, משכו חזק בדש מעילו והוא התעלם מכל האזהרות. ביום הנורא 7 באוקטובר הוא החל מערכה לטיהור שמו ולהסרת אחריות מעצמו, ולא עסק בראש וראשונה בביטחון מדינת ישראל. היום הוא עסוק בשכתוב ההיסטוריה, הדבר הזה מסוכן לנו. הכל תלוי באמת, אני כל כך שמח שאבי גיל החל לחשוף את האמת".