הטענות בנוגע לחלקן של קהילות מהגרים בפרעות נשמעות עוד מימי מחאת התלמידים בתחילת החודש, וגם טראמפ התייחס אליהן עוד לפני הפוסט שפרסם היום. לפני כשבועיים, על רקע "יום הזעם" של המפגינים ברחובות, כתב הנשיא האמריקני ב-Truth Social כי ההפגנות אינן קשורות באמת למוסדות החינוך, אלא

הן כיסוי למטרות אחרות