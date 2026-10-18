נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב התערב אחר הצהריים (יום א') במהומות המתחוללות בצרפת, כשחזר והאשים את המהגרים במראות ההרס והביזה שהגיעו ביממה האחרונה מפריז ומשלל ערים אחרות ברחבי המדינה. "צרפת בוערת!", כתב טראמפ בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social, "ההגירה של אנשים מעולם אחר לחלוטין, אנשים עם שנאה בלב, ריסקה את המדינה הזו, שהייתה פעם גדולה. סִגרו את הגבולות שלכם וקחו שליטה, לפני שיהיה מאוחר מדי!".
דבריו של טראמפ, נזכיר, באים אחרי יום של פורענות שנרשם אתמול ברחבי צרפת, שבו המוני רעולי פנים תקפו כוחות משטרה וגם עוברי אורח תמימים, הציתו עשרות מבנים ממשלתיים ובזזו מאות חנויות. המהומות האלימות פרצו אחרי מחאה המונית שהתקיימה אתמול בצהריים נגד יוקר המחיה והידרדרות השירות הציבורי, שבה השתתפו מאות אלפי בני אדם, וגורמי ימין בצרפת ובעולם מפנים כעת אצבע מאשימה לא רק לשמאל הקיצוני שנטען כי ליבה את האלימות – לכאורה כמפגן כוח לפני הבחירות לנשיאות בשנה הבאה – אלא גם למהגרים ובני מהגרים שרבים מהם לקחו חלק בהתפרעויות. לפי העדכון האחרון של הרשויות, במהומות נעצרו לפחות 2,000 בני אדם, וכ-600 שוטרים ואנשי כוחות הביטחון נפצעו.
לפי שעה ההיקף המלא של ההרס עדיין לא ברור, אבל לשכת הסחר הצרפתית העריכה בצהריים שלפחות 1,500 בתי עסק ברחבי המדינה נפגעו, ושעלות הנזק עומדת על מאות מיליוני אירו. בבירה פריז לבדה דווח על מאות חנויות שנבזזו, וראש העיר עמנואל גרגואר אמר כי "רחובות שלמים נהרסו באופן שיטתי". בעיתון "לה פריזיאן" תיארו מראות של הרס נרחב בכמה אזורים בעיר, וכתבו כי ברובע הראשון למשל הפורעים "לא חסו על שום חנות" באזור לה אל. "חנויות טבק, חנויות אופטיקה, מכוני יופי, בתי מרקחת, חנויות בגדים ועוד – כולם ניזוקו", כתבו בעיתון, וציינו כי ברובע העשירי, ליד שער סן-דני, עשרות חנויות נוספות הושחתו. בעיתון דיווחו כי על המדרכות נותרו ערמות של אשפה ואופניים שרופים שעשן עדיין מיתמר מהם. עובדי התברואה שנשלחו למקום אמרו לצוות של העיתון: "ייקח לנו ימים לנקות את הכול".
לפי סוכנות הידיעות הצרפתית AFP, חלק ממעשי הביזה בוצעו באופן מאורגן ומתוכנן: קבוצות של כחצי תריסר צעירים, אשר עטו מסכות וכפפות, ניגשו לחנויות וניתקו תחילה את מצלמות האבטחה שלהן. רק לאחר מכן ניפצו את חלונות הראווה, פרצו פנימה וגנבו סחורה. באחד התיעודים הוויראליים שהופצו בלילה האחרון ברשתות, ושנטען כי צולם בפריז, נראתה אישה מנסה ללא הצלחה לחסום רעולי פנים שבוזזים מרכול. "למה אתם עושים את זה?!", היא נשמעת זועקת בכניסה הפרוצה למקום. אחד הפורצים נראה מניח תחילה יד על גבה בניסיון להזיז אותה בעדינות, אבל אחרים מתקבצים ונכנסים פנימה בכוח, עד שלבסוף היא נדחקת הצידה: "תעצרו! זו לא המטרה!", היא צעקה עליהם.
בתיעוד נוסף שהופץ היום, ושצולם אתמול בעיר ניס שבדרום צרפת, נראה עובד בחנות משחקי הווידאו Micromania מנסה להגן עליה מפני בוזזים רעולי פנים, אבל כשהוא מפנה לאחד מהם את גבו זה קופץ באוויר – ונותן לו בעיטה בגב. האיש נופל בעוצמה על הקרקע, כשבמקביל פורע אחר משליך עליו חפץ כלשהו, והקהל שמסביב צוחק בקול רם. בפריז תועדה גם ביזה של חנויות טלפונים סלולריים, כשהבוזזים משליכים מוצרים מתוך החנויות לחבריהם שהמתינו בחוץ. ב-AFP תיארו "מראות של מרד" במהלך המהומות, עם מפגינים שצעקו "מהפכה!", ולפי הסוכנות ניכר שההתפרעויות אתמול היו נרחבות וקשות יותר גם מהמהומות שפקדו בשנים עברו את צרפת, כמו אלו שפרצו ב-2023 בעקבות הרג הנער האלג'יראי-מרוקני נאהל מרזוק בידי המשטרה, או בין 2018 ל-2019 במחאת "האפודים הצהובים" על יוקר המחיה.
במארסיי שבדרום צרפת, בליל (בצפון), באנז'ה (במערב) ובבורדו (בדרום-מערב) פרצו מפגינים לבנייני העיריות ולמשרדי נציבויות אזוריות והשחיתו את המבנים. בליון (בדרום-מזרח) הוצתה לשכת התיירות המקומית, ובתיעודים משם נראה אחד הפורעים כשהוא מניף את דגל פלסטין. המשטרה המקומית דיווחה כי "אנשים עוינים" הפריעו לכבאים שנשלחו לשם להשתלט על הלהבות. אירוע קשה עוד יותר אירע בעיר לימוז' (במרכז צרפת), שגם בה בניין העירייה הוצת על ידי רעולי פנים. המבנה המפואר, שנחנך בשנת 1883 ושרד את שתי מלחמות העולם, קרס ו"נהרס ברובו" לפי הרשויות. גם מגדל הפעמונים שלו התמוטט, בתיעוד דרמטי שהופץ ברשתות החברתיות ונצפה על ידי מיליונים ברחבי העולם.
"הרפובליקה עולה בלהבות וגוססת"
המהומות של סוף השבוע התחוללו כאמור אחרי יום מחאה ארצי נגד יוקר המחיה, הידרדרות השירותים הציבוריים ועליית מחירי הדלק. למחאה הצטרפו תלמידי תיכון וסטודנטים, איגודי עובדים ואנשי תנועת "האפודים הצהובים", שצמחה ב-2018 במחאה נגד מדיניותו הכלכלית של הנשיא עמנואל מקרון. רבים רואים במחאה אתמול המשך למחאת התלמידים שהחלה בחודש שעבר בבתי ספר בפרברים העניים שמצפון לפריז, על רקע מחסור במורים ותנאי לימוד ירודים, מחאה שגם במהלכה אירעו שלל אירועי אלימות, שהתפשטו מאז למדינות נוספות באירופה ובהן בלגיה.
בממשלתו של מקרון וגם בימין הצרפתי האשימו כי דרישות לגיטימיות של המפגינים "נחטפו" בידי השמאל הקיצוני, כמפגן כוח לקראת הבחירות לנשיאות בשנה הבאה, שבהן חוזים הסקרים תרחיש של קרב ראש בראש בין מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן לבין מנהיג מפלגת "צרפת בלתי-כנועה" של השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מלנשון, כשלה פן צפויה לפי התרחיש הזה להביס את מלנשון בפער גדול בסיבוב השני והמכריע.
בצרפת ומחוצה לה יש המדגישים את חלקם של מהגרים ובני מהגרים מאפריקה ומארצות ערב והאיסלאם בהפגנות ובמעשי האלימות. מריון מרשל, אחייניתה של מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן ופוליטיקאית בעצמה, אמרה בלילה: "העולם כולו צופה בתדהמה ובחוסר אמון בילדיה של 'צרפת החדשה' של מלנשון כשהם הורסים את ארצנו". את המונח "צרפת החדשה" טבע מלנשון בהתייחסות לחזון של חברה חדשה שבה קהילות מהגרים הן חלק בלתי נפרד ממנה, ומרשל עושה בו כמובן שימוש ביקורתי תוך ניסיון להזהיר מהשינויים הדמוגרפיים שלשיטתה ולשיטת רבים בימין הצרפתי מהווים סכנה אדירה לעתידה של צרפת. גם אריק סיוטי, ראש העיר ניס הנמנה גם הוא על הימין העמוק, הביע זעזוע: "זו אלגוריה של הרפובליקה שלנו שעולה בלהבות וגוססת", הוא כתב בציוץ שבו שיתף את התיעוד של קריסת בניין העירייה של לימוז' אחרי שהוצת. "לא נאפשר למדינה שלנו למות בלי תגובה. מיליונים יסרבו לכאוס. אנחנו ננצח!".
הטענות בנוגע לחלקן של קהילות מהגרים בפרעות נשמעות עוד מימי מחאת התלמידים בתחילת החודש, וגם טראמפ התייחס אליהן עוד לפני הפוסט שפרסם היום. לפני כשבועיים, על רקע "יום הזעם" של המפגינים ברחובות, כתב הנשיא האמריקני ב-Truth Social כי ההפגנות אינן קשורות באמת למוסדות החינוך, אלא הן כיסוי למטרות אחרות: "מה שקורה בצרפת אינו אלא הגירה המונית שיצאה מכלל שליטה", אמר. "זה לא קשור לבתי ספר, זה קשור לאיסלאם שרוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה!".
הפוסט שפרסם טראמפ היום אחר הצהריים בא שעות אחרי שסגנו, ג'יי די ואנס, השמיע גם הוא ביקורת דומה, בציוץ ברשת X שבו שיתף סרטון מהפרעות בלימוז': "הליברלים במערב ייבאו את העולם השלישי לצרפת ולמדינות אחרות בשם הגיוון והחמלה. הם התעלמו משאלות בסיסיות של שילוב והתאמה. הזהירו אותם שזה ייגמר כך, אבל הם לא הקשיבו. אני מתפלל שצרפת, מדינה יפהפייה עם אנשים נפלאים, תעצור את הטירוף הזה לפני שאתרים היסטוריים נוספים שלה יעלו באש". כשברקע ניסיונם כעת של טראמפ והרפובליקנים למנוע תבוסה בבחירות האמצע בארה"ב בחודש הבא, ואנס הוסיף: "אני מקווה שהאמריקנים שמים לב למתרחש. זה העתיד שהדמוקרטים בקונגרס מבקשים לארצכם".
גורמים רבים בימין העולמי התייחסו ביממה האחרונה לעובדה שגם בהפגנות ובהתפרעויות אתמול, כפי שהיה במחאת התלמידים בשבועות האחרונים, הונפו דגלי פלסטין, שהפכו לסמל אוניברסלי של השמאל הקיצוני. לא מעטים מהמבקרים הדגישו את הקו הישיר המחבר בין הנפת הדגל הפלסטיני לבין האלימות שנראתה ברחובות. הפרשנית האמריקנית מייגן מקיין, בתו של הסנאטור הרפובליקני המנוח ותומך-ישראל ג'ון מקיין, שיתפה למשל את הסרטון של בניין העירייה בלימוז' בוער, וכתבה: "זו המשמעות של הקריאה 'להפוך את האינתיפאדה לגלובלית'". בדבריה התכוונה מקיין לקריאות globalize the intifada שנשמעו בשנתיים האחרונות שוב ושוב בהפגנות נגד ישראל באירופה ובארה"ב, ושהוצגו על-ידי קוראיהן כקריאות לחופש ולשלום, ועל-ידי מתנגדיהן כקריאה לאלימות ברוח הפיגועים והמתקפות האלימות שמבצעים הפלסטינים נגד יהודים וישראלים.
הציוץ של מייגן מקיין:
היום בצהריים הודיעה לשכתו של נשיא צרפת מקרון כי הערב בשעה 21:00 (שעון ישראל) הוא יישא נאום מיוחד לאומה בנוגע להתפרעויות של סוף השבוע. הנאום בא אחרי ביקורת חריפה שנשמעה עליו בימים האחרונים, וביתר שאת ביממה האחרונה, אחרי שנראה בעיני מתנגדי הפרעות כמי שתגובתו למהומות רפה, ועל-ידי תומכי המחאה כמי שאינו פועל מספיק לריסון המשטרה ולמתן מענה לתביעות המפגינים.
מקרון, שיסיים בחודש מאי הקרוב את כהונתו השנייה כנשיא, ואינו יכול להתמודד על כהונה נוספת, הסתפק בשבועות האחרונים בעיקר בהודעות מתונות המכירות בזעם המפגינים ומביעות התנגדות לאלימות, אך נמנע מלנקוט פעולות נוספות, כמו למשל קידום הפעלה של חוקי חירום שתאפשר שליחת כוחות גדולים יותר לרחובות והצרת צעדיהם של הפורעים.
מבקרי מקרון הפיצו בסוף השבוע ברשת סרטון שבו נראו הוא ורעייתו בריז'יט רוקדים ושותים ביום שישי בלילה בהופעה של סלין דיון, שעות ספורות לפני פרוץ המהומות, וכל זאת בשעה שכוחות הביטחון כבר קיימו היערכות קדחתנית לקראת האפשרות של התפרעויות במסגרת המחאה בשבת – היערכות שכפי שניכר אמש והיום לא הספיקה כדי לעצור את הפורעים. בסרטון נראו בני הזוג מקרון מחויכים ומוחאים כפיים, ומבקריהם האשימו אותם כי הם נראים מנותקים לחלוטין מהלך הרוח של צרפת, הזועמת על יוקר המחיה המאמיר, קריסת הקופה הציבורית, הממשל המשותק והאלימות ברחובות. היו אף מי שהשוו אותם בשל כך למארי אנטואנט, רעייתו של המלך לואי ה-16, שהפכה בעיני בני דורה לסמל של חיי מותרות ראוותניים בזמן שהעם הצרפתי סבל מרעב וממשבר כלכלי חריף בשנים שקדמו למהפכה הצרפתית.