היום הראשון הסתיים, ומחר - ב-22:00 או בחצות אם יחליט יו"ר ועדת הבחירות להאריך את ההגשה, נדע בדיוק איך נראות הרשימות.

שש מפלגות מרכזיות המתינו עם הגשת הרשימה למחר. חלקן מחכות למועמדים נוספים, אחרות רוצות לסגור קצוות - ויש גם מי שנאלצו להודיע רק היום על החלפת אחד מבכירי הרשימה.