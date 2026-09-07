היום הראשון הסתיים, ומחר - ב-22:00 או בחצות אם יחליט יו"ר ועדת הבחירות להאריך את ההגשה, נדע בדיוק איך נראות הרשימות. שש מפלגות מרכזיות המתינו עם הגשת הרשימה למחר. חלקן מחכות למועמדים נוספים, אחרות רוצות לסגור קצוות - ויש גם מי שנאלצו להודיע רק היום על החלפת אחד מבכירי הרשימה. אז מה קורה בכל אחת מהמפלגות שעדיין לא הגישו את הרשימה, ואיפה תיתכן דרמה של הרגע האחרון?
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הליכוד
מפלגת השלטון חוותה ימים דרמטיים סביב נושא השריונים והפריימריז. נתניהו מתעכב עם הצגת שמות המשוריינים, על אף הדד-ליין שהציב בית הדין של המפלגה. נראה כי הוא מתכוון לחכות עם חשיפת השמות וההחלטות עד לרגע האחרון. ישיבת מזכירות הליכוד, שבה אמורים היו לאשר את השריונים ונקבעה ל-11 בבוקר, נדחתה בינתיים לשעה 14:00 בצהריים וגם השעה הזאת אינה סופית. בכל אופן, נתניהו מתקשה במציאת מועמדים לשריון - ולעת עתה לא ברור על מי יודיע.
יהדות התורה
התגבשות הרשימה של הסיעה החרדית האשכנזית, שמורכבת ממפלגות אגודת ישראל ודגל התורה, סיפקה גם היא דרמות בימים האחרונים, והרשימה המעודכנת צפויה להציג מהפכה של ממש. היו"ר הנוכחי, משה גפני, הודח אתמול בהפתעה - והוכרז כי ח"כ יעקב אשר יחליף אותו. גם ח"כ אורי מקלב לא יהיה חלק מהרשימה. בצד השני של הסיעה, ישראל אייכלר הוותיק יפנה את מקומו לאיש החזק בחסידות בעלז, אליקים שטארק.
ש"ס
יו"ר המפלגה אריה דרעי כינס אתמול את רבני מועצת חכמי התורה כדי לדון בהרכב לכנסת. ברשימה מסתמנים שמות חדשים ובהם יוסף אלנתנוב, נציג הקהילה הבוכרית וסא"ל במיל' דרור עמוס ראש המועצה הדתית בחיפה, שפרש משירות קבע לפני כשנתיים. מנגד, מי שחוששים להיות מופתעים הם חלק מהח"כים. השר יואב בן צור וסגן השר לשעבר משה אבוטבול קיימו שיחות עם חלק מהרבנים במטרה לברר את מצבם מחשש שיודחו - אבל נראה שלא כך יהיה.
הרשימה המשותפת
רשימת האיחוד המחודש של חד"ש, תע"ל ובל"ד, עוד לא התפרסמה - אך מי שלא יהיה בה הוא מספר 4 המיועד ג'עפר פרח, שנאלץ לפרוש ברקע העדויות על הטרדה מינית נגדו. בהודעת חד"ש, מפלגתו של פרח, נמסר כי רק מחר יבחרו חברי המזכירות והוועדה המרכזית של המפלגה מי יוצב במשבצת זו במקום פרח - ונראה כי הכוונה היא שבמקומו של פרח תשתבץ אישה.
הציונות הדתית
המפלגה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמתקשה לעבור את אחוז החסימה לפי הסקרים, קיוותה לאיחוד עם מפלגתו של עופר וינטר עמך ישראל - אך זו סגרה את הדלת והגישה את רשימתה היום. ב"ציונות הדתית" יקוו כי הריצה המשותפת עם זהות של משה פייגלין תתרום לשתי המפלגות. מדובר בחיבור טכני בלבד - והשתיים יתפצלו לאחר הבחירות. לפי הסיכום, פייגלין שובץ במקום ה-2 וקיבל שלושה מקומות בעשירייה הראשונה ברשימה.
כחול לבן
מפלגה נוספת שלפי הסקרים לא עוברת את אחוז החסימה היא כחול לבן של בני גנץ. היו"ר כשל בניסיונות איחוד עם מפלגת האחדות של גלעד ארדן - שבינתיים הודיע כי פרש מהמרוץ לחלוטין - אך עדיין ישנם דיווחים על חיבור אפשרי עם יועז הנדל ו"המילואימניקים". בתוך כך, חבר הכנסת מיכאל ביטון הודיע ליו"ר על פרישה, ומנגד - שעות ספורות לאחר מכן - הודיעה עליזה בלוך כי היא מצטרפת למפלגה.