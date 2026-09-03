טראמפ מקווה כאמור להימנע מהסלמה צבאית גדולה מול איראן, ופרשנים מעריכים כי

הסיבה לכך היא רצונו להימנע מזינוק במחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בארה"ב

, שייערכו ב-3 בנובמבר ושבהן חוששים הרפובליקנים לאבד את שליטתם בקונגרס. טראמפ אמנם דוחה את הפרשנות הזו, אבל כעת הוא מצהיר כי השיטה המועדפת עליו להכניע את איראן היא באמצעות בידוד כלכלי: המצור על נמליה שנמשך כל העת ומונע ממנה לייצא נפט, לצד

איום בסנקציות על מדינות שימשיכו לקיים עמה קשרים כלכליים