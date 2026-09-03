ארה"ב לא תקפה שוב באיראן בלילה האחרון, אבל נראה שבמשטר האייתוללות נחושים להמשיך במעגל ההסלמה אל מול המצור האמריקני שנמשך – והבוקר (חמישי) שיגרו מתקפת טילים וכטב"מים על כוויית ואיחוד האמירויות. בכוויית נשמעו אזעקות בשעות הבוקר המוקדמות, וכמה שעות לאחר מכן אישר הצבא האיראני כי שיגר טילים וכטב"מים, במתקפה שכוונה לדבריו נגד בסיס חיל האוויר אחמד אל-ג'אבר המשמש את צבא ארה"ב. מתקפה נוספת כוונה לפי איראן נגד "ריכוזי חיילים ומערכות מכ"ם" של צבא ארה"ב, בבסיס חיל האוויר אל-מינהאד שבאיחוד האמירויות.
למתקפה האיראנית הבוקר עשויות להיות השלכות נפיצות על ההסלמה הנוכחית, שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אותת כי בכוונתו דווקא להביא לסיומה – כחלק מהתמקדותו כעת באסטרטגיה של בידוד כלכלי להכנעת איראן. הנשיא, נזכיר, אמנם איים כבר ביום שלישי להגיב בעוצמה לכל מתקפה איראנית חדשה – אבל זו אירעה ממש באותו לילה, וארה"ב טרם דיווחה מאז על תקיפות חדשות נגד איראן. טראמפ נשאל על כך אמש באירוע בבית הלבן, ואמר רק שהוא "מוכן" לתקוף שוב – אבל הבהיר כי העימות הנוכחי "לא יימשך זמן רב".
גל ההסלמה הנוכחי החל בתחילת השבוע כאשר ארה"ב תקפה ביום ראשון משגרים באי האיראני לאראק שבמצר הורמוז, לדבריה מפני שאלו עמדו לשגר מוקשים ימיים לעבר מי המצר – בניסיון לסכל את המבצע המתנהל שם כעת בהובלת הצי האמריקני, שספינותיו מלוות מכליות החוצות את הורמוז חרף איומי התקיפה של איראן, במטרה להזרים מחדש נפט מהמפרץ הפרסי אל כלכלת העולם. אחרי שאיראן הגיבה במתקפות טילים וכטב"מים על שכנותיה במפרץ, ערכה ארה"ב ביום שלישי גל תקיפות נרחב – נגד כ-60 מטרות באזור הורמוז ודרום איראן. טהרן הגיבה שוב במתקפות על שכנותיה, אבל כאמור ארה"ב לא תקפה מאז שוב, וכעת ייתכן מאוד שטראמפ יחוש צורך לממש את איומו ולהגיב.
גורם אמריקני אמר היום לרשת CNN כי צבא ארה"ב צופה שהתקיפות באזור הורמוז אכן יימשכו, בין היתר מפני שאיראן מפגינה עדיין יכולת לתקיפת הספינות החוצות את המצר. הגורם אמר שהתקיפות הללו יהיו בגדר "כיסוח דשא", ומטרתן תהיה לשחוק את היכולות הללו של איראן. לפי CNN גם התקיפות האחרונות של הצבא האמריקני נועדו לשחוק את היכולות הללו: הן כוונו בין היתר נגד אתרי מכ"ם המאפשרים לאיראן לעקוב אחרי הספינות, יכולות הנחת מוקשים ומתקני תקשורת.
טראמפ מקווה כאמור להימנע מהסלמה צבאית גדולה מול איראן, ופרשנים מעריכים כי הסיבה לכך היא רצונו להימנע מזינוק במחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בארה"ב, שייערכו ב-3 בנובמבר ושבהן חוששים הרפובליקנים לאבד את שליטתם בקונגרס. טראמפ אמנם דוחה את הפרשנות הזו, אבל כעת הוא מצהיר כי השיטה המועדפת עליו להכניע את איראן היא באמצעות בידוד כלכלי: המצור על נמליה שנמשך כל העת ומונע ממנה לייצא נפט, לצד איום בסנקציות על מדינות שימשיכו לקיים עמה קשרים כלכליים. הוא טען גם כי כבר אין לו כוונה להגיע להסכם חדש מול איראן, הסכם שלדבריו "לא יהיה שווה את הנייר שהוא ייכתב עליו".
במקביל מובילה ארה"ב מבצע לפתיחת הורמוז, "עורק הנפט" של הכלכלה העולמית שאיראן שיתקה את תנועת הספינות בו מאז פרוץ המלחמה וכעת תובעת עליו בעלות. אף שחברות ניטור תעבורה ימית ממשיכות לדווח על מספרים נמוכים מאוד של ספינות החוצות את המצר, ממשל טראמפ טוען להצלחה גדולה של המבצע הזה – ולדבריו חברות הניטור מפספסות ספינות רבות, מפני שאלו מכבות את המשדרים שלהן, בניסיון להקשות על משמרות המהפכה האיראניים לכוון לעברן טילים וכטב"מים.
שני גורמים אמריקניים טענו היום בשיחה עם CNN שביום שלישי האחרון – ממש במקביל לתקיפות האמריקניות הנרחבות נגד איראן – נרשם שיא חדש במבצע: לדבריהם ביום הזה ליווה הצי האמריקני במצר 40 כלי שיט מסחריים, שנשאו יחד 18 מיליון חביות נפט. אם נכונה הטענה הזו, מדובר בכמות הקרובה מאוד לכמות הנפט היומי הממוצעת שיצאה דרך הורמוז לפני פרוץ המלחמה, כ-20 מיליון חביות. במהלך המבצע ביום שלישי, כך אמרו הגורמים, ספינות המלחמה של הצי הפילו כטב"מים ששוגרו מאיראן – ויירטו גם טילי שיוט נגד ספינות.
הגורמים האמריקניים מציגים זאת כהישג גדול הפוגע מאוד במנוף הלחץ שמשטר האייתוללות קיווה להשיג, באמצעות שליטה על הנתיב האסטרטגי בהורמוז, אם כי מומחים רבים וגורמים בתעשייה הימית נותרים חשדניים מאוד ומטילים ספק בנתונים הדרמטיים שמציג הממשל האמריקני. לדבריהם גם אם יש זינוק בתנועת הספינות במצר, טראמפ ואנשיו לא הציגו הוכחות לכך שוושינגטון השיגה "שליטה מוחלטת" בהורמוז. "מה שבטוח הוא שהממשל לא עטף את עצמו באמינות", אמר ל-CNN גורם המקושר לתעשייה הימית, שהוסיף כי הוא "לא מכיר אף אחד" שסבור שהממוצע היומי אכן הגיע למספרים שבהם נוקבת וושינגטון.
כך או כך, בפועל המבצע הזה – לצד המצור על איראן – דורשים מהצבא האמריקני להמשיך להחזיק כוחות ונכסים רבים באזור, כשברקע החשש שמביעים בכירים גם בתוך הצבא ממחסור חמור בתחמושת וממתיחת יכולותיו עד הקצה, באופן שעלול לפגוע ביכולת שלו להתמודד עם איומים באזורים אחרים בעולם. עדות נוספת למשבר הכשירות הזה, בפרט בצי האמריקני, הגיעה בתמונות מעיר הנמל לאם צ'באנג שבמזרח תאילנד, שבה עגנה אתמול נושאת המטוסים "USS אברהם לינקולן" – אחרי שהשלימה את משימתה במזרח התיכון, בפריסה בלב ים שנמשכה 268 ימים, ושבמהלכה דווח גם על הידרדרות במצבם הנפשי של אנשי הצוות בה. בצל הדיווחים הללו, בחודש שעבר החליפה אותה במזרח התיכון נושאת המטוסים "USS ג'ורג' וושינגטון".
5,000 אנשי הצוות של "לינקולן" קיבלו כעת שבוע של מנוחה אחרי התקופה הממושכת שלהם בלב ים, ובמקביל התקשורת הבינלאומית קיבלה הצצה ראשונה למצב שבו נתונה הספינה הענקית – וב-CNN דווח כי "המומחים נדהמו" מהחלודה שכיסתה את כל דפנותיה. קארל שוסטר, קפטן לשעבר בצי האמריקני, אמר לרשת החדשות כי אף שבעיית חלודה בספינות הצי אינה דבר חריג, קשה מאוד לטפל בה במהלך השהות בים – ולפיכך המשימה הארוכה של נושאת המטוסים תרמה להתפשטות הנרחבת של החלודה.
לדבריו אנשי הצוות יצטרכו כעת לרדת עד לקו המים כדי לשייף את החלודה ולצבוע אותה מחדש. "על סמך מה שאני רואה, מדובר בכ-30 ימי עבודות שימור כדי להסיר את כל החלודה", הוא אמר, והוסיף כי ייתכן שחלק מהעבודות באזורים קריטיים יבוצעו כבר במהלך העצירה בתאילנד. "חלודה היא כמו מחלה מידבקת. היא מתפשטת. לכן עדיף לטפל בה בשלב מוקדם כדי לבלום אותה, במקום להתמודד בהמשך עם בעיה גדולה בהרבה. היא מחלישה כל מבנה פלדה שבו היא פוגעת. לכן צריך להסיר אותה לפני שתהיה לה השפעה מכרעת על רכיבים כמו סיפונים, מעברים ומעקות", הוא הסביר.