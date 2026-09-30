לפני שהבינו בישראל שהמצב בטיסת האימה מדובאי לתל אביב בשליטה, נערכו בדרגים הגבוהים לשורת אפשרויות - כולן נוראיות ובעלות השלכות קשות. במהלך רגעי חוסר הוודאות סביב גורל טיסת דובאי FZ 1073 לישראל, שעליה 174 נוסעים ובהם 27 ילדים, רובם ישראלים, התכוננו בדרג הצבאי לכמה תרחישי אסון - מהתרסקות ביעדים שונים אפשריים, דרך היתכנות להפלת המטוס - ועד לחטיפתו עם הנוסעים.
האפשרות הראשונה שאליה נערכו בישראל, שעות לפני שטיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה בנתב"ג והנוסעים פצחו בשירה, הייתה שהמטוס יתרסק בשטח המדינה. על כן, מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו במהירות לכיוון ירדן, מתוך הבנה שבמקרה הצורך יהיה עליהם להפיל את המטוס, כדי למנוע התרסקות כמו ב"אסון התאומים" בניו יורק ב-11 בספטמבר 2001. סביב אפשרות זו העריך גורם ישראלי כי "הטייס המחבל תכנן להתרסק בישראל, וחיפש סמל - אבל הוא לא היה מצליח כי היו מיירטים אותו בדרך".
הדרמה בטיסת פליי דובאי - כל העדכונים:
האפשרות השנייה שאליה נערכו הייתה שהמטוס יתרסק בשטח ירדן או בסעודיה. במקרה שכזה ייתכן שהיה צורך להפעיל את לוחמי יחידת שלדג - יחידת העילית של חיל האוויר - שלפי דיווחים זרים פעלו באפריל 2026 במהלך פעולות החילוץ של שני אנשי צוות האוויר אמריקנים, לאחר שמטוסם, מסוג F-15E סטרייק איגל, התרסק על אדמת איראן.
אפשרות שלישית שנלקחה בחשבון הייתה שהמטוס ייחטף על יושביו לצורכי מיקוח, ולשם כך נערכו גם בימ"מ, היחידה הלאומית של ישראל ללוחמה בטרור ולחילוץ בני ערובה.
עוד לפני ההתייעצות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, בצה"ל קיימו הערכת מצב שכללה את הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש אגף המבצעים בצה"ל (אמ"ץ) אלוף איציק כהן, וראש אגף המודיעין (אמ"ן) אלוף שלומי בינדר. בהערכת המצב עלו שלל התרחשויות - כולל היערכות למקרה פח"ע שעלול להתגלגל ולהימשך שעות. בנוסף, הוחלט כאמור על הקפצת שני מטוסי קרב שיוכלו לתת מענה לכל תרחיש באוויר שעליו יסוכם בהתייעצויות הביטחוניות.
למרבה המזל אף אחד מהתרחישים הללו לא התממש בפועל בסופו של דבר, בזכות ארבעה נוסעים ישראלים שגילו גבורה והשתלטו על המצב כשחייהם בסכנה, הטייס שסייע בפתיחת התא למרות שנדקר, ויחד עם שני טייסים זרים שנכחו על הטיסה והצליחו לייצב את המטוס ולהנחיתו בסעודיה. האימה החלה סמוך לשעה 8:21 בבוקר, כשטייס המשנה מעומאן דקר את הקברניט ההודי וניסה לפי החשד לרסק את המטוס. כאמור, ההערכה בשלב זה היא שמדובר באירוע טרור, כשגם שר הביטחון ישראל כ"ץ כבר האשים שמדובר ב"ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי".
החקירה כעת מנוהלת על ידי המוסד, שנמצא בקשר עם הגורמים המקבילים בסעודיה. בשל היחסים הטובים בין ארגוני הביון של שתי המדינות, ההבנה היא כי הם יזכו לשיתוף פעולה מלא בכל הליך. מלבד זאת, אנשי השב"כ שמעורבים גם הם בחקירה, צפויים לתחקר את הנוסעים ובעיקר את הארבעה שנטרלו את המחבל. זאת לצד שילוב של גופי המודיעין באגף המודיעין בצה"ל. על אף האירוע הביטחוני החריג והקיצוני שהתרחש, יצוין כי גם אחריו כבר המריאו טיסות של פליי דובאי מהאמירויות לישראל, כשגם טיסת החילוץ בוצעה על ידי החברה, מאחר שהסעודים סירבו שמטוסים ישראלים ינחתו על אדמתה.
מחקירה ראשונית של האירוע מסתמן שטייס המשנה דקר את הטייס באמצעות גרזן חירום שנמצא בתא הטייס ונועד לשבירת החלונות של המטוס. במקביל נשללה הערכה שהושמעה שלפיה טייס המשנה הצליח לעלות לטיסה עם גרזן, משום שכל אנשי צוות האוויר עוברים בדיקות ביטחוניות קפדניות טרם עלייתם על המטוס. אחת האפשרויות שנבדקות היא שטייס המשנה העומאני הופעל על ידי איראן, אם כי בשלב זה אין שום הוכחה לכך.