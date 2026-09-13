שנת תשפ"ז החלה בשיא הכוח. בזמן שמרבית הישראלים ביקרו אצל בני המשפחה, סעדו בארוחות החג וטיילו ברחבי הארץ, הספורט ברחבי העולם סיפק שלל אירועים, כאשר גולת הכותרת - התפוח בדבש אם תרצו - היו הספורטאים הישראלים, שסיפקו לכולנו לא מעט סיבות לגאווה. הנה האירועים הבולטים שקרו במהלך החג.

אלופת העולם וסגניתה - ישראליות

עוד לפני שיוט הגמר באליפות העולם בגלישת רוח היה ברור שתהיה מדליה אחת לפחות בכחול-לבן, לאחר שתמר שטיינברג ושרון קנטור הבטיחו את מקומן באותו שיוט בזכות העובדה שסיימו במקומות 1 ו-2 במוקדמות. אלא ששתי הגולשות הישראליות ממש לא הסתפקו במדליה אחת, וסיפקו הופעה לפנתיאון בצהרי שבת, כשתפסו את שני המקומות הראשונים וסיפקו לנו אלופת עולם (שטיינברג) וסגנית אלופת עולם (קנטור) בכחול-לבן. דניאלה פלג הייתה קרובה גם היא להשיג מדליה ובכך לספק לנו פודיום כל ישראלי, אך היא סיימה רביעית בשיוט הגמר.

גלריה הישג חסר תקדים. שרון קנטור עם תמר שטיינברג ( צילום: Sailing Energy )

שער בכורה לחלאילי באנגליה

כשענאן חלאילי חתם בקריסטל פאלאס, הוא רק חלם על הרגע שיכבוש את שערו הראשון בפרמייר-ליג, וביום שבת זה קרה במסגרת המחזור הרביעי. פאלאס אמנם הפסידה 3:2 לאיפסוויץ' בעקבות שער דרמטי בדקה ה-90, אך מבחינת שחקן הכנף מדובר בציון דרך שהוא לא ישכח. זה קרה בדקה ה-14, כשחלאילי קיבל כדור מדאיצ'י קמאדה, ושלח בעיטה נהדרת, ששפשפה את שחקן ההגנה והלכה הישר לפינה הימנית של השוער. בכך הפך חלאילי לכדורגלן הישראלי ה-13 שכובש בפרמייר-ליג, ה-14 בכלל בליגה הבכירה באנגליה והישראלי הצעיר ביותר שעושה זאת.

הראשון שלו. ענאן חלאילי ( צילום: Ben Roberts Photo/Getty Images )

שער ובישול לסולומון, שנבחר לאיש המשחק

עוד ישראלי שכיכב באנגליה הוא מנור סולומון. הישראלי חזר להרכב של ווסטהאם במשחק הבית ביום שישי בערב מול רקסהאם במסגרת המחזור השביעי בצ'מפיונשיפ, וכמו כל חבריו סיפק הצגה גדולה ב-0:6 האדיר של הפטישים - שהעלה אותם למקום הראשון בטבלה. סולומון סיפק כדורים גדולים לחבריו, בישל את השער החמישי למוחמדו קאנטה וכבש בעצמו את השישי - שהיה השני שלו בווסטהאם. לאחר מכן הוא נבחר לאיש המשחק. יום לאחר מכן קיבלנו דרבי ישראלי בליגת המשנה בין סאות'המפטון של דניאל פרץ לבריסטול של ליסב עיסאת. הקדושים והשוער יצאו עם ידם על העליונה כשניצחו 1:4.

כיכב ונבחר לאיש המשחק. סולומון ( צילום: Justin Setterfield/Getty Images )

בכורה לרביבו בהרכב אלצ'ה, בישול לגלוך באיאקס

גם בספרד ובהולנד הלגיונרים הישראלים עשו חיל. רוי רביבו פתח לראשונה בהרכב אלצ'ה במשחק החוץ נגד בילבאו במסגרת המחזור החמישי בליגה הספרדית. המגן השמאלי רשם הופעה מוצלחת והשלים 90 דקות מלאות ב-1:1, שסידר לאלצ'ה נקודה שנייה בסך הכל העונה. אוסקר גלוך עלה כמחליף בדקה ה-74 במשחק החוץ של איאקס מול פורטונה סיטארד, וחמש דקות לאחר מכן בישל לקספר דולברג. המשחק הסתיים ב-1:5 לאיאקס.

עבדה וטוקלומטי ממשיכים להפציץ ב-MLS

ליאל עבדה ועידן טוקלומטי החלו את תשפ"ז היכן שסיימו תשפ"ו. שני השחקנים הישראלים של שארלוט פתחו את השנה העברית החדשה עם שער לכל אחד מהם ב-3:3 הדרמטי של קבוצתם מול סינסינטי ב-MLS בלילה שבין שבת לראשון. זה היה המשחק השני ברציפות שהשניים כובשים באותו משחק.

אשפיז עם זהב בג'ודו, כרם פרימו עם מדליית גראנד סלאם ראשונה

גם הג'ודו הישראלי פתח את השנה החדשה בצורה נהדרת. בערב החג יצחק אשפיז רשם הישג נפלא כאשר זכה במדליית הזהב בגראנד סלאם בודפשט בקטגוריית המשקל עד 60 ק"ג. יום לאחר מכן כרם פרימו (עד 63 ק"ג) זכתה במדליית הארד באותה תחרות במה שהייתה המדליה הראשונה שלה בתחרות גראנד סלאם.

מדליית זהב בערב החג. יצחק אשפיז ( צילום: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP )

מדליה ראשונה בגראנד סלאם. כרם פרימו ( צילום: איגוד הג'ודו )

ריבאקינה זוכה באליפות ארה"ב

תהליך ההשתלטות של ילנה ריבאקינה על טניס הנשים הושלם באופן סופי בלילה שבין שבת לראשון. הטניסאית הקזחית, שבמהלך אליפות ארה"ב הבטיחה את עלייתה למקום הראשון בדירוג העולמי, ובכך נישלה את ארינה סבאלנקה אחרי 99 שבועות רצופים בפסגה, ניצחה את אותה סבאלנקה בגמר, זאת אחרי שניצחה אותה בגמר אליפות אוסטרליה מוקדם יותר השנה.

ריבאקינה עם הגביע ( צילום: IMOTHY A. CLARY / AFP )

זברב מול שלטון בגמר הגברים באליפות ארה"ב

אלכסנדר זברב (שני בעולם) ובן שלטון (תשיעי בעולם) ייפגשו הערב (21:00) בגמר הגברים, ומי שיזכה - יניף את התואר בפעם הראשונה בקריירה שלו. זברב ניצח 3:6, 6:7(7), 6:7(6) את קארן חצ'אנוב (50) בליל שישי בדרך להופעה שנייה בגמר בניו-יורק, והוא יקווה לזכות בגראנד סלאם שני השנה (ובכלל), לאחר הזכייה ברולאן גארוס. שלטון, שעד לאליפות זו עדיין לא היה בגמר גראנד סלאם, גבר 6:4, 3:6, 3:6, 5:7 על פרנסס טיאפו בליל שבת.

עוד אירועים שקרו במהלך החג

ארסנל המשיכה בפתיחת העונה המושלמת שלה , כשניצחה את סנדרלנד 0:2 בחוץ במסגרת המחזור הרביעי בפרמייר-ליג.