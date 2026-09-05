לאחר שבבחירות הקודמות נזרקו לפח לא פחות מ-417 אלף קולות - כ-9% מסך הקולות הכשרים - שקיבלו מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, שלושת הימים הקרובים הם אולי מהחשובים ביותר שנותרו עד הבחירות שייערכו ב-27 באוקטובר. עם צאת השבת צפוי מכבש הלחצים על המועמדים שמפלגתם לא עוברת את אחוז החסימה בסקרים - או לכל היותר גבולית מעליו - להתאחד עם מפלגות אחרות או לפרוש.
לכמה מהשאלות שהיו פתוחות בתחילת השבוע הנוכחי קיבלנו תשובות, אך נותרו עוד לא מעט שאלות מרכזיות שעדיין נותרו פתוחות גם כעת, קצת יותר מ-72 שעות לסגירת הרשימות: את מי ישריין נתניהו והאם יצליח לכפות איחוד נוסף בגוש שלו; האם גנץ יחליט להמשיך במרוץ לפחות בינתיים או שיצטרף לארדן שכבר פרש; מה יעשו חילי טרופר ויועז הנדל עם מפלגתם שהידרדרה אל מתחת לאחוז החסימה בסקרים; ואיזה "הפתעות" מכין איזנקוט? את כל התשובות נקבל עד שלישי ב-22:00, המועד האחרון להגשת הרשימות לכנסת ה-26.
המטרה: איחוד משולש
ביטוי למכבש הלחצים שכבר הופעל בשבועות האחרונים קיבלנו לפני ימים אחדים, כאשר יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' התאחד עם יו"ר זהות משה פייגלין. סמוטריץ', במרבית הסקרים לפחות, קיבל לא יותר מ-4 מנדטים בשנה האחרונה. פייגלין שחבר אליו, היה הרחק מאחור, עם תמיכה דלה ביותר לפי הסקרים.
השניים התאחדו, אך את ראש הממשלה בנימין נתניהו - שרוצה להבטיח שגם הפעם, כמו ב-2022, לא יבוזבז אפילו קול אחד בגוש שלו - זה לא מספק.
יו"ר הליכוד היה רוצה לראות איחוד משולש עם יו"ר עמך ישראל, המצטרף הטרי למערכת הפוליטית תת-אלוף במיל' עופר וינטר. עם זאת, וינטר כבר הבהיר (שוב) השבוע שהוא מסרב לכל הצעת איחוד. לפי מספר דיווחים, הוא אף סירב להצעה לשריונים בליכוד בתמורה למהלך שכזה.
וינטר מסביר כי הסיבה לכך נעוצה בכך שהוא מאמין שרק רשימה חדשה לגמרי - נטולת מועמדים שהיו חלק מהמערכת שכשלה ב-7 באוקטובר - יכולה להביא בשורה אמיתית. את נתניהו הטיעון הזה כנראה פחות משכנע. לפי סקרים שפורסמו השבוע בערוצי הטלוויזיה, סמוטריץ' ופייגלין וכן וינטר לבדו, עוברים כל אחד את אחוז החסימה עם בין 4 ל-6 מנדטים.
את מי ישריין נתניהו
ויש גורם נוסף בגוש של נתניהו שכבר טרק את הדלת בפני איחוד - יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר. הוא הבהיר כבר לפני כשבוע שלא יסכים לאיחוד, ולא מוכן גם לדון בנושא. עם זאת, הוא פתר לפחות כאב ראש אחד לנתניהו, כאשר הסכים להעברת ח"כ טלי גוטליב לרשימתו לכנסת - ולא סתם - במקום השני.
ההכרזה הרשמית על כך ניתנה אתמול, שבמהלכה לא שלל השר גם את האפשרות לצרף את מאי גולן, שנדחקה למקום לא-ריאלי ברשימת הליכוד בפריימריז האחרונים. בן גביר, לפחות לפי הצהרותיו, לא צפוי להתמזג עם רשימה נוספת, והפעם לעומת 2022, לרוץ לבד עם עוצמה יהודית.
לא רק איחודים מעסיקים את נתניהו בימים אלה, שעדיין צריך להחליט את מי ישריין במקומות שנשמרו במיוחד עבורו ולבקשתו. עד כה השם היחיד שנתניהו הביא מחוץ לליכוד אל תוך הרשימה לכנסת הוא של איש העסקים אורן דוברונסקי, המוכר מתוכנית "הכרישים".
בימים הקרובים הוא עשוי לנסות לפתור את מיעוט הנשים ברשימה בשריון של אישה במקום ריאלי, אחרי עזיבתה גם של גוטליב.
במקביל ידוע כי בתקופה האחרונה בדק גם את האפשרות לצרף את שר האוצר לשעבר משה כחלון, כדי לצרף לרשימה מועמד שיושב על הטיקט הכלכלי-חברתי. לא מן הנמנע שישתמש בשריונים שנותרו לו גם כדי "להקפיץ" מועמדים שנחלו אכזבה בפריימריז בליכוד והידרדרו למקומות לא-ריאליים.
איזנקוט מבטיח "הפתעות"
בצד השני התמונה אולי מסובכת יותר, כשהפנים הם ליום שלישי ב-22:00, המועד האחרון להגשת רשימות לבחירות לכנסת ה-26. המועמד המוביל לראשות הממשלה בגוש הזה, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט יו"ר מפלגת ישר!, הבטיח אתמול שעד אותו מועד עוד צפויות "הפתעות". "גם אני עושה פוליטיקה", אמר לעיתונאי "ידיעות אחרונות" ו-ynet יוסי יהושוע באירוע "שישי תרבות" בראשון לציון.
"אני מדבר עם כולם. אם אני אפרסם את זה, זה יהיה לא רציני. אנחנו מכינים עוד הפתעות לשלושה-ארבעה ימים הקרובים. אני משוכנע שזה יקרה ומקווה שזה יקרה לטובת מדינת ישראל", אמר איזנקוט.
אחת האפשרויות שעלתה גם בשבוע האחרון היא איחוד בינו לבין נפתלי בנט, והשניים אומנם לא אישרו שהם אכן מתקדמים לכיוון הזה - אך גם לא שללו את האפשרות הזו לחלוטין כשנשאלו עליה בראיונות שהעניקו בוועידת ynet ו"ידיעות אחרונות" - "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה", שנערכה השבוע. "אני משוכנע שאיחוד גדול בגוש ימנע את כל הדו"צים בפנים. אמרתי את זה לפני שנה לפני חצי שנה אני אומר את זה עכשיו, אני מאמין גדול בדבר הזה", אמר בנט.
איזנקוט מצידו הגיב: "אני בוחן את כל האפשרויות ושואל שאלה אחת פשוטה - 'מה מביא לניצחון הקואליציה הציונית ממלכתית, ומה מאפשר ב-28 לחודש להקים ממשלה ברת קיימא שיודעת להוביל את המדינה בהסכמה לאומית, ולאחד אותה אל מול האתגרים העתידיים".
בינתיים, יו"ר יש עתיד עושה סדר במפלגה שלו, שרצה הפעם במפלגה שבראשות בנט. השבוע הודיעו בזה אחר זה עוד ועוד חברי כנסת כי הם לא ירוצו בבחירות הקרובות - ומפנים את מקומם לחברי הכנסת הצעירים יותר ברשימה - דוגמת מירב בן ארי, נאור שירי, מירב כהן ו-ולדימיר בליאק.
מספר המקומות השמורים ליש עתיד מוגבל, ועל כן נאלץ לפיד "לחתוך בבשר החי" במפלגתו. ראש האופוזיציה ניסה להבהיר כי למרות הניסיונות להציג את התופעה כ"התפרקות" מפלגתו, כולם פינו את מקומם בהסכמה - ואף פרסמו הודעות שבהן הודו לו כיו"ר המפלגה.
הגוש שסוחב את טראומת בחירות 22'
בבחירות 2022 הגוש המתנגד לנתניהו שילם מחיר כבד על היעדר חיבורים של מפלגות שנעו סביב אחוז החסימה, כאשר מרצ לבדה "שרפה" 150,793 קולות (3.16% מסך הקולות הכשרים - שהם 0.09% פחות ממה שנדרש כדי לעבור את אחוז החסימה). כעת העיניים בגוש הזה לשלושה שחקנים פוליטיים מרכזיים שעוד נותרו במירוץ, ונמצאים תחת אחוז החסימה בסקרים.
לפי הערכות במערכת הפוליטית, איזנקוט ובנט מנהלים שיחות עם השר לשעבר חילי טרופר, יו"ר בית ציוני, שהתאחד רק לאחרונה עם המילואימניקים של השר לשעבר יועז הנדל, כדי שישתלב במפלגותיהם. טרופר והנדל אומנם עברו לאחר האיחוד ביניהם את אחוז החסימה במרבית הסקרים במשך מספר שבועות, אך כמעט בכל הסקרים בחודש האחרון הם נותרו מתחתיו, עם תמיכה של בין 3-1.1% (אחוז החסימה עומד על 3.25%).
הדמות הנוספת היא זו של בני גנץ. החברים בגוש לא מסתירים את הרצון שלהם שיו"ר כחול לבן, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, שהנהיג את המחנה במרבית מערכות הבחירות מאז 2019, יפרוש מהמירוץ.
גנץ עצמו כבר תקופה ארוכה מאוד נמצא מתחת לאחוז החסימה, אך בינתיים מצהיר לפחות פומבית שימשיך לרוץ בבחירות, למרות גל נטישות במפלגתו וחרף העובדה שהתמיכה בו נעה סביב 1.8-0.4% בלבד בסקרי הטלוויזיה, הרחק מ-3.25% הדרושים.
מודה ועוזב
ראשון הפורשים מבין המפלגות שזכו לסיקור משמעותי יחסית הוא השגריר באו"ם והשר לשעבר גלעד ארדן. זמן קצר אחרי קריסת המגעים עם גנץ, יו"ר מפלגת האחדות הודיע כי המפלגה בראשותו - שאליה חברו בין השאר גם יולי אדלשטיין, עליזה בלוך ואורן סמדג'ה - לא תתמודד בבחירות הקרובות.
"מנהיגות היא גם להכיר במציאות כפי שהיא ולפעול באחריות, ואני מאמין שעלינו לוודא שקולות בוחרינו ישפיעו על תוצאת הבחירות ולא יירדו לטמיון", כתב בהודעה שפרסם אתמול, והודה לשותפים שחברו למפלגה. "אני מסיר היום את מועמדות מפלגת 'האחדות', אך לא את מחויבותי הציבורית ואת דרכי כשליח ציבור. אמשיך לפעול בכל דרך שאוכל למען העם, למען חיילי צה"ל ולמען עתיד טוב יותר בישראל".
ארדן, שעזב את הליכוד, הקים את מפלגתו כחלק ממה שהוגדר כ"גוש השלישי" - המזוהה ברובו עם עמדות ימין, אך העומדים בראשו טוענים, לכאורה, כי לא ישלימו לאף גוש רוב ויכפו קואליציה רחבה. בגוש זה נמצאות גם כחול לבן של גנץ, ויועז הנדל וחילי טרופר.
מפלגת ישר! של גדי איזנקוט בירכה על הפרישה, ומסרה - ברמז עבה גם לגנץ - כי "כל מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה, ראוי שתנהג באותה אחריות ותעמיד את טובת ישראל לפני כל שיקול אחר". מכחול לבן נמסר בתגובה כי "הדבר האחראי ביותר לעשות אחרי שלוש שנים של מלחמה, אחרי שנים של משבר פוליטי ועל סף מלחמת אחים - הוא הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים, ומניעת הקמת ממשלה שתישען על קולות המפלגות הערביות או החרדיות".
כן, יש גם מפלגות כאלה
ישנן עוד מספר לא מבוטל של מפלגות שלפחות כרגע צפויות לרוץ בבחירות, למרות שחלקן אפילו לא נסקרות, או זוכות לאחוזי תמיכה נמוכים במיוחד. התופעה הזו, יש לציין, קיימת בכל מערכת בחירות.
כך למשל בבחירות האחרונות 14 רשימות שרצו ממש עד הסוף קיבלו פחות מ-1,000 קולות כשרים - כמו למשל מפלגת "כוח להשפיע" של הזמר בני אלבז (ששר את "הוא זכאי" על אריה דרעי), שזכתה ל-153 קולות בלבד ב-2022. תשע מפלגות נוספות קיבלו פחות מ-2,000 קולות כל אחת.
צעירים בוערים של הדר מוכתר, כיום ראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד, קיבלה 8,800 קולות, הכלכלית של פרופ' ירון זליכה, שלפחות כרגע רץ גם הפעם, קיבלה קצת פחות מ-14 אלף קולות, מפלגת "באומץ בשבילך" קיבלה 14,694 קולות, חופש כלכלי בראשות אביר קארה - שעשוי להשתלב ברשימה אחרת בבחירות האלה - קיבלה 15,801 קולות, הבית היהודי בראשות איילת שקד, שכרגע לא הודיעה על ריצה בבחירות הקרובות, קיבלה 56,775 ובל"ד הייתה במקום השני למרצ מתחת לאחוז החסימה עם יותר מ-138 אלף קולות.
בניגוד למערכת הבחירות ב-2022, הפעם בל"ד התאחדה עם חד"ש ותע"ל - ושלוש המפלגות ירוצו תחת פתק אחד. אלה ירוצו ללא רע"מ, שתרוץ בנפרד וצירפה השבוע בצעד היסטורי מועמד יהודי לרשימה. סגן השר לביטחון הפנים לשעבר, יואב סגלוביץ', חבר למנסור עבאס.