לאחר שבבחירות הקודמות נזרקו לפח לא פחות מ-417 אלף קולות - כ-9% מסך הקולות הכשרים - שקיבלו מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, שלושת הימים הקרובים הם אולי מהחשובים ביותר שנותרו עד הבחירות שייערכו ב-27 באוקטובר. עם צאת השבת צפוי

מכבש הלחצים